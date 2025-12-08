トレッキングシューズをモチーフにした「 ALL STAR TREKWAVE 」に秋冬の新作が2型登場

コンバースジャパン株式会社

「CONVERSE（コンバース）」は、「ALL STAR TREKWAVE（オールスター トレックウエーブ）」シリーズから、秋冬の新作が登場。2025年12月12日（金）より、 CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOPや取り扱い各店舗にて発売します。

オールスターとトレッキングシューズを融合したデザインが特徴で、今季は個性の異なる2種がデビュー。ワークブーツをモチーフにした「ALL STAR TREKWAVE CS OX」は、シックにまとめた“CLEAR SOLE(透明感のあるソール)”モデル。半透明のアウトソールやスエードのタンラベル、柄入りシューレースが新鮮なアクセントに。

ストリートムード漂う「ALL STAR TREKWAVE AP OX」は、厚めの履き口パッドとファットシューレースでボリューム感を演出。オールブラックに差し色を効かせたデザインに仕上げた“AP（ANKLE PAD）”仕様です。どちらも軽量なPUフォームとE.V.A.ミッドソールにより、クッション性と快適さを両立しました。

秋冬のトレンド感のあるデザインと履き心地に優れた新作のオールスター トレックウェーブをぜひチェックしてみては。

ALL STAR TREKWAVE CS OX（オールスター トレックウエーブ CS OX）(https://converse.co.jp/products/31317380)

商品名：ALL STAR TREKWAVE CS OX （オールスター トレックウエーブ CS OX）

価格：14,850円（税込）

サイズ：22.0～28.0 29.0 30.0cm

カラー：ウィート、ダークブラウン

素材：アッパー・キャンバス、アウトソール・ラバー

発売日：2025年12月12日

POINT

・オールスター トレックウエーブのディテールアレンジモデル

・オールスターとトレッキングシューズをモチーフにしたボリュームのあるアウトソールを合体したデザイン

・トレンドのワークブーツをモチーフに全体をモノカラーでまとめつつ、半透明のアウトソールやスエードのタンラベル

・トレッキングシューズのような柄入りのシューレースを採用することで新鮮な印象に仕上げたデザイン

・アッパーの仮底にラバーでなくPUフォームを採用することで軽量性と履き心地の向上を実現

・ミッドソールにインジェクションE.V.A.、インソールに高密度ウレタンフォームとラバースポンジを採用することで優れた履き心地を実現

ALL STAR TREKWAVE AP OX（オールスター トレックウエーブ AP OX）(https://converse.co.jp/products/31317390)

商品名：ALL STAR TREKWAVE AP OX（オールスター トレックウエーブ AP OX）

価格：15,950円（税込）

サイズ：22.0～28.0 29.0 30.0cm

カラー：ブラック/レッド、ブラック/ブルー、ブラック/ホワイト

素材：アッパー・キャンバス アウトソール・ラバー

発売日2025年12月12日

POINT

・オールスター トレックウエーブのパターンアレンジモデル

・オールスターとトレッキングシューズをモチーフにしたボリュームのあるアウトソールを合体したデザイン

・履き口やタンに厚めのフォームを内蔵し、ファットシューレースを採用することで、ストリートテイストに仕上げた一足

・シューレースの先に入ったCONVERSEロゴがポイント

・差し色と連動したカラーのシューレース付属

・アッパーの仮底にラバーでなくPUフォームを採用することで軽量性と履き心地の向上を実現

■CONVERSE（コンバース）とは

1908年に米国マサチューセッツ州モールデンにてマーキス・M・コンバースが創業したラバーシューズメーカーを起源とするライフスタイルブランド。1917年にバスケットボール用シューズとして誕生した「オールスター」を筆頭に、「ジャックパーセル」や「ワンスター」等、スニーカー史に残るモデルを多数輩出している。現在では、スポーツからライフスタイルまでフィールドを広げ、「Design Yourself.」というブランドスローガンのもと、シューズに限らず人々のスタイルを彩る様々なアイテムを展開しながら進化を続けている。

【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00

https://converse.co.jp/