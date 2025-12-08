レブコム、「MiiTel RecPod」無料トライアルの提供を開始

株式会社RevComm

株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）が提供する、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」の無料トライアル提供を開始しました。Webフォームから申込後、即座に利用開始し、生成AIを活用した「MiiTel Synapse Copilot」を含む有料プランと同じ機能を2週間体験することができます。

レブコムは、対面会話解析AI「MiiTel RecPod（ミーテルレックポッド）」α版を2023年7月に提供開始しました。「MiiTel RecPod」は対面営業や窓口業務など、対面コミュニケーションが発生するあらゆる場面における課題を解決し、業務効率化によるコスト削減やコミュニケーション内容のビッグデータ化を実現します。

「MiiTel RecPod」提供開始以降、議事録作成、自動文字起こし、会話内容の定量評価、トピック機能、感情解析といったさまざまな機能の実装を進め、利便性を高めてきました。2025年7月に生成AI機能を組み合わせた「MiiTel Synapse Copilot（ミーテル・シナプス・コパイロット）」を発表し、複数の会議履歴からAIが即座に、担当者や管理者に要点・示唆を提示することができるようになりました。



「MiiTel RecPod」は、業務で利用しているスマートフォンを活用し、モバイルアプリで対面会話の録音やシステム連携、議事録の作成結果の確認などを行うことができます。

このたび、「MiiTel RecPod」を、多くの対面コミュニケーション現場における課題解決のために活用いただけるよう、有償プランと同機能を利用できる無料トライアルの提供を開始しました。

対象サービス

MiiTel RecPod

提供期間

申込日から2週間

（継続のお申し出がない場合自動終了）



提供条件

法人での利用

プラン詳細・申込方法

詳細についてはMiiTel RecPodサービスサイトよりご確認ください。

https://miitel.com/jp/trial/meetings/

レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。

株式会社RevComm 会社概要

「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。

電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」の提供を通じ、コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現します。

2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES(R) 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。

・企業名 ： 株式会社RevComm

・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階

・代表者 ： 会田 武史

・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発

・企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/





※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です