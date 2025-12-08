¡ÚÍ½Ìó»¦Åþ¤ÇÈ¯ÇäÆü½ÅÈÇ·èÄê¡Û¡ÖÏ·³²¡©¡¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Î¤³¤È¤À¤í¡×ーー¡ØÀµ¤·¤¹¤®¤¿¿Í¡¡¹²¬Ã£Ï¯¤¬¥¹¥ï¥íー¥º¤Ç¸«¤¿Ì´¡Ù¡ÊÄ¹Ã«Àî¾½°ìÃø¡Ë¤¬´©¹Ô¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸éº½Õ½©¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ¼ÒÄ¹¡§ÈÓ·¦À®¹¬¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ã«Àî¾½°ì¤µ¤ó¤Î¿·´©¡ØÀµ¤·¤¹¤®¤¿¿Í¡¡¹²¬Ã£Ï¯¤¬¥¹¥ï¥íー¥º¤Ç¸«¤¿Ì´¡Ù¤ò12·î8Æü¤Ë´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ØÀµ¤·¤¹¤®¤¿¿Í¡¡¹²¬Ã£Ï¯¤¬¥¹¥ï¥íー¥º¤Ç¸«¤¿Ì´¡Ù½ñ±Æ
¡Ö¹²¬¤µ¤ó¡¢Ï·³²¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Î¤³¤È¤À¤í¡×
£³Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¼èºà¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹²¬Ã£Ï¯¤Î±É¸÷¤ÈÍîÆü¡£93ºÐ¤Î¹²¬Ã£Ï¯¤Ï²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«――¡©
¡¡1978Ç¯¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¤òµåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¹²¬Ã£Ï¯¡£²×Îõ¤Ê¡Ö´ÉÍýÌîµå¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾¾¤Ï¡¢¼å¾®µåÃÄ¤À¤Ã¤¿¥¹¥ï¥íー¥º¤ò¤É¤¦²þ³×¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëµð¿Í¤äµå³¦ºÇ¶¯¤È¾Î¤µ¤ì¤¿ºåµÞ¤ò¤âÂÇ¤ÁÅÝ¤¹¡ÈÀï¤¦½¸ÃÄ¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤ÎÍâÇ¯¡¢¤Ê¤¼¥¹¥ï¥íー¥º¤ÏÊø²õ¤·¡¢¹²¬¤ÏµåÃÄ¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«――¡£
¡¡Number Web·ÇºÜ»þ¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÏ¢ºÜ¡Ø¡Ö¹²¬Ã£Ï¯¡×¤È¤¤¤¦²¾ÌÌ――1978Ç¯¤Î¥¹¥ï¥íー¥º¡Ù¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë²þ¹Æ¤·¡¢ÂçÉý¤Ê½ñ¤²¼¤í¤·¤ò²Ã¤¨¤¿ÂÔË¾¤Î½ñÀÒ²½¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Ê¤¬¿®¤¸¤ëÀµ¤·¤µ¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¡¢µå³¦¤ËÂ¿¤¯¤ÎÅ¨¤òºî¤Ã¤¿¹²¬¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤È¤¤Ë¡ÖÎäÅ°¤Ê´ÆÆÄ¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¥¦¥§¥Ö¤Ç±ê¾å¤·¤Æ¡ÖÏ·³²¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¹²¬¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤È¤Ï¡£93ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¹²¬¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¡¢»à¤Î¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¹âÎð¤Î¹²¬¤Ø¤Î¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤ËÉ®¼Ô¤¬Êú¤¯¾ÇÁç´¶¤ä°¥¤·¤ß¤â¡¢À¸¡¹¤·¤¯µÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹²¬Ã£Ï¯ËÜ¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥ï¥íー¥ºOB¤Î¼ã¾¾ÊÙ¡¢¾¾²¬¹°¡¢ÂçÌðÌÀÉ§¡¢È¬½Å³ß¹¬Íº¡¢¿ù±ºµý¡¢°ËÀª¹§É×¡¢¿åÃ«¿·ÂÀÏº¡¢ÆüËÜ¥·¥êー¥º¤ÇÂÐÀï¤·¤¿ºåµÞOB¤ÎÊ¡ËÜË¤È»³ÅÄµ×»Ö¡¢µð¿Í¤Ç¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë²¦Äç¼£¡¢¤½¤·¤Æ¹²¬¤ÎÄ¹½÷¡¦¾Í»Ò¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¸¿è¤Î¥¹¥ï¥íー¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤¬¡¢ÌÊÌ©¤Ê¥ê¥µー¥Á¤È¼èºà¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤«¤é¹²¬Ã£Ï¯¤Î¡Ö²áµî¤È¸½ºß¡×¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¤¿¾Ú¸À¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡£»öÁ°Í½Ìó¤¬»¦Åþ¤·¡¢12·î8Æü¡Ê·î¡ËÈ¯ÇäÅöÆü¤Ë½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¤¿·æºî¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½ñÀÒ¤ÎÂÓÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÌîµå¿Í¤¿¤Á¤Î¹²¬Ã£Ï¯É¾¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹
¢£Ãø¼Ô¡¡Ä¹Ã«Àî¾½°ì¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡¡¼¹É®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡Ö90Âå¤ò·Þ¤¨¤¿¹²¬Ã£Ï¯¤Îº£¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£1978Ç¯¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¤ò¡¢µåÃÄÁÏÀß½é¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡¢Åö»þ46ºÐ¤Î¹²¬¤Ï¡ÖÌ¾¾¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢90Âå¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÈà¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð±ê¾å¤·¡¢¡ÖÏ·³²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ¾¾¤ÈÏ·³²¡×¤È¤¤¤¦ÔÌÍÀË«ìÊ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¹²¬¤Ë¡Ö¤¼¤ÒÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤éËÜ½ñ¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¹²¬ËÜ¿Í¤Ø¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢78Ç¯¤Î¥¹¥ï¥íー¥º¥Ê¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤Æ°¦Ì¼¤Î¾Ú¸À¤ò²Ã¤¨¡¢¡Ö46ºÐ¤Î¹²¬¡¢93ºÐ¤Î¹²¬¡×¤òÉÁ¤¯»î¤ß¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ë»É·ãÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£78Ç¯¤Î¹²¬¤¬¥¹¥ï¥íー¥º¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö´ÉÍýÌîµå¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÈà¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È½Ñ¤Ï¡¢¤ª¤è¤½È¾À¤µª¤¬·Ð²á¤¹¤ëº£¤â¿·Á¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Â´¼÷¤ò²á¤®¤¿¹²¬¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤¬Ï·¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»à¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤òÈÝ±þ¤Ê¤¯°Õ¼±¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¹²¬Ã£Ï¯¡×¤È¤¤¤¦·æÊª¤ËÏÃ¤òÊ¹¤Â³¤±¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤è¤¦¤ä¤¯°ì¤Ä¤Î·Á¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯É½
¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãø¼Ô¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ä¹Ã«Àî¾½°ì¡Ê¤Ï¤»¤¬¤ï¡¦¤·¤ç¤¦¤¤¤Á¡Ë
1970Ç¯5·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2003Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£°Ê¹ß¤Ï¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØµÍ¤à¤ä¡¢µÍ¤Þ¤¶¤ë¤ä¡¡¿¹¡¦À¾ÉðvsÌîÂ¼¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤Î2Ç¯´Ö¡¡´°Á´ÈÇ¡Ù¡ÊÁÐÍÕÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÌ¾¾Á°Ìë¡¡À¸³¶°ì´ÆÆÄ¡¦ÌîÂ¼¹îÌé¤Î¸¶ÅÀ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡Ø¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÁ´Éô¤Ë20Ç¯´ÖÆþ²ñ¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÆ»¤òÂó¤¯¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÅ¾¿¦¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£¶áÃø¤Ï¡Ø¿ÀµÜµå¾ì100Ç¯Êª¸ì¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡£ÆüËÜÊ¸éº²È¶¨²ñ²ñ°÷¡£
¢£½ñ»ï¾ðÊó
½ñ¡¡Ì¾¡§¡ØÀµ¤·¤¹¤®¤¿¿Í¡¡¹²¬Ã£Ï¯¤¬¥¹¥ï¥íー¥º¤Ç¸«¤¿Ì´¡Ù
Ãø¡¡¼Ô¡§Ä¹Ã«Àî¾½°ì
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î8Æü
È½¡¡·¿¡§»ÍÏ»È½ÊÂÀ½
Äê¡¡²Á¡§2,090±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ISBN¡§978-4-16-392053-5
½ñÀÒ¾ðÊó¡§https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920535