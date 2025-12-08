エリクシールがベストコスメを複数受賞※1！　～2025年ベストコスメ受賞記念キャンペーンも開始～

株式会社資生堂

スキンケア市場18年連続売上NO.1※2 のエイジングケア※3 ブランド「エリクシール」は2025年数多くのベストコスメを受賞しました。2025年は3月21日にデーケアレボリューション、8月21日にリフトモイスト ローション、リフトモイスト エマルジョン、9月21日にリンクルクリームと、多くの新商品を発売し、美容業界でも大きな話題を呼びました。これらの商品は、お客さまはもちろん、美容のプロからも高く評価され、エリクシールのベストコスメ受賞数はついに、化粧水・乳液シリーズで100賞※4、リンクルクリームシリーズ※5 で100賞、デーケアレボリューションシリーズ※6で75賞を達成しています。

また、これらのベストコスメ受賞を記念し、12月8日(月)～12月12日（金）の期間中、エリクシールX公式アカウントでは「2025年 ベストコスメ受賞記念キャンペーン」を開催。エリクシールの人気商品のサンプルが計10,000名さまに毎日当たるキャンペーンを実施します。

《ベストコスメ受賞賞品》

＊価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

化粧水・乳液

エリクシール リフトモイスト ローション みずみずしいタイプba／しっとりタイプ ba （医薬部外品）

＜化粧水＞

本体 170mL つめかえ用 150mL 各 2種

本体 3,100 円（税込 3,410 円） つめかえ用 2,700 円（税込 2,970 円）

エリクシール リフトモイスト エマルジョン みずみずしいタイプba／しっとりタイプ ba （医薬部外品）

＜乳液＞

本体 130mL つめかえ用 110mL 各 2種

本体 3,600 円（税込 3,960 円） つめかえ用 3,000 円（税込 3,300 円）

〈商品特徴〉

肌のハリと。新たな次元へ。

うるおって、小ジワ、大人毛穴まで目立たない。

新・高機能エイジングケア※3化粧水・乳液

ゆるぎないハリのための独自成分「コラジェネシス(R)※7」配合

リンクルクリーム

エリクシール レチノパワー リンクルクリーム ba（医薬部外品）

＜クリーム（部分用）＞ 販売名：クリーム ba

S 15g L 22g

S 6,000 円（税込 6,600 円） L 8,000 円（税込 8,800 円）

Lつけかえ用7,700円（税込 8,470 円）

〈商品特徴〉

日本で唯一、シワを改善する「純粋レチノール※8」配合

さらに、エリクシール独自のハリ保湿成分 「コラジェネシス(R) ※7」も配合

目もと、口もと、首、眉間、額まで使える部分用クリーム。

※8 医薬部外品のシワ改善有効成分として認可されているレチノール

肌みずからがヒアルロン酸を生み出し、水分量を増やすことで柔軟な肌へ導き、真皮のコラーゲン密度を高め、シワを改善

デーケアレボリューション

エリクシール デーケアレボリューション ブライトニング ＋ ba（医薬部外品）

＜日中用乳液＞

35mL SPF50+・PA++++

3,400 円（税込 3,740 円）

〈商品特徴〉

乳液・化粧下地・プロテクターの 3 つの効果が 1 本に。 大人の肌の透明感やハリのなさをケアし、ふっくらやわらか透明美肌へ。

ザ セラム

エリクシール ザ セラム aa (医薬部外品)

＜美容液＞

本体 50mL つけかえ用 50mL

本体 8,100 円（税込 8,910 円） つけかえ用7,600 円（税込 8,360 円）

〈商品特徴〉

独自の高機能成分「コアキシマイド※9」をはじめとした

21 種類の豊富な美容成分を、角層深くまで届ける。

複数の大人の美肌要素に、一気にアプローチする

薬用高機能エイジングケア※3美容液。

Vクリーム

エリクシール トータルV ファーミングクリーム

＜クリーム＞

本体 50g つけかえ用 50g

本体 10,000 円（税込 11,000 円）

つけかえ用 9,500 円（税込 10,450 円）

〈商品特徴〉

全方位のハリ体験。トータルVクリーム。

先進の皮膚科学研究にもとづき、肌にハリをもたらす要素に

全方位アプローチ。独自技術トータルVテクノロジーが、

肌を引き締め、ハリで満たす。

■ベストコスメサイト https://www.shiseido.co.jp/elixir/bestcosme/?rt_pr=trt96

《キャンペーン概要》

エリクシールでは、ベストコスメ受賞を記念し、2025年12月8日(月)～12月12日（金）まで、エリクシールX公式アカウント（＠elixir_TW）において、『2025年 ベストコスメ受賞記念キャンペーン』を実施。ベストコスメを受賞した、エリクシールの人気商品のサンプルが合計10,000名さまに毎日当たります。エリクシールX公式アカウント（＠elixir_TW）をフォローし、指定のキーワードと商品の気になる理由ともに引用リポスト、応募フォームに入力いただくことで、どなたでもご参加可能です。

【応募期間】

2025年12月8日(月)～12月12日（金）

【応募方法】

１.エリクシールの公式Xアカウント（＠elixir_TW）をフォロー

２.エリクシール公式Xアカウント（＠elixir_TW）からの本キャンペーンの投稿を引用リポストし、指定のキーワードをつけて気になる理由を投稿

３.オートリプライに記載の応募フォームに入力

※1 2025年12月時点

※2インテージ SRI・SRI+ スキンケア市場 メインシリーズランキング 2007年1月～2024年12月 推計販売金額

※3 年齢に応じたうるおいケアのこと

※4 「化粧水57賞」+「乳液37賞」+「化粧水・乳液ライン6賞」 2014年に発売の商品からの累計受賞数（2025年12月時点）

※5 リンクルクリームシリーズ累計（2025年12月時点）

※6 デーケアレボリューションシリーズ累計（2025年12月時点）

※7 シャクヤクエキス、バラエキス、ヒドロキシプロリン、ミシマサイコ根エキス、グリセリン（ハリ保湿）

※8 医薬部外品のシワ改善有効成分として認可されているレチノール

肌みずからがヒアルロン酸を生み出し、水分量を増やすことで柔軟な肌へ導き、真皮のコラーゲン密度を高め、シワを改善

※9 ヒドロキシエチルエチレンウレア(ハリ整肌・保湿)

※10 2025年12月時点

■エリクシール ブランドサイト https://www.shiseido.co.jp/elixir/?rt_pr=trt96

■エリクシール 公式 X https://twitter.com/elixir_TW

■エリクシール 公式 Instagram https://www.instagram.com/elixir_official_japan/