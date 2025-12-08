日本を感じる紙の器「asanoha(R)」がプラントベースの食生活を広めるイベントに採用

スタイレム瀧定大阪株式会社

スタイレム瀧定大阪株式会社（本社：大阪市浪速区 代表取締役社長：瀧隆太 以下、スタイレム）は、イタリア・ミラノ在住のヴェルヌ華子氏（Plantful Journey）が主催し、2025年11月8日(土)に開催したイベント「Plantful Inspirations 2025」にて、当社の紙の器「asanoha」が採用されたことをお知らせします。

スタイレムのasanohaは、使用後の器を回収し、トイレットペーパーの原料としてリサイクルする取り組みを進めています。この資源を循環させる環境に配慮した取り組みに、Plantful Journeyより共感いただいたことをきっかけに、2024年よりPlantful Journey主催のイベント「Plantful Inspirations」で継続的にasanohaを採用いただいております。

今回の「Plantful Inspirations 2025」では、「美しさは朝から始まる、ロブロ(※1)で叶える朝ごはん革命」と題されたトークセッションにて、ロブロを盛り付ける器として使用いただきました。また、マルシェ会場内では試食の器としても採用いただきました。

※1：ロブロ…ライ麦を主原料とするデンマークの伝統的なパン。食物繊維やミネラルが豊富に含まれたプラントベースの食材として近年注目を集めています。

■asanohaについて

asanoha（アサノハ）は、日本の文化や伝統をお届けしたいという思いから生まれた、日本を感じる紙の器。

原材料の一部には、麻の繊維を採取した後に残る芯の部分である「麻殻（オガラ）」を副産物として有効活用しています。また、再生可能な資源を循環させる環境配慮の取り組みとして、使用後のasanohaを回収し、トイレットペーパーの原料としてリサイクルする取り組みなども進めています。

URL：https://asanoha-hemp.jp/

■「Plantful Inspirations 2025」について

「毎日の一皿から、心と身体、地球のウェルネスをつなぐ」をミッションとし、プラントベースの食習慣を広める活動を行う、イタリア・ミラノ在住のヴェルヌ華子氏主催のリアルイベント。

第2回目となる今年は「Nourish - 満たすことで、満ちていく世界へ」がテーマとしており、トークセッション、ワークショップ、マルシェを通して、プラントベースのある暮らしが体験できるイベントです。

URL：https://www.plantful-journey.com/plantful-inspirations-2025

スタイレムは、asanohaを通じて日本の伝統文化やお客さまとのつながりを大切にしながら、廃棄をしない環境に配慮した取り組みを、持続可能な未来に向けて引き続き進めていきます。

【スタイレム瀧定大阪株式会社】 https://www.stylem.co.jp/