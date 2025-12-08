【アンカー・ストア】石川県初出店！金沢駅より徒歩1分の好立地 「Anker Store 金沢フォーラス」を2025年12月18日にオープン

アンカー・ジャパン株式会社

北陸エリア2店舗目、石川県初出店となる「Anker Store 金沢フォーラス」を、JR金沢駅・北鉄金沢駅より徒歩1分の「金沢フォーラス」内に2025年12月18日（木）にオープン。お買い物や観光の際に立ち寄っていただきやすい本店舗では、約330種類のAnkerグループの最新・人気製品を展開し、実際に製品を試しながらお選びいただけます。

アンカー・ジャパン株式会社の子会社として常設直営店Anker Storeの運営事業を担うアンカー・ストア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：猿渡 歩）は、常設直営店「Anker Store 金沢フォーラス」を2025年12月18日（木）にオープンいたします。

北陸エリア2店舗目、石川県初出店となる（※）「Anker Store 金沢フォーラス」は、お買い物や観光の際にも気軽に立ち寄れる圧倒的なアクセスの良さが魅力。JR金沢駅・北鉄金沢駅より徒歩1分の「金沢フォーラス」内、5F正面入り口側のエスカレーター付近に位置し、店内にはスマートで豊かな生活をサポートするAnkerグループの最新・人気製品、約330種類をラインナップします。カラーバリエーションが豊富なモバイルバッテリーやUSB急速充電器、完全ワイヤレスイヤホンを始め、ニーズにより様々な使用用途があるセキュリティカメラや、冬のアウトドアシーンや防災対策として注目のポータブル電源・ソーラーパネルを展示し、実際に製品サイズや機能を確認、比較しながらご検討いただけます。さらに人気プロジェクターの比較投影や掃除の負担が軽減できて幅広い層に人気のロボット掃除機も体験することが可能で、これまでオンラインでは検討が難しかった製品も、専門スタッフに相談しながらお客様のニーズにぴったりの製品をお選びいただけます。また、お買い物や観光中に充電が切れてしまった際にも便利な充電済みモバイルバッテリーもご用意しており、急なバッテリー切れの際にも安心してお立ち寄りいただけます。

この度オープンを記念し、2025年12月18日（木）～ 2025年12月28日（日）の11日間限定で「Anker Store 金沢フォーラス」内の対象製品を10%OFFでご購入いただけるキャンペーンを実施します。

※ 2025年12月8日現在

Anker Store 金沢フォーラス | 店舗概要

北陸エリア2店舗目、石川県初出店となる「Anker Store 金沢フォーラス」は、お買い物や観光の際に気軽に立ち寄っていただきやすいJR金沢駅・北鉄金沢駅より徒歩1分の「金沢フォーラス」内、5Fにオープンします。店内には、Ankerグループ製品約330種類を展開する他、冬のレジャーや防災対策として注目のポータブル電源やソーラーパネルの展示をはじめ、プロジェクターやロボット掃除機の体験スペースを設けており、専門スタッフに相談しながら最適な製品をお選びいただけます。

【店舗名】Anker Store 金沢フォーラス

【住所】〒920-0849 石川県金沢市堀川新町3-1 5F

【電話番号】070-9205-9696

【営業時間】10:00 - 20:00

※ 状況に応じて営業時間は変更になる場合があります。お越しの際は「金沢フォーラス」の公式サイトをご確認ください。

主な取扱製品

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/612_1_1f248d389e68ac9c8daf40d25bf782b2.jpg?v=202512080627 ]

店内の常設展示 / 体験コーナー

● アウトドアや災害時にも役立つポータブル電源の展示コーナー

● 人気のイヤホン、スピーカー、ヘッドホン等のオーディオ機器が試せる体験コーナー

● 時短家電として注目のロボット掃除機が試せる体験コーナー

● 最新ホームシアターシステム「Nebula X1」や人気のモバイルプロジェクターの比較ができる投影コーナー

常時実施するサービス

● モバイルバッテリー下取り＆買い替えサポート

過去にご購入いただいたAnkerのモバイルバッテリーをAnker Storeの店頭にお持ち込みいただくと、当日に限り店内のモバイルバッテリーを300円OFFにてお買い求めいただけます。

詳細は特設ページからご確認ください（https://www.ankerjapan.com/pages/mobilebattery-replacement-campaign）。

● 環境に配慮した紙製ショッパーの採用

2025年2月よりAnker Store 全店舗（※ 家電量販店内の店舗を除く）において、これまでのプラスチック製ショッパーから紙製のショッパーに変更しました。植物油を含有した印刷インク1色のみでシンプルにプリントし、持ち手部分も全て紙素材にすることで環境へ配慮しながら、Anker Store の洗練されたデザイン性やショッパー自体の持ちやすさは欠かさないようこだわりました。

オープン記念キャンペーン ｜ 概要

2025年12月18日（木）～ 2025年12月28日（日）の11日間限定で「Anker Store 金沢フォーラス」内の対象製品が割引になるオープン記念キャンペーンをご用意しております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/612_2_0373fceec1f6f7726ff1e3c2e0d90437.jpg?v=202512080627 ]

企業情報 | アンカー・ストア株式会社について

アンカー・ストア株式会社は、アンカー・ジャパンの子会社として常設直営店Anker Storeの運営事業を担っています。2018年6月に第一号の直営店を出店したのを皮切りに、ショップインショップなど新しい取り組み形態のもと、全国に店舗を拡大してきました。より多くのお客様にAnkerグループ製品を手に取っていただく機会を創出し、Ankerグループのコーポレート・ミッションである「Empowering Smarter Lives」の実現を力強く推進して参ります。

アンカー・ストア株式会社（概要）

本社： 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-101 ワテラスタワー9階（アンカー・ジャパン内）

代表者： 代表取締役CEO 猿渡歩

設立： 2021年4月1日

資本金： 3,000万円

TEL： 03-4455-7823（アンカー・ジャパン カスタマーサポート）

事業内容： 店舗の企画、開発および運営

製品、コンピューター関連機器の企画、製造、販売および輸出入

これに付帯または関連する一切の事業

資本構成： アンカー・ジャパン株式会社 100%

公式サイト： https://store.ankerjapan.com/

知的財産権について

- Anker、SoundcoreおよびEufyは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。