プレミアム・ピザ・ダイニング「カリフォルニア・ピザ・キッチン」クリスマス、年末年始におすすめ「CPKホリデーコース」

株式会社WDI JAPAN

販売期間 ： 2025年12月15日（月）～2026年1月31日（土）

ロサンゼルス発祥のプレミアム・ピザ・ダイニング「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ラゾーナ川崎店では、クリスマスシーズンや年始に向け、カップルやご家族でのお食事はもちろん、仲間とのパーティにもご利用いただける「CPKホリデーコース」を12月15日（月）から翌年1月31日（土）の期間、販売します。

CPKホリデーコース

当コースメニューは、前菜・サラダ・メイン・パスタ・デザートで構成、「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ならではのカジュアルながら洗練されたメニューの数々をお楽しみいただけます。



また、コースは2名様より承ります。カップルでのご利用はもちろん、複数オーダーにより大人数様のパーティにも対応、フォーマル、カジュアル、あらゆるシチュエーションで楽しめる美食のテーブルを演出します。

カリフォルニア・ピザ・キッチン

「CPKホリデーコース」 販売概要

◇ 販売期間：

2025年12月15日（月）～2026年1月31日（土）

◇ 販売品名・価格：

「CPKホリデーコース」 おひとり様5,400円（税込）

※2名様より承ります。

◇ 内容：

・ スピナッチアーティチョークディップ

・ ハウスサラダ

・ リブアイステーキ 赤ワインソース グリル野菜とトリュフ風味マッシュポテト添え

・ チキンテキーラフェットチーネ

・ フォンダンショコラ

・ コーヒーまたは紅茶

◇ 販売店舗：

カリフォルニア・ピザ・キッチン ラゾーナ川崎店

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階／TEL 044-589-7401

◇ 公式HP：

https://cpkjapan.com/

カリフォルニア・ピザ・キッチンとは

スピナッチアーティチョークディップハウスサラダリブアイステーキ 赤ワインソース グリル野菜とトリュフ風味マッシュポテト添えチキンテキーラフェットチーネフォンダンショコラ

伝統的なイタリア料理の域を出た、グローバルなトッピング・アイデアによるプレミアムピザをメインに、アペタイザーからスープ、サラダ、パスタ、デザートまで、カスタムメイドの豊富なメニューを揃えたカジュアルスタイルのカリフォルニア・レストランとして、1985年アメリカ・ロサンゼルス、ビバリーヒルズに誕生。人気メニューであるプレミアムピザは、オープンキッチンに備えたピザ窯で、オーダーごとに世界各国のテイストを盛り込んで、次々と香ばしく焼き上げています。

「アメリカ人の大好きな味と風味を、とびっきり美味しいピザにトッピングして世界中に伝えたい」 という創業者の考えのもとに開発された、オリジナリティー溢れるプレミアムピザは、子供から大人まで幅広い層から愛されています。

「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ラゾーナ川崎店

住所：

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階

営業時間：

11：00～22：00（L.O 21:00）

TEL：

044-589-7401

公式HP：

https://cpkjapan.com/(http://cpkjapan.com/)

Facebook：

https://www.facebook.com/CPKjapan/

Instagram：

https://www.instagram.com/CPKjapan/

ラゾーナ川崎店 外観