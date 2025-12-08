「タテ読みマンガアワード 2025」ゲスト審査員にINI・佐野雄大が決定！コメントも到着

株式会社ナターシャ

株式会社ナターシャ（東京都渋谷区 / 代表取締役社長 清水信行）が運営するマンガ・アニメのニュースサイト「コミックナタリー」が、今読んでおきたいタテ読みマンガをユーザー投票で決定する「タテ読みマンガアワード 2025」を開催します。ノミネート作品には、国内作品部門に40作品、海外作品部門に40作品をラインナップしました。現在ノミネート作品を対象に、各部門のランキングを決めるユーザー投票を、12月22日正午まで受付中。1ユーザーにつき各部門1日1票の投票が可能です。

本日12月8日、グローバルボーイズグループ・INIの佐野雄大さんがゲスト審査員に決定したことを発表しました。佐野さんには、ノミネート作品の中から、特別賞を選定していただきます。

結果発表は2026年2月を予定しています。

「タテ読みマンガアワード 2025」特設サイト：https://tateyomi-award.natalie.mu(https://tateyomi-award.natalie.mu)

■ゲスト審査員にINI・佐野雄大が決定！コメントも到着

マンガ好きの佐野雄大（INI）さんがゲスト審査員に決定！ 佐野さんには、ノミネート作品の中から特別賞を選定していただきます。

【コメント】

このたびタテ読みマンガアワードのゲスト審査員をさせていただくことになりました！INIの佐野雄大です！

僕もマンガが好きで普段からWebマンガを読んだり、実物を買ったりすることがよくあります。先日は77巻一気に大人買いして、配送で自宅に届けてもらうのではなく、袋を二重にしてもらって手で持って帰るくらい好きなので、今回ゲスト審査員を務めることができてすごく光栄です！

少しでもタテ読みマンガをたくさんの人に愛してもらって、皆さんの日常がより楽しくなるよう、僕も盛り上げていければと思います！よろしくお願いします！

【プロフィール】

2000年10月10日生まれ、大阪府出身。オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」を経て結成された11人組のグローバルボーイズグループ・INIのメンバーとして、2021年11月にデビュー。INIは11月19日にWINTER SINGLE「THE WINTER MAGIC」をリリースし、発売から1週間で121万枚を売り上げ自身最高を記録。デビューから8作連続ハーフミリオンを達成した。

■「タテ読みマンガアワード」とは？

「タテ読みマンガアワード」はコミックナタリーが主催する、縦スクロールのマンガを対象としたユーザー参加型のマンガ賞。「国内作品部門」「海外作品部門」の2部門から構成されています。

まずはユーザーがおすすめしたいタテ読みマンガの推薦を受け付け、特に推薦数が多かった上位作品をノミネート作品として選定。ノミネート作品を対象に改めてユーザー投票を行い、各部門のランキングを決定します。

「タテ読みマンガアワード 2025」特設サイト：https://tateyomi-award.natalie.mu

「タテ読みマンガアワード 2025」公式X：https://x.com/tateyomi_award

推奨ハッシュタグ：#タテ読みマンガアワード

■「タテ読みマンガアワード」本投票条件

【国内作品部門】【海外作品部門】共通

・事前推薦で特に投票数の多かった作品をノミネート作品として選出しました。ノミネート作品には1ユーザーにつき各部門1日1回投票ができます。投票締め切りは2025年12月22日（月）12時です。

※同一人物が1日に何度も繰り返し投票を行う行為は、不正行為とみなし投票結果に反映されません。

※プログラムを作動させるなどして同一人物が機械的に投票をする行為は無効となります。

■スケジュール

作品推薦受付期間：2025年10月1日（水）12:00～10月21日（火）12:00

ノミネート作品発表＆本投票実施：2025年12月1日（月）12:00～12月22日（月）12:00

結果発表：2026年2月予定

■ゲスト審査員

INI・佐野雄大

■協賛

ジャンプTOON / ブシロードワークス / SORAJIMA / タテスクコミック / ピッコマ / LINEマンガ / ebookjapan / コミックシーモア / MUGENUP / Renta! / CLIP STUDIO PAINT

■ノミネート作品一覧（作品五十音順）

【国内作品部門】

愛妻弁当は不倫に含まれますか？

悪女の珈琲物語

悪女は仮面の騎士に騙されない

後回し令嬢は、皇帝一族の愛され世話係になりました

異世界コンビニのおっさん、実は最強。

運命の相手は上司だった

推しの一途すぎる執着を、私はまだ知らない

推しの執着心を舐めていた

おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています

お求めいただいた暴君陛下の悪女です

俺だけ最強超越者～全世界のチート師匠に認められた～

傷だらけ聖女より報復をこめて

きみのためのエデン

Q eND A

君主様に胸やけ

ケルベロス

コータロー君は嘘つき

ゴッドオブキラーズ

これは二度目で最後の初恋

最強暗殺者、クラス転移で異世界へ

最強医師の暗殺ミッション～ブラックサージ～

再生魔法が効きすぎた！ 人生やり直したら、王様になった元部下に溺愛されています

授かりましたが、愛なき結婚はいたしません

シークレットスターライブ

神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～

妻を引退します

帝国一の悪女に溺愛がとまりません！

底辺騎士、禁忌の炎で無双する

デモンズ・クレスト

伝説の暗殺者、転生したら王家の愛され末娘になってしまいまして。

年下夫の未来のために、離婚状を置いて出ていった結果

南天さんは実らない

2周目冒険者は隠しクラス〈重力使い〉で最強を目指す

ヌリタス～偽りの花嫁～

復讐貴族

陛下わたしを忘れてください

魔力9999万 全属性使いの大賢者

無限覚醒

四度目の夫

ラスボス少女アカリ～ワタシより強いやつに会いに現代に行く～

【海外作品部門】

アカデミーの天才剣士

悪女は楽で最高ですが？

悪役のエンディングは死のみ

ウサギと黒ヒョウ様の共生関係

オークの樹の下

幼馴染が私を殺そうとしてきます

幼馴染コンプレックス

俺が育てたS級たち

俺だけレベルアップな件～ラグナロク～

回帰した鉄血の猟犬

神之塔

枯れた花に涙を

クロヒョウ家のユキヒョウお嬢様

皇女様はオタバレしたくありません！

公女様は未来を見通す

皇帝の子供を隠す方法

ゴッド オブ ブラックフィールド

この結婚はどうせうまくいかない

今世は当主になります

再婚承認を要求します

300年後に復活した大魔法使い

史上最高の領地設計士

全知的な読者の視点から

チュートリアルが死ぬほど難しい

転生したらバーバリアンになった

ニセモノ皇女の居場所はない

入学傭兵

母が契約結婚しました

放っておけない関係

継母だけど娘が可愛すぎる

見捨てられた推しのために

ミス・ペンドルトンの恋

もう一度、光の中へ

問題な王子様

優しいあなたを守る方法

野蛮のプロポーズ

よくある令嬢転生だと思ったのに

ラグナール～回帰の剣士～

ラスボスの私が主人公の妻になりました

レア度★1の英雄として生き残る方法~PICK ME UP~

■コミックナタリーについて

マンガ専門のニュースサイト「コミックナタリー」として、2008年12月25日にサービス開始。2017年12月、アニメ全般のニュースの取り扱いを開始。2023年12月に15周年を迎えたことを記念し、「この15年に完結したマンガ総選挙」を行った。マンガ、アニメに関する最新ニュースに加え、それに付随するマンガ家や声優、メディアミックスコンテンツ関連の情報も幅広く紹介している。

https://natalie.mu/comic