ゲオ2025年 コミックレンタルランキング　総合1位は2年連続で『キングダム』

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社である株式会社ゲオストア（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：濱野敏郎）は、2025年1月1日から2025年11月15日までの期間を対象に、全国の約700店舗のゲオショップにおけるコミックレンタル数量を集計した年間ランキングを発表します。

■結果ダイジェスト

ゲオ2025年 コミックレンタルランキングの総合編1位に輝いたのは、『キングダム』となりました。同作品は2024年に実写映画4作目が公開され、2025年10月からはアニメの第6シーズンが始まるなどコミックのみならず映像作品として高い人気があり、昨年に続き2年連続で1位を獲得しました。

2位の『呪術廻戦』、3位の『怪獣8号』も2025年にそれぞれ映画・アニメ化されており、ランキング上位作品は本年に映像化されたコミックが独占する結果となりました。

■コミックレンタルランキング【総合編】

■コミックレンタル担当者コメント

コミックレンタルランキング総合編は『キングダム』が１位を獲得しました。『キングダム』は映画化やアニメ化がたびたび話題となり、そのたびにコミックの読者も増え、 映像化の効果が高く見られます。

『キングダム』『呪術廻戦』『SPY×FAMILY』は女性からも高い支持を得ており、男女を問わず人気の高さがうかがえます。男性では『ザ・ファブル The third secret』や『ワンパンマン』に代表されるアクション系のジャンルが好評。女性では『薬屋のひとりごと』がアニメ化の影響もあり圧倒的な人気となっているほか、『傷モノの花嫁』や『鬼の花嫁』のような溺愛ロマンスが多く読まれていることも特徴となっています。

また、総合ランキングでトップ10に入っている『呪術廻戦』、『怪獣８号』、『僕のヒーローアカデミア』、『アオアシ』は最終巻まで高い人気を保ったまま物語を完結させました。

(株) ゲオ シェアリング商品部 ゲオレンタル課 馬渕

■コミックレンタルランキング【男性編】

■コミックレンタルランキング【女性編】

ゲオは、全国のゲオショップで取り扱っているコミックレンタルサービスを通して、今後も「豊かで楽しい日常の暮らし」を提供すべく努めていきます。