U-ZERO、AIでフィードバックの質を可視化する新機能「フィードバックモニタリング」を提供開始

株式会社U-ZERO

働きがいを高め、Unhappy（不幸せ）な働く人をゼロにするために従業員エンゲージメント改革を支援する株式会社U-ZERO（本社：東京都千代田区大手町、代表取締役 CEO 兼 CPO：三村真宗）は、従業員エンゲージメント改革を支援するAIソリューション「U-ZERO Engagement Suite」に、新機能「フィードバックモニタリング」を正式に追加しました。本機能は、上司やメンターが日常的に行うフィードバックの質をAIで分析・可視化し、健全なフィードバック文化の醸成を促進します。

世界最低レベルの日本の従業員エンゲージメント率を解決すべく、U-ZEROは「働きがいのある会社」ランキングで日本最長記録となる7年連続1位※1の組織づくりの知見をもとに、「経営」「文化」「従業員」の3つの軸からAIを活用して従業員の本音を収集・分析し、経営に反映するSaaS型のAIソリューションならびにコンサルティングサービス「U-ZERO Engagement Suite」を2025年5月より提供しています。これまでに実証実験（PoC）を含め7社で導入が進んでおり、今回の新機能追加により、より幅広い企業での活用を目指します。

「U-ZERO Engagement Suite」は、元コンカー代表取締役社長である三村真宗の豊富な経験を基に開発された、従業員エンゲージメントや組織改革を支援するサービスです。企業が従業員の意見をより良く活用し、組織の強化を図るためのツールとして、次の特徴を有します。

「U-ZERO Engagement Suite」の特徴主な特長- フィードバックスキルの可視化メンバーから指導者、所属メンバーから組織など、フィードバックスキルをスコアやフリーコメントで評価。スコアや分布を他のメンバーや組織と並べて表示させることで自身のフィードバックスキルを可視化、現状の把握を助けます。- AIによる評価と改善アドバイスメンバーからのフィードバックに対するスコアやフリーコメントをもとに、AIが現状を分析し、強みや改善ポイントを提案します。- 育成力向上のためのインサイト提供指導の特徴や傾向を客観的に把握し、継続的なスキルアップを支援します。- 組織全体でのフィードバック文化浸透質の高いフィードバックが循環する基盤を整え、エンゲージメント向上を後押しします。＜「フィードバックモニタリング」機能画面イメージ：個人診断カルテ＞＜「フィードバックモニタリング」機能画面イメージ：比較診断カルテ＞

個人診断カルテ

現状どれくらいフィードバックを実施できているか、質はどうかを一目で確認可能。AIが過去のフィードバック履歴を蓄積・分析し、回数だけでなく内容の充実度や改善傾向も把握できます。履歴は時系列で表示され、スキルの成長度合いを継続的に追跡できます。

比較診断カルテ

部署や部門ごとのフィードバック状況や受け入れ度合いをグラフで表示。組織全体のフィードバック文化を俯瞰し、偏りや不足を早期に発見。経営層や人事部門が戦略的に改善施策を打つための指標として活用できます。

将来的なコンポーネント追加

年度内には「エンゲージメントサーベイ」など複数の新コンポーネントの追加が予定されています。これにより、従業員エンゲージメントをさらに深く解析し、効果的な施策を実行するためのサポートが強化されます。

■株式会社U-ZERO 代表取締役 CEO 兼 CPO 三村 真宗コメント

「多くの企業では、フィードバックの量は把握できても、その質を継続的に測定し改善する仕組みはまだ一般的ではありません。今回提供を開始した『フィードバックモニタリング』は、AIを活用してフィードバックの質を可視化し、指導者が自分の強みや改善ポイントを客観的に理解できる環境を整えます。これにより、企業は健全なコミュニケーション文化を育み、従業員の成長とエンゲージメント向上を同時に実現できます。U-ZEROは、働きがいを高めるための革新的なソリューションを今後も開発し続け、企業と従業員の未来を支援していきます。」

日本の従業員エンゲージメントの現状について

ギャラップ社調査では、日本は従業員エンゲージメント率が5.2％と国際平均の23％を大きく下回り、世界129ヵ国中122位と世界最低レベルを記録しています。従業員エンゲージメントの向上は、企業の成長や競争力強化に不可欠な経営課題となっており、企業には、社員が成長を実感し、働きがいを感じる環境づくりが求められています。しかし、U-ZEROの調査※2では、回答者のうち64%が「声が経営に届いていない」さらに、67%が「組織の壁」を感じていることが分かり、企業におけるエンゲージメント向上には依然として改善の余地があることが明らかになっています。

※1 Great Place To Work(R) Institute Japanによる2024年版日本における「働きがいのある会社」ランキングの中規模部門（従業員100～999人）にて

※2 U-ZEROが2024年12月にマクロミルにて実施したインターネット調査結果より

株式会社U-ZEROについて

株式会社U-ZEROは、「すべての人が幸せで"働きがい"のある未来へ」を掲げ、ギャラップ社による世界従業員エンゲージメント調査における日本のエンゲージメントを2024年の6％から2030年に10％、将来的には世界平均の23％へと引き上げることをミッションとするスタートアップです。経営と従業員が対話を重ねながら価値を共創する 「エンゲージメント共創経営」 の実現を目指し、「デジタル」（AIを活用したクラウドサービス）、「コンサルティング」（チェンジマネジメント支援）、「エンパワーメント」（研修など人的サービス）という3つのソリューションで日本企業のエンゲージメント改革を後押ししています。https://www.u-zero.com/