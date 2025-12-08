＜東京エリア限定＞ 新品のような輝きを再現！「光沢仕上げの浴室クリーニング」サービスをリファインが12月から提供開始
有限会社リファイン(所在地：茨城県取手市、取締役：西関 健一)は、このたび、徹底洗浄と特殊コーティングを組み合わせた「光沢仕上げの浴室クリーニング」サービスを、東京都を限定エリアとして本格的に提供開始いたします。
他社と当社クリーニング
■サービス開始の背景
長引く在宅時間の影響により、自宅の水回り環境への関心が高まっています。特に浴室のカビや水垢は、一般の掃除では解決が難しく、多くの方が専門家による高品質なサービスを求めています。このような需要の高まりを受け、当社は、洗浄後の満足度を最大化する「光沢仕上げ」を標準オプションに加え、衛生的かつ見た目の美しい浴室環境を提供すべく、本サービスの提供を開始いたしました。
■サービスの特徴
1. 【東京限定】光沢仕上げのプロフェッショナルサービス
本サービスは東京エリア限定で展開し、地域の皆様に迅速かつ質の高いサービスをお届けします。洗浄後に専用の光沢コーティングを施すことで、鏡や壁、浴槽に新品のような美しい輝きを与え、美観を長期的に維持します。
2. 特殊ツールによる徹底的な内部洗浄
長年の経験に基づく特殊な専用ツールと洗剤を使用し、手の届かない深部の汚れまでしっかりとアプローチします。パーツの分解を伴わずに、しつこいカビや水垢を根本からリセットし、浴室内のバクテリアや菌を徹底的に除去します。
3. 安全性を重視した洗剤の使用
小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心な、環境と人体に配慮した安全性の高い専用洗剤のみを使用しております。
他社浴室クリーニング
リファイン浴室クリーニング
■特に本サービスを推奨するお客様
本サービスは、単なる美化だけでなく、資産価値の向上とコスト削減に貢献します。
中古物件オーナー様へ：リフォームに比べて短期間かつ低コストで、物件の印象を大幅に改善し、売却時の付加価値を高めます。
賃貸物件オーナー様へ：退去後の原状回復や空室対策として、新品同様の輝きを取り戻し、入居率の向上と家賃維持に貢献します。
リフォーム業者様へ：リフォーム工事に伴うクリーニング仕上げとして、お客様への最終的な満足度を向上させる高品質なサービスを提供します。
リファイン浴室クリーニング
■今後の展望
当社は、高度な技術と光沢仕上げによる高い付加価値を提供することで、東京エリアにおける浴室クリーニング市場での地位を確立してまいります。今後も、お客様の「清潔で快適な暮らし」を支えるサービスラインナップの拡充を計画しています。
【会社概要】
社名 ： 有限会社リファイン
所在地 ： 茨城県取手市
代表者 ： 取締役 西関 健一
事業内容： 光沢仕上げを特徴とする浴室クリーニングサービス
URL ： https://xn--pckc4fxfwbyc2956axxv9rxrkn.com/
電話番号： 0120-46-5109
＜ウェブサイト＞
https://unitbath.sub.jp/
https://xn--nbk7bwbk9gtm6b1676brexb.com/
＜Instagram＞
https://www.instagram.com/bath_coating/