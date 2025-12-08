日本初！ CANDY TUNE JAPAN TOUR 2025 - AUTUMN -『TUNE QUEST』追加公演開催記念 ライブ当日制作・即日公開のデジタル写真集！

株式会社st-YOLO

2025年12月5日（金）、東京ガーデンシアターにて開催された「CANDY TUNE JAPAN TOUR 2025 - AUTUMN -『TUNE QUEST』追加公演」を記念し、

CANDY TUNE初となる“LIVE当日中に制作・公開する”即日デジタル写真集を発売いたしました。

表紙

本写真集は、ライブ当日に撮影した写真をそのまま編集し、公演終了後の“当日22:00”よりヨーロストア（st-YOLO公式ショップサイト）にて販売を開始しております。

この「ライブ当日撮影・即日編集・即日出版」という取り組みは、日本の音楽業界で初めての試みとなります。

当社が2025年12月時点で確認したところでは、日本の出版業界および音楽業界における“ライブ当日撮影・即日編集・即日公開のデジタル写真集”の事例は確認できませんでした。

ステージ上での躍動感あふれるパフォーマンスや、メンバーの表情、会場の熱気を余すことなく収めた、臨場感たっぷりの写真集をぜひお楽しみください。

■商品概要

タイトル：CANDY TUNE 即日デジタルLIVE写真集

仕様：電子写真集（全70ページ）

販売開始：2025年12月5日（金）22:00～

販売形式：オンライン限定（ヨーロストアにて販売）

■発売記念 抽選企画

2025年12月5日（金）～12月15日（月）の期間中にご購入いただいた方の中から、抽選で10名様に「メンバー別サイン入り限定LIVEチェキ」をプレゼントいたします。

※ご購入時に、抽選参加希望メンバーをお選びいただけます。

ライブの感動をそのままに、CANDY TUNEの魅力が詰まったスペシャルな写真集をお見逃しなく！

【本件に関するお問い合わせ先】

st-YOLO公式ショップサイト（ヨーロストア）

URL：https://styolo0307.official.ec/

※お問い合わせはサイト内フォームよりお願いいたします。