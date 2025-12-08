TVアニメ『進撃の巨人』より、オリジナル描き起こしイラスト“ミニキャラDIYシリーズ”のオリジナルグッズのご予約受付けを開始！！

株式会社 パルック

大人気TVアニメ『進撃の巨人』の

オリジナル描き下ろしイラスト“DIYシリーズ” を

仲間を増やしてミニキャラ化！！

「 思い思いにDIYに勤しむキャラクターたち 」をテーマに

思い思いにDIYを楽しむ姿を表現しました♪

缶バッジやアクリルスタンドなどなどオリジナルグッズが新登場♫♫

魅力溢れるオリジナルグッズたちのご予約をこの機会に！！

↓先行予約はこちらから↓

https://bit.ly/49PdSI5

※描き下ろしキャラの2次予約も同時に受付中！

https://bit.ly/48rRORh

ご予約期間について

■予約期間：～ 2026年01月06日（火）23:59まで

■出荷予定：2026年03月内より随時出荷予定

オリジナルグッズ詳細

▼丸型缶バッジ（全10種）

大きめ57mmの缶バッジ♪

■価 格 ：各550円（税込）

■種 類 ：「エレン・イェーガー」・「ミカサ・アッカーマン」

・「アルミン・アルレルト」・「リヴァイ・アッカーマン」・「ハンジ・ゾエ」

・「ジャン・キルシュタイン」・「ライナー・ブラウン」・「アニ・レオンハート」

・「ピーク・フィンガー」・「ジーク・イェーガー」

■サイズ ：直径約57mm

▼長方形型缶バッジ（全10種）

縦長の長方形型缶バッジ♪

■価 格 ：各715円（税込）

■種 類 ：「エレン・イェーガー」・「ミカサ・アッカーマン」

・「アルミン・アルレルト」・「リヴァイ・アッカーマン」・「ハンジ・ゾエ」

・「ジャン・キルシュタイン」・「ライナー・ブラウン」・「アニ・レオンハート」

・「ピーク・フィンガー」・「ジーク・イェーガー」

■サイズ ：約70×H44mm

▼ガラスマグネット（全10種）

コレクションとして集めたり、 マグネットとして冷蔵庫などに貼ったり、

使い方はあなた次第♫

■価 格 ：各770円（税込）

■種 類 ：「エレン・イェーガー」・「ミカサ・アッカーマン」

・「アルミン・アルレルト」・「リヴァイ・アッカーマン」・「ハンジ・ゾエ」

・「ジャン・キルシュタイン」・「ライナー・ブラウン」・「アニ・レオンハート」

・「ピーク・フィンガー」・「ジーク・イェーガー」

■サイズ ：直径約40mm

▼アクリルスタンド（全10種）

コレクションとして集めたり、 一緒におでかけしたり、

使い方はあなた次第なアクリルスタンド♫

■価 格 ：各1,540円（税込）

■種 類 ：「エレン・イェーガー」・「ミカサ・アッカーマン」

・「アルミン・アルレルト」・「リヴァイ・アッカーマン」・「ハンジ・ゾエ」

・「ジャン・キルシュタイン」・「ライナー・ブラウン」・「アニ・レオンハート」

・「ピーク・フィンガー」・「ジーク・イェーガー」

■サイズ ：約100×80×厚み3mm内ダイカット形状※キャラにより微差あり

▼アクリルキーホルダー（全10種）

コレクションとして集めたり、 一緒におでかけしたり、

使い方はあなた次第！ 魅力たっぷりアクリルキーホルダーです♫

■価 格 ：各1,100円（税込）

■種 類 ：「エレン・イェーガー」・「ミカサ・アッカーマン」

・「アルミン・アルレルト」・「リヴァイ・アッカーマン」・「ハンジ・ゾエ」

・「ジャン・キルシュタイン」・「ライナー・ブラウン」・「アニ・レオンハート」

・「ピーク・フィンガー」・「ジーク・イェーガー」

■サイズ ：約70×70×3mm程度内ダイカット形状

▼アクリルカード（全10種）

約53×85mmのアクリルカードです。

集めてお手持ちのキャラフレームに入れてもお使いいただけます。

■価 格 ：各715円（税込）

■種 類 ：「エレン・イェーガー」・「ミカサ・アッカーマン」

・「アルミン・アルレルト」・「リヴァイ・アッカーマン」・「ハンジ・ゾエ」

・「ジャン・キルシュタイン」・「ライナー・ブラウン」・「アニ・レオンハート」

・「ピーク・フィンガー」・「ジーク・イェーガー」

■サイズ ：約53×H85×厚み1mm

▼アクリルネームプレート（全10種）

カバンや小物につけたり、

お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

■価 格 ：各770円（税込）

■種 類 ：「エレン・イェーガー」・「ミカサ・アッカーマン」

・「アルミン・アルレルト」・「リヴァイ・アッカーマン」・「ハンジ・ゾエ」

・「ジャン・キルシュタイン」・「ライナー・ブラウン」・「アニ・レオンハート」

・「ピーク・フィンガー」・「ジーク・イェーガー」

■サイズ ：約53×H85×厚み1mm

▼クリアファイル・ステッカーセット（全10種）

ダイカットステッカーが付いたお得なクリアファイルセット♪

■価 格 ：各990円（税込）

■種 類 ：「エレン・イェーガー」・「ミカサ・アッカーマン」

・「アルミン・アルレルト」・「リヴァイ・アッカーマン」・「ハンジ・ゾエ」

・「ジャン・キルシュタイン」・「ライナー・ブラウン」・「アニ・レオンハート」

・「ピーク・フィンガー」・「ジーク・イェーガー」

■サイズ ：クリファイル／A4、ステッカー／約80×80mm内ダイカット形状

▼ミニタペストリーキーホルダー（全10種）

お手持ちのバッグに付けたり、

飾ったりできるミニサイズのタペストリーキーホルダー♫

■価 格 ：各1,430円（税込）

■種 類 ：「エレン・イェーガー」・「ミカサ・アッカーマン」

・「アルミン・アルレルト」・「リヴァイ・アッカーマン」・「ハンジ・ゾエ」

・「ジャン・キルシュタイン」・「ライナー・ブラウン」・「アニ・レオンハート」

・「ピーク・フィンガー」・「ジーク・イェーガー」

■サイズ ：約50×100mm

▼キャンバスボードミニ（全10種）

ちょっとした場所にも飾りやすい、イーゼルの付いたミニキャンバスです。

■価 格 ：各1,320円（税込）

■種 類 ：「エレン・イェーガー」・「ミカサ・アッカーマン」

・「アルミン・アルレルト」・「リヴァイ・アッカーマン」・「ハンジ・ゾエ」

・「ジャン・キルシュタイン」・「ライナー・ブラウン」・「アニ・レオンハート」

・「ピーク・フィンガー」・「ジーク・イェーガー」

■サイズ ：約50×70mm

▼フルカラーマグカップ（全10種）

普段使いもしやすい、大きめマグカップ♫

■価 格 ：各2,200円（税込）

■種 類 ：「エレン・イェーガー」・「ミカサ・アッカーマン」

・「アルミン・アルレルト」・「リヴァイ・アッカーマン」・「ハンジ・ゾエ」

・「ジャン・キルシュタイン」・「ライナー・ブラウン」・「アニ・レオンハート」

・「ピーク・フィンガー」・「ジーク・イェーガー」

■サイズ ：約直径82×H95mm

※焼き物のため、多少の個体差がある場合がございます。ご了承ください。

▼クッション（全10種）

フルカラーの大きめクッション♫

■価 格 ：各4,180円（税込）

■種 類 ：「エレン・イェーガー」・「ミカサ・アッカーマン」

・「アルミン・アルレルト」・「リヴァイ・アッカーマン」・「ハンジ・ゾエ」

・「ジャン・キルシュタイン」・「ライナー・ブラウン」・「アニ・レオンハート」

・「ピーク・フィンガー」・「ジーク・イェーガー」

■サイズ ：約H380×W320mm

※真空パックで圧縮しているため、開封後は軽くほぐして膨らませてください。

※真空パックは時間経過とともに空気が入り膨らんでくる可能性があります。

※描き下ろしキャラの2次予約も同時に受付中！

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

販売店について

■販売店 ：LD-LIBERTAS DREAM-オンラインストア

■U R L ：https://libertasdream.com/

■公式Twitter：@LDLIBERTASDREAM