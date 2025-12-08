プレミアム・ピザ・ダイニング「カリフォルニア・ピザ・キッチン」クリスマス、年末年始におすすめ「CPKホリデーコース」
販売期間 ： 2025年12月15日（月）～2026年1月31日（土）
ロサンゼルス発祥のプレミアム・ピザ・ダイニング「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ラゾーナ川崎店では、クリスマスシーズンや年始に向け、カップルやご家族でのお食事はもちろん、仲間とのパーティにもご利用いただける「CPKホリデーコース」を12月15日（月）から翌年1月31日（土）の期間、販売します。
CPKホリデーコース
当コースメニューは、前菜・サラダ・メイン・パスタ・デザートで構成、「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ならではのカジュアルながら洗練されたメニューの数々をお楽しみいただけます。
また、コースは2名様より承ります。カップルでのご利用はもちろん、複数オーダーにより大人数様のパーティにも対応、フォーマル、カジュアル、あらゆるシチュエーションで楽しめる美食のテーブルを演出します。
カリフォルニア・ピザ・キッチン◇ 販売期間：
「CPKホリデーコース」 販売概要
2025年12月15日（月）～2026年1月31日（土）
◇ 販売品名・価格：
「CPKホリデーコース」 おひとり様5,400円（税込）
※2名様より承ります。
◇ 内容：
・ スピナッチアーティチョークディップ
・ ハウスサラダ
・ リブアイステーキ 赤ワインソース グリル野菜とトリュフ風味マッシュポテト添え
・ チキンテキーラフェットチーネ
・ フォンダンショコラ
・ コーヒーまたは紅茶
◇ 販売店舗：
カリフォルニア・ピザ・キッチン ラゾーナ川崎店
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階／TEL 044-589-7401
◇ 公式HP：
https://cpkjapan.com/
スピナッチアーティチョークディップ
ハウスサラダ
リブアイステーキ 赤ワインソース グリル野菜とトリュフ風味マッシュポテト添え
チキンテキーラフェットチーネ
フォンダンショコラ
カリフォルニア・ピザ・キッチンとは
伝統的なイタリア料理の域を出た、グローバルなトッピング・アイデアによるプレミアムピザをメインに、アペタイザーからスープ、サラダ、パスタ、デザートまで、カスタムメイドの豊富なメニューを揃えたカジュアルスタイルのカリフォルニア・レストランとして、1985年アメリカ・ロサンゼルス、ビバリーヒルズに誕生。人気メニューであるプレミアムピザは、オープンキッチンに備えたピザ窯で、オーダーごとに世界各国のテイストを盛り込んで、次々と香ばしく焼き上げています。
「アメリカ人の大好きな味と風味を、とびっきり美味しいピザにトッピングして世界中に伝えたい」 という創業者の考えのもとに開発された、オリジナリティー溢れるプレミアムピザは、子供から大人まで幅広い層から愛されています。
「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ラゾーナ川崎店
住所：
神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階
営業時間：
11：00～22：00（L.O 21:00）
TEL：
044-589-7401
公式HP：
https://cpkjapan.com/(http://cpkjapan.com/)
Facebook：
https://www.facebook.com/CPKjapan/
Instagram：
https://www.instagram.com/CPKjapan/
ラゾーナ川崎店 外観