生乳生産量日本一を誇る酪農王国・北海道別海町（べつかいちょう）は、中国によるホタテ禁輸措置による影響を乗り越えるため、国内流通の強化と特産品の認知拡大を目的とした『北海道別海町ファン超感謝祭2025』を、過去最大の規模で全国展開、集中開催中です。

本年は、東京（有楽町、御徒町）と大阪（グランフロント大阪）の3大会場での特産品販売に加え、ANAグループ、サッポロライオングループなど、全国各地の主要企業・施設との連携キャンペーンを含め、「全国34ヵ所同時開催」として年末の国内消費につなげたく、関係者の協力のもと、特産品のPRを全国展開します。

特に、開催中の有楽町会場をはじめ、肉厚で濃厚な「ジャンボホタテのバター焼き」を東京・大阪の直売会場で無料試食提供するほか、全国の連携店舗でも別海町の食材を使った特別メニューを提供し、年末年始の食卓を豊かに彩ります。

史上最大規模！ 全国を舞台にした別海町グルメの集中発信

直売会場は、従来の有楽町駅前広場に加え、新たに東京・御徒町（おかちまちパンダ広場）、関西初の大阪・グランフロント大阪（うめきた広場）の計3会場に拡大。さらに、ANA、サッポロライオンとの連携を集中させることで、北海道を離れた全国の主要都市・拠点で別海町の「食」を同時期に発信します。

ホタテ国内消費を徹底支援！ 試食と販売で需要を喚起

有楽町会場と大阪会場では、別海町自慢の肉厚な「ジャンボホタテ」をバター焼きにしてその場で無料提供（LINE公式アカウント友だち登録などが条件）。御徒町会場と大阪会場では毎日空輸される「活ホタテ即売会」も実施し、ホタテの国内市場での流通・消費を強力に促進します。

日本一の乳製品やうなぎも登場

新設された御徒町会場では、今後ふるさと納税の返礼品として登場予定の「うなぎ」の無料試食を実施します。3大直売会場では、生乳生産量日本一の牛乳や乳製品、年末の食卓を彩る水産加工品を豊富に取り揃えて販売します。

3大直売会場の実施コンテンツ

【東京】有楽町会場（メイン会場）

名称： 北海道別海町ファン超感謝祭2025in有楽町駅前広場期間： 2025年12月5日(金)～12月14日(日)時間： 11:00～19:00（日曜日は10:00～17:00／初日のみ14:00開始）場所： 有楽町駅前広場（東京都千代田区有楽町2-7-1先）＜主な内容＞・ホタテバター焼き試食： LINE友だち登録等で別海町自慢の肉厚なジャンボホタテをバター焼きで提供・別海町特産品即売会：別海町でとれた水産加工品や、牛乳を含む乳製品のほか、各種特産品を販売・ガラポン抽選会：別海町公式SNSをフォローした方を対象に別海町の特産品等が当たるガラポン抽選会を実施・ミルクdeアンケート：簡単なアンケートにお答えいただくとホットミルクを無料提供・スパイス体験： ラーメン店「あら陣」プロデュースの旨味スパイス「別海アニキ」をホタテにかけて味変体験・観光プロモーション：別海町の観光名所などを紹介したブースの設置

【東京】御徒町会場（新設）

会場前の老舗「吉池」と別海町の37年にわたる深い縁から実現した新会場です。名称： 北海道別海町ファン超感謝祭2025inおかちまちパンダ広場期間： 2025年12月12日(金)～12月14日(日)時間： 11:00～19:00（日曜日は10:00～17:00）場所： 御徒町駅南口駅前広場（おかちまちパンダ広場）東京都台東区上野3-26＜主な内容＞・うなぎ試食提供： LINE友だち登録等で別海町のふるさと納税返礼品に登場する「うなぎ」を試食提供・別海町特産品即売会：別海町でとれた水産加工品や、牛乳を含む乳製品のほか、各種特産品を販売・ガラポン抽選会：別海町公式SNSをフォローした方を対象に別海町の特産品等が当たるガラポン抽選会を実施・ミルクdeアンケート：簡単なアンケートにお答えいただくとホットミルクを無料提供・活ホタテ即売展示会：毎日空輸で会場に届く活ホタテを会場隣接の吉池店舗にて数量限定で販売

【大阪】うめきた会場（初開催）

関西エリアの方々に別海町の魅力を直接お届けする初の試みです。名称： 北海道別海町ファン超感謝祭2025inうめきた広場期間： 2025年12月12日(金)～12月14日(日)時間： 11:00～19:00（日曜日は10:00～17:00）場所： グランフロント大阪 うめきた広場 サブスペース＜主な内容＞・ホタテバター焼き試食： LINE友だち登録等で別海町自慢の肉厚なジャンボホタテをバター焼きで提供・ミルクdeアンケート：簡単なアンケートにお答えいただくとミルクティー（12日）、別海産牛乳（13日、14日）を無料提供・別海町特産品即売会：別海町でとれた水産加工品や、牛乳を含む乳製品のほか、各種特産品を販売・ガラポン抽選会：別海町公式SNSをフォローした方を対象に別海町の特産品等が当たるガラポン抽選会を実施・ふるラボ寄附相談コーナー：ふるさと納税サイト「ふるラボ」での寄附相談コーナーの設置・活ホタテ即売展示会：毎日空輸で会場に届く活ホタテを数量限定で販売

全国連携キャンペーン（全国34ヵ所同時開催の一部詳細）

「北海道別海町ファン超感謝祭2025」は、メインの3大直売会場のほか、全国各地の企業・施設と連携し、広範囲で別海町の魅力を発信しています。

1. ANAグループ（羽田空港）

・イベント名：FIND YOUR SKY IN HANEDA ～ANAのふるさと納税～・場所：羽田空港 第2ターミナル 5階 フライトデッキトーキョー・期間：2025年12月5日(金)～12月7日(日) 【開催中】・内容：ANAのふるさと納税参加自治体として、別海町の特産品（ホタテ、乳製品など）の試食・販売を実施し、首都圏の空の玄関口から魅力を発信しています。

https://www.anahd.co.jp/group/pr/202512/20251203-2.html

2. サッポロライオングループ（銀座ライオンなど）

・キャンペーン名：北海道を「食べて」応援！別海町グルメキャンペーン・場所：首都圏の「銀座ライオン」「ビヤホールライオン」をはじめとする全国34ヵ所の一部連携店舗・期間：2025年11月1日(土)より順次開始～12月31日(水)まで 【展開中】・内容：別海町産の「ジャンボ帆立」や生乳生産量日本一の乳製品を使用した特別メニューをディナータイムに提供し、ホタテの国内消費を促進しています。

https://www.ginzalion.jp/event/2025/10/betsukaicho.html

3. SUNNY TERRACE

・イベント名：SUNNY TERRACE Xmas 2025・期間：2025年11月22日(土)～12月25日(木)まで 【開催中】・内容：元プロ野球選手の斎藤佑樹さんが代表取締役を務める(株)mybaseが手掛ける飲食商業施設「SUNNY TERRACE」にて、別海町が協賛した冬季特別企画を開催。施設内の飲食店にて、生乳生産量日本一の「別海町牛乳」を使用した限定メニュー（クアトロフォルマッジピザ、クラムチャウダー等）を提供し、酪農王国の魅力を発信しています。

https://www.fighters.co.jp/news/detail/202500801638.html

4. クロスホテル札幌（ホテルレストラン）

・イベント名：別海町フェア・場所：クロスホテル札幌（レストランアッシュ、meetlounge）・期間：2025年12月1日(月)～12月31日(水)まで 【開催中】・内容：朝食ビュッフェで別海町産和牛（ローストビーフ、焼肉）、別海牛乳、別海バターを提供。ラウンジでは、別海町産マスカルポーネチーズを使用したドゥーブルフロマージュなど、人気の加工品を提供しています。

北海道別海町について

https://cross-sapporo.orixhotelsandresorts.com/event/11872/

北海道の東部に位置する別海町は、東京23区の2倍以上の面積を持ち、生乳生産量が日本一の酪農王国です。また、ホタテやサケ、北海シマエビなどの豊富な海産物にも恵まれた「食の宝庫」です。本イベントを通じて、首都圏および関西圏の皆様に別海町の「食」と「魅力」を直接お届けします。

なお、当日の開催状況や会場の様子は、下記公式Instagramアカウントにて随時発信してまいります。ぜひチェックしてください。「ホタテもいくらも別海町/ふるさと納税【公式】」https://www.instagram.com/betsukai_cho/

https://www.instagram.com/betsukai_cho/