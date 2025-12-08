BNIジャパンとJCIが戦略パートナーシップを締結

JBNインターナショナル株式会社

新たなパートナーシップの締結により、BNIジャパンがJCIの青年経済人のグローバルネットワークと結びつき、国境を越えた共創、起業家精神の発揚および持続可能な成長に向けた道筋を拓く。

世界最大規模のリファーラルマーケティング組織（※）を国内で展開するBNIジャパン（運営：JBNインターナショナル株式会社 所在地：東京都三鷹市 代表取締役：大野 真徳）は、国際的な青年経済人リーダー組織であるJCI（Junior Chamber International（国際青年会議所））との戦略的パートナーシップを、2025年11月のJCI世界会議（2025 JCI World Congress）において正式に発表しました。

本パートナーシップにより、BNIジャパンの各ビジネス分野の専門家たちがJCIの世界的なチェンジメーカー（変革者）のコミュニティとつながり、JCIメンバーにとって新たなインパクトの大きいビジネスネットワーキングの機会を提供します。

※リファーラルマーケティング：数十人の中小企業の経営者や個人事業者で構成されるチャプターと呼ばれるビジネスチームで信頼関係を築き、相互にビジネスの機会を紹介し合いビジネスを創出すること。

本パートナーシップについて

本パートナーシップにより、BNIジャパンは、JCIエリアカンファレンスおよびJCI世界会議などの主要なJCIイベントにおいて、JCIメンバーのために企画されたBNIの各分野の専門家や起業家による質の高いビジネスセッションを提供します。

BNIジャパンは戦略パートナーとして、2025年から2027年までの3年間、総額90,000米ドル（年間30,000米ドル）を拠出することを決定しています。

パートナーシップの目的と価値

本パートナーシップは、次世代リーダーを後押しすること、有意義な関係構築を促進すること、グローバルな共創を強化することで国境を越えた機会を拡大すること、そして持続可能なビジネス成長を可能にすることという共通のコミットメントに基づいています。BNIジャパンの体系的なビジネスネットワーキングの仕組みにおける実績と、JCIのグローバルなリーダーシップ開発プログラムとを融合させることで、本取り組みにおいて以下を目指します。

・JCIメンバーによる信頼に基づく、グローバルなビジネスのつながりを強化する

・JCIメンバーの起業家としての歩みとリーダーシップのジャーニーを支援する

・持続可能で先見性のあるビジネスリーダーとなるための能力を身につけられるよう支援する

JCIメンバーにとっての機会

JCIメンバーは、JCIイベント期間中にBNIジャパンが主催する特別セッションに参加する機会を得られ、日本のビジネスリーダーや同業者と関係を構築することにより、業界を超えた共創の可能性を探求することができます。これらの人材交流は、ビジネスプロフェッショナルのネットワークを広げ、知見を交換し、国境を越えた取り組みの促進を目的としています。



JCI事務局長 エルヴィン・テオ氏（Elvin Teo, Secretary General of JCI）

「BNIジャパンと連携し、JCI世界会議期間中にBNIジャパンが提供するビジネスサミットのような取り組みを通じて、共通の目標と志を持つ多くの国の人々を結集し、メンバーの皆様のためにグローバルな可能性を開拓しています。このパートナーシップは、責任あるリーダーが国境を越えて意義ある影響力を生み出すという私たちの信念を体現しています」

BNIジャパン ナショナルディレクター 大野真徳

「この戦略的パートナーシップを通じて、BNIジャパンはJCI、公益社団法人日本青年会議所および各地の青年会議所と緊密に連携し、地域活性化プロジェクト、経済成長、グローバルなネットワーキング機会に焦点を当て、経済的・社会的影響を生み出す取り組みを展開していきます」

今後の展望

パートナーシップを深化させることにより、BNIジャパンとJCIは、変革をもたらすリーダーたちを後押しできるようなさまざまなセッションや共催事業を展開していきます。我々は協力して、機会とつながりを拡大し、目に見える成果を創出し、ダイナミックで目的志向の共創を実現させることを強く願っています。

BNIジャパンについて：

BNIジャパンは、世界最大級のビジネスリファーラル組織であるBNI（Business Network International）の一員として、互いの成長にコミットする経営者や事業オーナーをつなぎます。信頼と協働に根ざしたGivers Gain(R)の哲学と、体系化された週次ミーティングを通じて、メンバーがつながりを有意義なビジネス機会へと育てていくための仕組みと環境を提供しています。単なるネットワーキングではなく、長期的な成功を生む信頼関係の構築を目指しています。

JCIについて：

Junior Chamber International（JCI）は、前向きな変化を生み出すことに取り組む、進取の気性に富んだ若手リーダーのグローバルネットワークです。JCIは、ビジネスと起業家精神、国際協力、個人の成長、地域社会へのインパクトという4つの分野におけるリーダーシップ開発の機会を通じて、個人が永続的な影響力を生み出す力を養います。

【BNIジャパンの統計】

全国27都道府県

チャプター数：383

メンバー数：12,554名

（2025年12月4日時点）

【BNIグローバルの統計】

世界77の国と地域

チャプター数：11,300+

メンバー数：340,000名+

（2025年11月時点）

【JBNインターナショナル株式会社】

社名：JBNインターナショナル株式会社（BNIジャパン / BNIナショナルオフィス）

設立：2006年4月

資本金 ：1,000万円

事業内容：経営者や事業主、企業の営業担当者を対象に紹介を利用したマーケティングサービスをメンバー制にて提供

URL：https://www.bni.jp