辻・本郷 ITコンサルティングの『実トレfor会計事務所』研修コンテンツに、『マネーフォワード クラウド会計』を追加

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードは、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社が提供する会計事務所向け教育研修サービス『実トレfor会計事務所』の研修コンテンツに、『マネーフォワード クラウド会計』が追加されたことをお知らせします。

辻・本郷 ITコンサルティングが提供する『実トレfor会計事務所』内の研修コンテンツ『実トレ研修』では、 ポイント動画・操作説明動画の視聴後、実際に会計システムに入力しながら学習することで、試算表や申告書の作成など会計事務所の主要業務を身につけることができます。

この度、『実トレ研修』において新たに『マネーフォワード クラウド会計』の研修コンテンツが追加されました。これにより、会計事務所はクラウドツールに対応できる人材の育成をより効果的に行うことができ、多様化する顧問先のニーズに応えるとともに、事務所全体のDXを加速させることが可能になります。

■背景

近年、加速するDX化や電子帳簿保存法といった法改正への対応など、会計事務所が顧問先から求められる役割は複雑化・多様化しています。それに伴い、多くの企業でクラウド会計システムの導入が進んでおり、会計事務所においてもクラウドツールに対応できる人材の育成が急務となっています。

今回、『実トレfor会計事務所』の研修コンテンツである『実トレ研修』に『マネーフォワード クラウド会計』が追加され、会計システムに対応できる人材が増えることで、より幅広い顧問先ニーズに対応することが可能になり、顧問先への価値提供の向上に貢献します。

■『実トレfor会計事務所』について

『実トレfor会計事務所』は、月額2,200円（1名様あたり・税込）で利用できる会計事務所向けの教育・研修サービスです。試験・研修・セミナー動画をいつでも・どこでも利用できる定額制サービスとして、会計事務所の教育・研修ニーズを総合的にサポートしています。

URL：https://lp.jitsutore.com/

■『マネーフォワード クラウド会計』について

『マネーフォワード クラウド会計』は、面倒な法人決算をラクにするクラウド会計ソフトです。取引入力と仕訳の自動化で作業時間を大幅削減し、これまで時間がかかっていた会計業務を効率化します。税法改正や消費税の増税にも自動アップデートで対応。インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しています。

URL：https://biz.moneyforward.com/accounting/

■辻・本郷 ITコンサルティング株式会社について

名称 ：辻・本郷 ITコンサルティング株式会社

所在地 ：東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル5階

代表者 ：代表取締役社長 黒仁田 健

設立 ：2012年5月

事業内容：各種業務コンサルティング、ソフトウェア販売導入支援等のテクノロジーコンサルティング及び経理労務代行等のオペレーションコンサルティング 等

URL ：https://ht-itc.jp

■株式会社マネーフォワードについて

名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長グループCEO 辻庸介

設立 ：2012年5月

事業内容：プラットフォームサービス事業

URL ：https://corp.moneyforward.com/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。