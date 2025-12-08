NEC、横浜市立大学の講義「社会貢献型実習」にETIC.、BANSO-COとともに登壇

日本電気株式会社

NECは、事業を通して社会課題の解決に取り組む若手社会起業家を育成するプログラム「NEC社会起業塾」のパートナー企業として、主催者のNPO法人ETIC.（エティック）（注１）、「NEC社会起業塾(注2)」2021年度卒塾生の株式会社BANSO-CO（注3）とともに、11月21日（金）、横浜市立大学国際商学部の【100周年記念特別講座】社会貢献型実習に登壇しました。

本講義の目的は、SDGs達成のために社会貢献に積極的に取組む企業や個人の活動について理解し、社会的課題を解決するためのビジネスモデルを考えることです。NECはETIC.とともに2022年度から毎年登壇しており、今回で４回目の活動となります。

NEC社員による講義の様子

今回は、「企業とソーシャルセクターとのパートナーシップ」というテーマのもと、なぜ企業とソーシャルセクターが手を組み、社会課題解決に挑むのかについて講義を実施しました。まずはETIC.から「NEC社会起業塾」の概要について説明し、その後、NECから創業期の若手起業家の育成プログラム「NEC社会起業塾」を実施する目的、社員と起業家の対話・交流から生まれる気づきや学び、デジタル活用や共創の事例等を紹介しました。また、BANSO-COからは起業のきっかけや事業概要、NECとの連携・協働等について紹介しました。講義終了後には学生が積極的に質問し、本テーマへの関心の高さがうかがえました。

参加学生からの感想（一部抜粋）

・しばしば二律背反の関係にある社会貢献と利益を、同時に実現する取り組みを見つけることの重要性を再認識しました。社会貢献を“負担”ではなく“価値創造”として捉える視点は、今後の企業経営において不可欠であると感じました。

・日本には非常に多くのスタートアップが存在しており、それを支える企業や事業も多く、それだけの人が、自分なりの方法で世界をより良くしたいという熱い気持ちで活動しているということに感動を覚えました。

・スタートアップと大手企業の連携について、スタートアップにはスピード感や柔軟性があり、それらを取り入れることが大手企業にとっても利益につながる場合があるという話が印象的でした。大手企業とスタートアップが協力し、それぞれの得意分野を活かすことで価値を生み出す「起業塾」の取り組みに大きな意味があることを理解することができました。

横浜市立大学 国際商学部 吉永教授からのコメント

授業を通じて、学生が社会課題を自分事として捉え、企業やNPO・起業家が対等な立場で連携・協働しながらどのようにその課題解決に挑んでいるのかを学ぶことは、非常に大きな意義があります。「NEC社会起業塾」のような取り組みは、社会に新しい価値を生み出す人材を育成するうえで重要な役割を果たしています。

社会課題や社会貢献事業に関心のある学生が増えてきていますが、学生にとっても、こうした実践事例に触れることで、将来のキャリア選択や社会への関わり方を考えるきっかけになり、勇気を持って自分なりの「社会がより良くなること」に向けて一歩踏み出すことを心から願っております。

NEC、ETIC.、BANSO-COによるパネルディスカッションの様子

NECは、本講義をはじめ、社会課題の解決に挑む社会起業家や企業の取り組みを知る機会を提供することで、次世代に活躍する学生が社会課題への関心を深め、持続可能な未来に向けたアクションを広げるきっかけとなることを目指します。

以上

(注1) NPO法人ETIC.(特定非営利活動法人エティック) https://www.etic.or.jp/

社会の未来をつくる人を育み、挑戦する人を支える仕組みづくり・生態系づくりを提案するNPO法人。1993年の創業以来、次世代の起業家型リーダーの育成と社会へのイノベーション創出を通して、実践型インターンシップやソーシャルビジネスを立ち上げる若者を支援するNEC社会起業塾などの起業家支援プログラム、先輩起業家や事業パートナーと繋がるコミュニティ、キャリアに関する情報発信などの機会提供を行う。これらのプログラムへの参加を通して2,100人以上が起業するなど、アントレプレナーシップ(起業家精神)に溢れる人材がより多く育まれている。また、SDGsやESGへの関心が高まる中、近年では大企業からのCSRコンサルや、社会課題を起点とした新規事業創造の研修等も実施。企業・行政・大学・個人などの多様なセクターと連携している。

(注2) NEC社会起業塾 https://jpn.nec.com/community/ja/resources/npo.html

2002年度よりNECとNPO法人ETIC.が協働で開催し、社会的課題に取り組む若手社会起業家を支援するプログラム。卒業生には、認定NPO法人フローレンス(ハーバード・ビジネス・スクール・クラブ・オブ・ジャパンより「アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー」を最年少で受賞、ニューズウィーク「世界を変える100人の社会起業家」に選出)や認定NPO法人かものはしプロジェクト(国際青年会議所世界大会にてTOYP賞『世界で最も傑出した若者賞』を受賞、日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー(リーダー部門)を最年少で受賞)等がいる。また2013年度には10年以上にわたる実績が評価され、「企業フィランソロピー大賞・社会変革への礎賞」(主催 公益社団法人日本フィランソロピー協会)を受賞。

さらに、2025年1月、公益社団法人経済同友会が発行した「『ソーシャルセクター連携』のすすめ～共助経営のためのガイダンス～」(https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/2024/250115b.html)の中で、企業とソーシャルセクターの連携の先進事例として紹介。

(注3) 株式会社BANSO-CO https://www.banso-co.co.jp/companyinfo

東京科学大学（旧東京医科歯科大学）発ベンチャー。メンタルヘルスケア不調の予防に着目し、オンラインでの専門家への相談サービス、人材開発とメンタルヘルスケアを一体化させた企業向けの研修サービスを提供。

2021年7月創業後すぐに、2021年度NEC社会起業塾に参加。2022年にはNECの実証事業として進めているヘルスケアサービス「NECカラダケア」との連携を開始、2024年1月以降、NECのプロボノ支援を継続的に受け入れている。

