「長命泉フェア」一献風月 横浜店で開催！初日には第6回『蔵元BARナイト』を実施

一献風月 横浜店（運営：株式会社オニオン新聞社）では、2025年12月13日（土）から1月12日（月・祝）の期間、「長命泉フェア」を開催いたします。

当蔵初代・滝澤栄蔵は江戸時代末期、成田山参詣の折に夢でお不動様から「ここでお酒を造りなさい」とのお告げを受け、当地で酒店を開業。近郷の良質米を原料に酒造りを始めました。

やがて当蔵の井戸水の美味しさが評判となり、参詣者が水を汲んで帰るように。

病気が治った、長生きしたといった声も各地から寄せられるようになり、長命延命の霊力を持つ酒として「長命泉」と名付けられました。

本フェアは、長命泉（滝沢本店）のこだわりの味を、心ゆくまで味わっていただけるイベントです。

フェア初日には、特別イベント 第6回「蔵元 BARナイト」を実施いたします。

滝沢本店のこだわりの日本酒について聞いてみませんか？

フェア期間中は、限定提供酒5種に加え、お子様も楽しめるソーダや、長命泉との相性を考えて作られた限定おつまみをご用意！

「鶏もも肉の味噌粕漬け ヨーグルトソース添え（700円税込）」は、鶏もも肉を味噌粕で漬け込むことで旨味が増し、しっとり柔らかな食感に。

さらに、ヨーグルトソースのさっぱりとした風味が絶妙に合わさり、長命泉との相性も抜群の一品です。

フェア詳細

■開催期間

2025年12月13日（土）～2026年1月12日（月・祝）

■開催場所

一献風月 横浜店

アクセス：https://yokohama.ikkon-fugetsu.com/news/75/

■フェア期間限定！ 提供・販売メニュー

滝沢本店の日本酒（長命泉）5種とソーダ

- 長命泉 備前雄町 660円- 長命泉 吟醸辛口 成田 660円- 長命泉 吟醸純米 660円- 長命泉 活性清酒 660円- 長命泉 純米大吟醸 吟の舞 880円- 空のサイダー 400円

長命泉（滝沢本店）の日本酒に合うおつまみ！

- 鶏もも肉の味噌粕漬け ヨーグルトソース添え 700円（税込）

■特別イベント 6回「蔵元BARナイト」

日時：2025年12月13日（土）16:00～21:00（予定）

■参加方法

予約不要。どなたでもご自由にご参加いただけます。通りがかりの方も大歓迎です。

ご案内事項

- お飲み物・商品は飲食のご利用がなくても購入可能です。- 当日は立ち飲み席もご用意。混雑時はそちらへご案内する場合がございます。- 商品は売り切れ次第終了となります。あらかじめご了承ください。- 店内混雑状況により、ご利用時間を制限させていただく場合がございます。

名称：一献風月 FOOD & TIME ISETAN YOKOHAMA店

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目5-1 新相鉄ビル

ジョイナス 地下1階 FOOD & TIME ISETAN YOKOHAMA CAFE & DELI PLAZA

座席数：カウンター 14席

営業時間：ランチ 10:00～17:00（L.O.16:30）/ディナー 17:00～23:00（L.O.22:30）

定休日：ジョイナスの定休日に準ずる

年末年始営業スケジュール：12月30日(火) 通常営業／12月31日(水) 10:00～20:00

1月1日(木) 休館につき休業／1月2日(金) 10:00～21:00／1月3日(土) 10:00～21:00

※L.O 30分前

アクセス：

JR東海道・京浜東北・横須賀・横浜線／東急東横線／相模鉄道／市営地下鉄 横浜駅西口より徒歩5分

ホームページ :https://yokohama.ikkon-fugetsu.com/