「ガバナンス業界の未来を考える2日間　ガバナンスウィーク2025開催」ガバナンス領域で活躍する実務家が、最新トレンドや未来に向けた取り組みを議論

国際資格講座を展開しているパスメイクグループの株式会社アビタス（本社東京都渋谷区、代表宇坂純）は2025年12月13日と20日に、ガバナンス領域における最新トレンドや未来に向けた取り組み、直面する課題ついて語るオンライン特別イベント「ガバナンスウィーク2025」を開催します。

■ガバナンス業界の未来を考える2日間

企業を取り巻くリスクはサイバー攻撃や地政学リスク、生成AIの普及、ESG規制強化などで複雑化し、未来志向のガバナンス戦略と部門横断の協働が不可欠です。

本年のGovernance Weekでは、各領域で活躍する実務家が登壇し、改訂グローバル内部監査基準への実務対応を軸に、生成AI利用が前年15％から40％に急増するなか求められるガバナンスと倫理教育、不正・サイバー・プライバシー対策、ESG報告と第三者リスク管理、データ分析やプロセスマイニング等多様な課題を議論します。

さらに新しい人材戦略やトレーニングの重要性、資格取得なども取り上げ、現場経験に裏打ちされた知見を通じて、貴社のガバナンス強化と皆さまのキャリア形成の一助となれば幸いです。

■イベント概要

【日時と内容】

１.内部監査人材のキャリアメイク ―次世代ガバナンス人材へのキャリアパス―

12/13（土）10:00～11:00

登壇者

菊地 比左志 氏：株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役常務 グループCAE、みずほ銀行 取締役（監査等委員）、みずほ信託銀行 取締役（監査等委員）、みずほ証券 取締役（監査等委員）、みずほリサーチ＆テクノロジーズ 監査役

２.内部監査室の人財育成と組織マネジメント

12/13（土）11:10～12:00

登壇者

宮前 裕太 氏：株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 内部監査室

３.現場経験から学ぶ不正対応における初動の重要性

12/13（土）12:40～13:40

登壇者

佐藤 立 氏：Apple Japan合同会社、公認不正検査士（CFE）

４.施行1年を経た改訂グローバル内部監査基準 ―実務対応の現状と今後―

12/20（土）10:00～11:00

登壇者

村尾 一樹 氏：PwC Japan有限責任監査法人 ガバナンス・リスク・コンプライアンスアドバイザリー部 マネージャー、公認内部監査人（CIA）

５.監査人にとってのAIとの向き合い方

12/20（土）11:10～12:10

登壇者

松本 照吾 氏：Amazon Web Services Japan アジアパシフィック地域 コンプライアンス統括

６.AI時代のCFEの役割と未来

12/20（土）12:40～13:40

登壇者

神谷 智彦 氏：タワーズワトソン株式会社 法務部 所属 Assistant General Counsel, Japan

７.ガバナンス人材の確かなスタンダード ―CIA・CISA・CFEの3資格を通じて、世界基準の専門性を―

12/20（土）13:50～14:50

登壇者

九石賢治：株式会社アビタス ガバナンス・IFRS事業部 シニアアドバイザー

【形式】

オンラインで参加（リアルタイム配信）

【参加費】

無料（事前登録制）

【定員】

先着300名

【参加特典】

CIA,CISA,CFE講座の受講料5,000円OFF

【申し込み期限】

各セッションの開始時間まで

参加予約はアビタスの公式サイトで受け付けています。

https://www.abitus.co.jp/lp/cia/event/governanceweek2025/

■ガバナンス系の国際資格取得をサポートするアビタス

アビタスではガバナンス系の国際資格として、CIA（公認内部監査人）資格、CISA（公認情報システム監査人）資格、CFE（公認不正検査士）資格の取得をサポートしています。

なかでもコーポレートガバナンスや内部統制に関する国際標準の体系的知識を身に付けることができるアビタスのCIA資格は、累計合格者数が5,398名（2025年10月末時点）を超え、企業価値向上のために欠かせないガバナンス領域の知見を有する人材であることを証明できる国際資格です。

またコーポレートガバナンスを重要視する企業が増えている背景から、情報システム監査やセキュリティについて学ぶCISA、企業の不正対策強化や抑止・防止について学ぶCFEも順調に合格者数を増やしており、リスクへの対応力を組織として高めておくことの重要性があらためて認識されています。

【株式会社アビタス】

本社所在地：東京都渋谷区代々木2-1-1新宿マインズタワー15階

事業内容：教育事業（米国公認会計士、公認内部監査人などの社会人向け国際資格プログラムを展開）

人材事業（人材紹介；厚生労働大臣許可 13-ユ-302408

人材派遣；厚生労働大臣許可（派）13-302848）

設立：1995年7月

代表：宇坂純

資本金：7,000万円

事業所：本社（新宿本校）、大阪校

https://www.abitus.co.jp/

TEL：03-3299-3900