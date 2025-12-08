1000万枚アップロード突破記念　カレンダーシェアアプリ「TimeTree」、「今年の思い出、アルバムに残そうキャンペーン」開催

株式会社TimeTree

世界中の人々の時間を豊かにする株式会社TimeTree（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：深川 泰斗）が提供するカレンダーシェアアプリ「TimeTree」は、2025年12月8日（月）より、TimeTreeの「共有アルバム」へのアップロード枚数が1000万枚を突破したことを記念して、「共有アルバム」を活用したキャンペーン「今年の思い出、アルバムに残そうキャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンでは、期間中に初めてTimeTreeの「共有アルバム」を利用される方を対象に、写真を1枚以上アップロードし、簡単なアンケートにご回答いただいた方の中から、抽選で6名様に5万円の星野リゾート宿泊ギフト券をプレゼントいたします。

キャンペーン概要

「思い出写真」を気軽にシェアできる「共有アルバム」

- キャンペーン名：TimeTree 「今年の思い出、アルバムに残そうキャンペーン」～写真をアップ＆アンケートに答えて、星野リゾート宿泊ギフト券を当てよう！～- 実施期間：2025年12月8日（月）～12月21日（日）- 賞品内容：星野リゾート宿泊ギフト券 5万円分 6名様- 応募条件：期間中に初めて「共有アルバム」を利用される方- 応募方法：STEP1. 期間中にTimeTree iOS / Android アプリ、Web版、いずれかの「共有アルバム」で初めて写真をアップロードする※「アルバム」はすべてのカレンダーでは表示されません、左上のアイコン画像をタップしたあとカレンダーリスト下の共有カレンダーを選択してくださいSTEP2. 簡単なアンケート(https://survey.zohopublic.jp/zs/1aQQX5)に回答する- 当選発表方法：26年2月初旬以降、アンケートで回答されたメールアドレスにご連絡いたします- 注意事項：- - キャンペーン開始日（2025年12月8日）以前に「共有アルバム」をご利用いただいたことがある方は対象外となります- - キャンペーン規約(https://drive.google.com/file/d/1hq05czzKGKUnSR_6Bw5QBpxUL42oBoZC/view?usp=sharing)をご確認の上ご応募ください

TimeTreeの「共有アルバム」は、思い出写真をカレンダーをシェアする相手とカレンダー内で一緒に管理・閲覧できる機能として、2025年2月17日にリリースされました。2025年11月には1000万枚アップロードを突破。多くのユーザーの皆さまにご活用いただいており、家族との日常、恋人との記念日、子どもの成長、友人との旅行など、さまざまな「思い出」をTimeTree上でシェアいただいています。

このたびのキャンペーンは、こうした多くのご利用への感謝の気持ちを込めて開催を決定いたしました。

今後も、カレンダーを共有している大切な人との予定だけでなく、思い出の写真や活動記録もTimeTreeでシェアしていただけるよう、体験価値の向上に努めてまいります。

カレンダーシェアアプリ「TimeTree」とは

カレンダーシェアアプリ「TimeTree」は、共有とコミュニケーションを前提にしたカレンダーサービスです。家族、パートナー、サークル、職場など複数人数の予定共有が簡単にできて、目的に応じたカレンダーを複数つくることができます。2015年3月24日よりサービスの提供を開始、2025年11月には全世界で登録ユーザー数が7,000万を突破しました。「スマホの中の壁掛けカレンダー」として、ユーザーのみなさまの毎日の生活の中で幅広くご利用いただいています。

株式会社TimeTree 概要

- 公式サイト(https://timetreeapp.com/intl/ja)- 公式SNS- - X(https://x.com/TimeTreeInc_JP)- - Facebook(https://www.facebook.com/timetreeapp)- - Instagram(https://www.instagram.com/timetreeapp/)- 社名：株式会社TimeTree（英語表記：TimeTree, Inc.）- 設立：2014年9月1日- 代表者：深川泰斗（代表取締役社長）- 所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿六丁目18番1号 住友不動産セントラルパークタワー18階- 事業内容：カレンダーシェアアプリ「TimeTree」の運営・開発