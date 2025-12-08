英国における系統用蓄電池事業への出資参画について

みずほリース株式会社

みずほリース株式会社（代表取締役社長:中村 昭、以下「みずほリース」）はこのたび、エネルギーインフラ分野への投資に特化したEIG Asset Management LLC（以下「EIG」）が立ち上げた、欧州の系統用蓄電池プラットフォームであるFidra Energy Holdings Limited(以下、「Fidra Energy」)に出資参画しました。

Fidra Energyは、現在、英国イングランド北部において合計3.1GW規模の系統用蓄電池プロジェクト3件を開発・建設中であり、そのうちの一つである「Thorpe Marsh」プロジェクト（1.4GW、単独の系統用蓄電池プロジェクトとしては世界最大級）は2028年初めの運転開始を見込んでいます。そのほかのプロジェクトについては、2026年から順次建設を開始する予定であり、さらに、欧州の複数地域で系統用蓄電池事業の拡大も検討しています。なお、英国政府系開発投資ファンドであるNational Wealth Fund（以下「NWF」）も、Fidra Energyに対して出資を行っています。

みずほリースは、中長期的な成長戦略の柱として、インフラアセットへの取り組みを強化しています。なかでも、注力分野である再生可能エネルギー領域において、今後、蓄電池の普及が一層進むと見込んでいます。今回の出資を通じて蓄電池事業に関する知見の深化と投資機会の拡大を図り、サステナブルな未来の創造に貢献していきます。

【みずほリース】

名称: みずほリース株式会社

URL: https://www.mizuho-ls.co.jp/

代表者： 代表取締役社長 中村 昭

事業内容： リース取引および割賦販売取引ならびに各種金融取引等

【EIG】

名称: EIG

URL: https://eigpartners.com

本社: アメリカ合衆国ワシントンD.C

代表者: R. Blair Thomas, CEO

事業内容: エネルギー関連インフラ投資に特化したグローバルなファンド

2025年6月末時点の運用資産（AUM）は約238億ドル

【Fidra Energy】

名称: Fidra Energy Holdings Limited

URL: https://fidraenergy.com

代表者: Chris Elder, CEO

事業内容: 英国を含む欧州域内における蓄電池事業の開発および運営管理

