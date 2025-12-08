https://omoio.co.jp/column/Excelco-Diamond-Purchase

エクセルコ ダイヤモンドの新CM公開により中古市場で注目が高まる中、買取専門店「おもいお」（運営：株式会社Tieel／東京都中央区）は、同ブランドのジュエリーを対象とした強化買取を開始しました。輝きの評価基準において世界トップクラスとされるエクセルコ製品は、一般的な買取店では価値が反映されにくい傾向があります。そこで当店は、GIA認定鑑定士が“素材の価値”に加え、カットの精度や光の返り方といったエクセルコ特有の輝きを細かく評価し、適正な高額査定を実現します。

■背景： エクセルコ ダイヤモンド新CMで注目度が上昇

「エクセルコ ダイヤモンド」は、ダイヤモンドの聖地ベルギー・アントワープにルーツを持ち、輝きの評価基準において最高位を獲得する世界的なカッティングブランドです。さらに新CM「駆け抜ける人生の証」篇が、2025年11月28日から放送され、大きな話題を呼んでいます。こうしたブランドプロモーションにより、二次流通市場においても「エクセルコ ダイヤモンド」の需要と注目度は上昇しています。

■ 他の買取店とは違う「おもいお」の評価基準

多くの買取店では、鑑定書の4Cや地金の重量といった数値情報だけで査定が行われるため、エクセルコのように“光の見え方”や“カットの精度”にこだわるブランドの特徴が反映されにくいことがあります。その点、おもいおには米国宝石学会資格（GIA-GG）を持つ専門鑑定士が在籍しているため、エクセルコ ダイヤモンドが重視する4つの評価軸（ブリリアンス・スパークル・ファイヤー・ライトシンメトリー）を実物を確認しながら査定できます。こうした実物評価を加えることで、数値だけでは分からない“仕上がりの良さ”まで価格に反映でき、エクセルコならではの魅力を踏まえた納得度の高い査定が可能になります。

■ 特に強化中のコレクション（新CM着用モデル）

今回の新CMで女優さん実際に着用されたジュエリーシリーズは、特に中古市場でも注目度が上昇しています。- Le Voile（ル ヴォワール）リング- Beau Lac（ビュー レック）リング- Fleurs en rêve（フレール オン レーブ）ブレスレット- Dantelle Scintillante（ダンテル サンティーユモン）リング／ブレスレット- Merveille Neige（メルベーユ ネージュ）イヤリング- Antheia（アンティア）ネックレス（希少ピンクダイヤモンド使用）※上記以外の婚約指輪・結婚指輪なども、鑑定書・保証書の有無に関わらず適正に査定いたします 。

■買取専門店「おもいお」について

おもいおには、米国宝石学会（GIA）の認定資格「GIA G.G.」を取得した宝石専門鑑定士が在籍しています。金やプラチナなどの地金はもちろん、宝石の品質やデザイン、ブランド性までを総合的に評価し、「素材の重さだけでは決まらない本来の価値」を見極めます。これまでに30,000点以上の査定実績を誇り、Google口コミでは500件以上・★4.8という高評価を獲得しています。実際にご利用いただいたお客様からは、 「買取店は初めてでしたが、丁寧に説明してくれて安心できました」「品質やデザインをしっかり見てくれて、想像以上の価格を提示してもらえてうれしかった」といった声が寄せられており、「売る」ことが初めての方でも安心してご利用いただけるのが大きな魅力です。査定は無料で承っておりますので、ぜひお気軽に店頭までお越しください。LINEやお電話でのご相談も受け付けております。

店舗・会社情報

■おもいお営業時間 ： 10:00～20:00(年中無休)電話番号 ： 03-6263-0835公式サイト： https://omoio.co.jp/LINE公式 ： https://lin.ee/FJYmS4C■おもいお 東京銀座本店所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F■おもいお 大阪心斎橋店所在地：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8■会社概要社名 ： 株式会社Tieel(ティール)所在地： 〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F設立 ： 2016年1月8日代表者： 代表取締役社長 高源 雅洋事業 ： リユース事業・EC事業URL ： https://tieel.jp