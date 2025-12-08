「皮革の王様」クロコダイルのポロサス・ヒマラヤが特別価格に。山本製鞄、12月15日より年内最後のアウトレットセールを開催
世界基準の最高品質のクロコダイルレザーなどのエキゾチックレザーを使用したバッグ・小物の製造・販売を手掛ける山本製鞄（本社：東京都荒川区、代表：代表取締役 山本健太）は、2025年12月15日（月）から12月26日（金）までの期間限定で、公式オンラインストアにて「アウトレットセール」を開催いたします。
本セールでは、皮革の宝石と称される「ポロサスクロコダイル」や、雪解けのヒマラヤ山脈を彷彿とさせる希少な「ヒマラヤクロコダイル」を使用したアイテムなどを数量限定の特別価格でご提供いたします。
セール会場URL： https://yamamotoseiho.net/(https://yamamotoseiho.net/)
■ 開催の背景：天然皮革の「個性」を愛する
山本製鞄では、厳選された最高級のクロコダイル革を使用し、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てています。天然素材であるクロコダイルには、生きていた証である「キズ」や「シワ」が存在します。通常、これらは製品化の過程で避けられることが多いですが、革の品質や耐久性には全く問題がなく、むしろ世界に一つだけの「個性」といえます。
今回のアウトレットセールでは、微細なキズやシワを含む商品や、長期保管されていたアーカイブ品を対象としています。「最高級の素材を、より身近に楽しんでいただきたい」という想いと、貴重な天然資源を余すところなく活用するサステナブルな観点から、この特別なセールを企画いたしました。
■ 注目商品
今回のセールでは、市場でも非常に希少価値の高い素材を使用したアイテムが多数ラインナップされています。いずれも現品限りの数量限定となります。
1. 圧倒的な存在感
「ヒマラヤクロコダイル」
中心から外側へのグラデーションが美しい、ヒマラヤクロコダイルを使用したアイテムが登場。
ヒマラヤクロコダイル スクエアトート（限定4点）
オーガナイザー ヒマラヤ（限定6点）
ラウンドファスナー長財布 ヒマラヤ（限定2点）
ポロサストート
2. 皮革の王様
「ポロサスクロコダイル」
細かく揃った鱗模様が特徴の最高級種、スモールクロコ（ポロサス）を贅沢に使用。
ポロサストート ブラック（限定2点）
ポロサス オープントートバッグ（ブラック5点 / オーク2点）
ポロサス バックパック ブラック（限定2点）
ポロサスボストンバッグ ブラック（限定2点）
3. 職人の技が光る「藍染め」
藍染巾着バッグ（限定4点） 日本古来の「藍染め」技術をクロコダイルに施した、深みのある色合いが特徴です。
■ セール対象商品リスト
【バッグ類】
ポロサスクロコダイル オープントートバッグ
ポロサスクロコダイル バックパック
クロコダイル スクエアトート
ポロサストート（ブラック）
https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000026(https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000026)
ポロサスクロコダイル オープントートバッグ（ブラック / オーク）
https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000022(https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000022)
https://www.yamamotoseiho.net/view/item/000000000061(https://www.yamamotoseiho.net/view/item/000000000061)
ポロサスクロコダイル ミニトート（ブラック）
https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000027(https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000027)
クロコダイル スクエアトート（ブラック）
https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000030?category_page_id=bag(https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000030?category_page_id=bag)
ヒマラヤクロコダイル スクエアトート
https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000031?category_page_id=bag(https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000031?category_page_id=bag)
ポロサスクロコダイル バックパック（ブラック）
https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000032?category_page_id=bag(https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000032?category_page_id=bag)
ポロサスクロコダイル ボストンバッグ（ブラック）
https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000034?category_page_id=bag(https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000034?category_page_id=bag)
藍染巾着バッグ
https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000015?category_page_id=bag(https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000015?category_page_id=bag)
【財布・小物類】
クロコダイル コンパクト オーガナイザー
クロコダイル ラウンドファスナー長財布
オーガナイザー（ブラック 2個 / ブラウン 3個/ ヒマラヤ 6個）
https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000041?category_page_id=wallet(https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000041?category_page_id=wallet)
https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000058?category_page_id=all_items(https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000058?category_page_id=all_items)
https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000059?category_page_id=all_items(https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000059?category_page_id=all_items)
https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000060?category_page_id=all_items(https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000060?category_page_id=all_items)
ラウンドファスナー（ブラック 3個/ ブラウン 2個/ ヒマラヤ 2個）
https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000040?category_page_id=wallet(https://yamamotoseiho.net/view/item/000000000040?category_page_id=wallet)
https://www.yamamotoseiho.net/view/item/000000000059?category_page_id=wallet(https://www.yamamotoseiho.net/view/item/000000000059?category_page_id=wallet)
https://www.yamamotoseiho.net/view/item/000000000060?category_page_id=wallet(https://www.yamamotoseiho.net/view/item/000000000060?category_page_id=wallet)
■ 開催概要
期間： 2025年12月15日（月）～ 12月26日（金）
販売場所： 山本製鞄 公式オンラインストア
URL： https://yamamotoseiho.net/(https://yamamotoseiho.net/)
注意事項：
商品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。
アウトレット商品のため、商品ごとのキズやシワの状態が異なります。予めご了承ください。
ご注文から発送まで10日前後のお時間を頂戴します。ご理解をお願いします。
【山本製鞄について】
創業以来、クロコダイルをはじめとする最高級エキゾチックレザーの加工から製品化までを一貫して手掛けるファクトリーブランドです。「Japan Made」にこだわり、熟練の職人が一つひとつ丁寧に仕立てています。
【本件に関するお問い合わせ先】
contact@yamamotoseiho.com
山本製鞄 PR事務局
URL https://yamamotoseiho.net/(https://yamamotoseiho.net/)
業種 商業（卸売業、小売業）
本社所在地 東京都荒川区荒川8-21-4
電話番号 03-3803-7663
代表者名 山本 健太
上場 未上場
資本金 1000万円
設立 1964年