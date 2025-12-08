ステンドグラスに着想を得た、冬の暮らしを鮮やかに彩る黒ねこラバーコースターや“一人旅”がテーマの額縁マグネットがもらえる！『カフェ・ベローチェ』、12月18日より「黒ねこ冬の満喫キャンペーン」を開催
C-United株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：友成 勇樹）は、全国の『カフェ・ベローチェ』店舗にて、12月18日（木）から「黒ねこ冬の満喫キャンペーン」を開始します。
・第1弾、第2弾でもらえるグッズが変わる！
今回の「黒ねこ冬の満喫キャンペーン」では、2025年12月18日（木）～2026年3月11日（水）の期間中、税込500円以上のレシート3枚もしくは税込1,500円以上のレシート1枚をレジにてご提示いただいた方全員に、ランダムでオリジナル黒ねこグッズをプレゼントいたします。
第1弾の12月18日（木）から1月28日（水）までは「黒ねこラバーコースター」を、第2弾の2026年1月29日（木）から3月11日（水）までは「黒ねこ額縁マグネット」をお渡しします。
・テーマは、室内でくつろぐ黒ねこ。細部の色使いにこだわった鮮やかなラバーコースター
黒ねこラバーコースターは、全5種類。ステンドグラスから着想を得たデザインで、ステンドグラスならではの鮮やかな色彩と幻想的な雰囲気を表現するため、細部の色使いにこだわりました。
テーマは”室内でくつろぐ黒ねこ”です。お客様のためにコーヒーカップを用意し、読書の時間にそっと差し出すけなげな姿や、お出かけしたくて窓の外を見つめそわそわとした様子など、冬の寒さとは対照的に、ゆったりと温かな時間が流れる世界観を描いています。また、ラバーコースターのため滑りにくく、ドリンクによる水滴やシミもさっと拭き取ることができ、日々のお手入れも簡単です。
▲天井から吊り下げられたオーナメントに夢中な黒ねこ。触れるとゆらゆら揺れる動きに釘付けです。
▲「お出かけしたい」と窓の外を見つめる黒ねこ。月明かりに照らされた雪景色を、じっと見つめる表情が印象的です。
▲寒さが苦手な黒ねこのお気に入りスポットは暖炉の前。今日も特等席から動く気配はありません。
▲大好きなお客様のためにコーヒーカップを準備しようとする黒ねこ。割らないように、そろりと慎重に運びます。
▲用意した珈琲をそっと差し出す黒ねこ。本の上へと軽やかに登り、読書の時間を見守ります。
・まるで絵画！？日本各地の冬景色と1日の移ろいを切り取った額縁マグネット
黒ねこ額縁マグネットは全5種類。テーマは「一人旅」で、絵画のような美しさを表現するため、額縁モチーフを取り入れました。最大の魅力は、一人旅ならではの“しみじみとした雰囲気”を感じられる、黒ねこの姿と落ち着いた色合いです。朝の澄んだ空気とともに旅を始め、夕暮れに染まる景色を眺め、夜には静けさに包まれる。そんな黒ねこの1日の移ろいを描き、日本各地の冬景色を訪ね歩きながら、ゆったりとした時間を過ごす姿を表現しました。猫型のかまくらで身をひそめる姿、湖でボートに揺られながら山景色を楽しむ姿など、ほっと心が和む黒ねこが愛らしいコレクションです。
・キャンペーン詳細
※全て数量限定のため、なくなり次第終了となります。
＜第1弾＞
・期間 ：2025年12月18日（木）～2026年1月28日（水）
・対象店舗：全国の『カフェ・ベローチェ』全店
・賞品 ： 黒ねこラバーコースター （5種類・ランダム）
直径：約9.1～9.7cm
・応募方法：税込500円以上のレシート3枚もしくは税込1,500円以上のレシート1枚をレジにて
ご提示いただいた方全員に、ランダムで「黒ねこラバーコースター」をプレゼント
・店舗検索：https://c-united.co.jp/search/ve/
・キャンペーン特設サイト：https://c-united.co.jp/veloce/campaign/2025/kuronekowinter/
＜第2弾＞
・期間 ：2026年1月29日（木）から3月11日（水）
・対象店舗：全国の『カフェ・ベローチェ』全店
・賞品 ：黒ねこ額縁マグネット （5種類・ランダム）
縦6cm×横7cm もしくは、縦7cm×横6cm ※絵柄によって変わります
・応募方法：税込500円以上のレシート3枚もしくは税込1,500円以上のレシート1枚をレジにて
ご提示いただいた方全員に、ランダムで「黒ねこ額縁マグネット」をプレゼント
・店舗検索：https://c-united.co.jp/search/ve/
・黒ねこについて
『カフェ・ベローチェ』の前身である「珈琲館シャノアール」の「シャノアール」は、フランス語で黒ねこ（CHATNOIR）を意味することから黒ねこのシンボルが生まれました。いまもなお『カフェ・ベローチェ』のブランドロゴとして、引き継がれ愛されています。
以上
【カフェ・ベローチェについて】
1986 年 11 月 1 日に、セルフサービス型（*1）のコーヒーショップとして、代々木に第 1 号店をオープンしました。現在全国に、約160店舗を展開しています。“気づいたら、いつもここ。”をコンセプトに掲げ、移動中に気軽に立ち寄るといい場所、生活の一部のような場所である「ファーストプレイス」を目指し、スピーディーな商品提供と丁寧な接客を大切にしています。
*１ お客様がレジで注文を行い、ご自身で頼んだ物を受け取って席まで運ぶスタイルのこと
コーポレートサイト : https://c-united.co.jp
カフェ・ベローチェ公式オンラインストア：https://www.onlinestore-c-united.com/
カフェ・ベローチェ公式サイト : https://c-united.co.jp/veloce/