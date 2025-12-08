「簡単かわいい」がトレンドに!？手作りバレンタインの強い味方が新登場！

貝印株式会社

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：遠藤 浩彰）は、バレンタインシーズンに向けて、使いやすいデザインのチョコ型などの製菓用品を発売いたします。2025年12月8日（月）より貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、量販店など※1にて順次販売を開始いたします。

※1 店舗によって入荷日が前後いたします。

バレンタインのお菓子作り、「大切な人に心を込めて手作りしたいけれど、料理には自信がない…。」そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。近年は、ガトーショコラや平成女児チョコなどの「簡単」「大量」「かわいい」をキーワードにしたレシピが注目を集めています。今回新登場するのは、そんなお悩みを解決してくれるバレンタインの強い味方となってくれるアイテムです。

貝印は今後も皆様の生活を彩るアイテムをお届けし、豊かな生活に寄与してまいります。

バレンタイン検索サブワードランキング（2023年2月/10月）

参考：デリッシュキッチン https://biz.delishkitchen.tv/blog/34

新商品ラインナップ

■シリコーンチョコ型 アイス（9個取）

価格：660円（税込）

アイスキャンディ型の楽しいチョコ型。

チョコだけでなくグミや氷型としても使用できます。

■シリコーンチョコ型 フルーツ（大・6個取）

価格：660円（税込）

大きめサイズのフルーツ型のチョコ型。

ころんとした半立体型。氷やゼリー型としても使用できます。

■シリコーンチョコ型 フルーツ（小・12個取）

価格：550円（税込）

小さめサイズのフルーツ型のチョコ型。

ころんとした半立体型。氷やゼリー型としても使用できます。

■アルミ箔チョコ型シルバー40枚入

価格：308円（税込）

簡単にトッピングチョコが作れるアルミ箔製のチョコ型。

40枚セットでたくさん作れます。

貝印株式会社

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。カミソリやツメキリなどの身だしなみを整えるツールやビューティーツール、包丁をはじめとする調理器具や製菓用品、医療用刃物など、生活に密着した刃物を中心に1万アイテムにもおよぶ商品を展開。商品の企画、開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社：東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼COO 遠藤 浩彰 https://www.kai-group.com

本件に関する読者の皆様からのお問い合わせ先

貝印株式会社 お客様相談室

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5

TEL：0120-016-410（フリーアクセス・ひかりワイド）

https://www.kai-group.com(https://www.kai-group.com)