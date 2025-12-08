【日研トータルソーシング】「ドローン測量BPOサービス」を開始 高齢化・人材不足が進行する建設業界の課題を解決へ導く

日研トータルソーシング株式会社

多様な人材を人的資本と捉え、人材ソリューションで可能性を創造する「人的資本創造企業」の日研トータルソーシング株式会社（本社：東京都大田区）は、高齢化と人材不足が深刻化する建設業界の課題解決に貢献するため「ドローン測量BPOサービス」を開始いたしました。

■建設業界の持続可能な成長を支援する「ドローン測量BPOサービス」

令和7年9月1日時点の国土交通省の発表では、建設業の技能者のうち60歳以上の割合が約４分の１を占める一方、29歳以下は全体の約12％とされています（※1）。このように、建設業界では熟練技術者の高齢化と若手人材の不足が深刻化しており、現場における技術継承が困難となる構造的な課題が顕在化しています。また、建設現場、特に測量業務においては、従来の手法では多大な時間と人員を要する上、精度や安全性の面でも改善の余地が残されていました。

こうした背景を踏まえ、当社では未経験者を対象とした若手人材の採用・育成に積極的に取り組むとともに、建設業界におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）の推進を後押しすべく、ドローンを活用した「ドローン測量BPO（業務受託）サービス」を開始いたしました。従来の測量で課題となっている時間・コスト・安全面をドローン×3Dデータ化×BPOと掛け合わせて対応することで、課題を解決へ導きます。

ドローンを用いての測量では、広範囲かつ高精度な地形データを短時間で取得可能であり、現場作業の効率化と安全性向上に大きく貢献します。当社が測量業務を受託することにより、建設コンサル・測量会社・施工会社等や現場担当者が本来の中核業務に専念できる環境を整備し、“人材不足解消”と”ICT施工推進”の両面から、建設業界の持続可能な成長を力強く支援してまいります。

※1参照：国土交通省「国土交通省・厚生労働省の令和８年度概算要求の概要」

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001907040.pdf

■一気通貫でサポートできる体制と人材育成の強化を図る

今後、当社では出来形管理や測量計画の立案支援など、施工前後の工程に関わる付加価値業務にも対応範囲を拡大し、現場がより効率的かつ計画的に運営を行えるようサポートできる体制を強化してまいります。さらに、ドローン点検業務も視野に入れ安全性と生産性の向上に貢献する体制の構築を図ります。

また、測量・CAD・ドローン操縦など複数の業務を横断的に担える人材の育成にも注力し、測量関連やドローン操縦に関する資格取得の社内支援制度の充実や、一等・二等無人航空機操縦士などの資格取得に向けた学習環境の整備を行ってまいります。

今後も、体系的かつ実効性の高い人材育成体制の構築を進め、「人的資本創造企業」として技術力の向上とキャリア形成の両面から社員の成長を継続的に支援し、建設業界の次代を担う人材育成に貢献してまいります。

■日研トータルソーシングについて

「人的資本創造企業」として業種や職域の枠組みを超え、様々な領域で活躍する人材を「人的資本」と捉え、人材ソリューションを通じて働く人・企業・社会の可能性を創造していきます。

【当社求人サイト】

・工場・製造業の求人サイト「e仕事」：https://1145.jp/

・地域密着の求人サイト「e仕事マイタウン」：https://mytown.1145.jp/

・製造業エンジニア向け求人サイト「e仕事エンジニア」：https://engineer.1145.jp/

・新卒採用サイト：https://nikken-totalsourcing.jp/work/newgraduate/special/

【会社概要】

設 立 1981年4月

本社所在地 東京都大田区西蒲田

代表者 清水 浩二

事業内容 総合人材サービス（業務請負事業／人材派遣事業／人材紹介事業）