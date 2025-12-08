全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、直木賞作家 道尾秀介氏とともに制作した、「DETECTIVE X」シリーズの累計発行部数が15万部を突破したことを発表いたします。★シリーズ1作目『御仏の殺人』特設サイト：https://www.scrapmagazine.com/s/detectivex/★シリーズ2作目『ブラックローズ』特設サイト：https://www.scrapmagazine.com/s/detectivex2/

「DETECTIVE X」シリーズは、直木賞作家の道尾秀介氏と「リアル脱出ゲーム」のSCRAPがタッグを組んで制作した本格犯罪捜査ゲームです。第1弾となる『DETECTIVE X CASE FILE #1 御仏の殺人』は2022年11月に発売。関係者の供述調書や新聞、雑誌記事のコピー、現場写真など、手元にあるリアルな捜査資料をもとにプレイヤーの手で事件を解決するという体験と、道尾氏自らが手がけたドラマチックな物語が融合し、大きな話題を呼びました。2023年9月には、待望となるシリーズ2作目『DETECTIVE X CASE FILE #2 ブラックローズ』が発売。事件を解決に導くリアルな体験は1作目のままに、初めて遊ぶ方でも楽しめるよう、より洗練された体験へと進化を遂げています。そんな本シリーズは、新聞全国紙や小説誌、情報誌などの雑誌、有名インフルエンサーなどに続々と取り上げられ、第1弾、第2弾ともに版を重ね、この度累計15万部を突破いたしました。まだまだ勢いの衰えない「DETECTIVE X」シリーズは、全国の書店およびリアル脱出ゲーム店舗や、Amazonなどで取扱中です。あなた自身が事件を解決する、まるで推理小説の主人公になるような体験を、ぜひご自宅でお楽しみください。

『DETECTIVE X CASE FILE #1 御仏の殺人』 概要

◼︎商品詳細ページhttps://scrapmagazine.com/detectivex/◼︎ストーリー過去の未解決事件に関するルポを連載している記者から、あなた宛に手紙が届いた。2010年に起きた、ある寺での住職殺害事件を解決に導き、連載を続けたいという内容だ。手紙には、寺や宿坊の間取り図、被害者のインタビュー記事のほか、解剖報告書、現場の写真、ビデオ映像、現場で検出された指紋、容疑者たちの取り調べ調書など、門外不出であるはずの警察資料の一部も同封されていた。あなたは資料を元に捜査することを決め、記者の連絡用サイトにアクセスする。容疑者たちが見せる裏の顔、不可解な被害者の日記、見つからない凶器──。さまざまな事象が複雑に絡み合ったこの事件を、あなたは解決することができるだろうか？◼︎プレイ形式・プレイ人数：1～4人推奨・想定所要時間：3～4時間・場所：オンライン◼︎サイズ／内容物外箱：294×221×31mm内容物：インビテーション、名刺、手紙×2枚、雑誌記事のコピー、封筒（捜査資料一式）■価格4,950円(税込)■必須環境インターネットに接続できる端末が必要です。詳細は特設サイトにてご確認ください。

『DETECTIVE X CASE FILE #2 ブラックローズ』概要

◼︎商品詳細ページhttps://scrapmagazine.com/s/detectivex2/◼︎ストーリーラグジュアリーなホテルのパーティー当日、「黒いバラ」の開発に成功した女性経営者が殺害された。さらには、依頼者である記者の息子も行方不明になっている。犯人は誰？ 少年の行方は？ 殺人と行方不明との関係は？謎が謎を呼び、状況は二転三転。パーティー参加者たちの不可解な証言や、さまざまな写真、動画や音声といった大量の警察資料を紐解き、事件の真実を暴け！◼︎プレイ形式・プレイ人数：1～5人（それ以上でも遊べます）・想定所要時間：3～4時間・場所：オンライン◼︎サイズ／内容物外箱：294×221×31mm内容物：インビテーション、依頼者から送られてきた封筒、封筒A～E■価格4,950円(税込)■必須環境インターネットに接続できる端末が必要です。詳細は特設サイトにてご確認ください。

〈補足情報〉SCRAPについて

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

〈補足情報〉SCRAP出版について

2016年6月、SCRAPの出版レーベルとして設立。「5分間リアル脱出ゲーム」シリーズ、「リアル脱出ゲームブック」シリーズ、『すごいことが最後に起こる！ イラスト謎解きパズル』など、謎解き専門書籍を次々と発行し、自宅でも楽しめる濃密な体験を提供。また、2017年から始まった日本唯一の謎解き検定試験「謎検」の対策問題集も毎年発売し、好評を博している。☆「SCRAP出版」オフィシャルサイト： http://www.scrapmagazine.com/shuppan/