エリクシールがベストコスメを複数受賞※1！ ～2025年ベストコスメ受賞記念キャンペーンも開始～
スキンケア市場18年連続売上NO.1※2 のエイジングケア※3 ブランド「エリクシール」は2025年数多くのベストコスメを受賞しました。2025年は3月21日にデーケアレボリューション、8月21日にリフトモイスト ローション、リフトモイスト エマルジョン、9月21日にリンクルクリームと、多くの新商品を発売し、美容業界でも大きな話題を呼びました。これらの商品は、お客さまはもちろん、美容のプロからも高く評価され、エリクシールのベストコスメ受賞数はついに、化粧水・乳液シリーズで100賞※4、リンクルクリームシリーズ※5 で100賞、デーケアレボリューションシリーズ※6で75賞を達成しています。
また、これらのベストコスメ受賞を記念し、12月8日(月)～12月12日（金）の期間中、エリクシールX公式アカウントでは「2025年 ベストコスメ受賞記念キャンペーン」を開催。エリクシールの人気商品のサンプルが計10,000名さまに毎日当たるキャンペーンを実施します。
《ベストコスメ受賞賞品》
＊価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）
化粧水・乳液
エリクシール リフトモイスト ローション みずみずしいタイプba／しっとりタイプ ba （医薬部外品）
＜化粧水＞
本体 170mL つめかえ用 150mL 各 2種
本体 3,100 円（税込 3,410 円） つめかえ用 2,700 円（税込 2,970 円）
エリクシール リフトモイスト エマルジョン みずみずしいタイプba／しっとりタイプ ba （医薬部外品）
＜乳液＞
本体 130mL つめかえ用 110mL 各 2種
本体 3,600 円（税込 3,960 円） つめかえ用 3,000 円（税込 3,300 円）
〈商品特徴〉
肌のハリと。新たな次元へ。
うるおって、小ジワ、大人毛穴まで目立たない。
新・高機能エイジングケア※3化粧水・乳液
ゆるぎないハリのための独自成分「コラジェネシス(R)※7」配合
リンクルクリーム
エリクシール レチノパワー リンクルクリーム ba（医薬部外品）
＜クリーム（部分用）＞ 販売名：クリーム ba
S 15g L 22g
S 6,000 円（税込 6,600 円） L 8,000 円（税込 8,800 円）
Lつけかえ用7,700円（税込 8,470 円）
〈商品特徴〉
日本で唯一、シワを改善する「純粋レチノール※8」配合
さらに、エリクシール独自のハリ保湿成分 「コラジェネシス(R) ※7」も配合
目もと、口もと、首、眉間、額まで使える部分用クリーム。
※8 医薬部外品のシワ改善有効成分として認可されているレチノール
肌みずからがヒアルロン酸を生み出し、水分量を増やすことで柔軟な肌へ導き、真皮のコラーゲン密度を高め、シワを改善
デーケアレボリューション
エリクシール デーケアレボリューション ブライトニング ＋ ba（医薬部外品）
＜日中用乳液＞
35mL SPF50+・PA++++
3,400 円（税込 3,740 円）
〈商品特徴〉
乳液・化粧下地・プロテクターの 3 つの効果が 1 本に。 大人の肌の透明感やハリのなさをケアし、ふっくらやわらか透明美肌へ。
ザ セラム
エリクシール ザ セラム aa (医薬部外品)
＜美容液＞
本体 50mL つけかえ用 50mL
本体 8,100 円（税込 8,910 円） つけかえ用7,600 円（税込 8,360 円）
〈商品特徴〉
独自の高機能成分「コアキシマイド※9」をはじめとした
21 種類の豊富な美容成分を、角層深くまで届ける。
複数の大人の美肌要素に、一気にアプローチする
薬用高機能エイジングケア※3美容液。
Vクリーム
エリクシール トータルV ファーミングクリーム
＜クリーム＞
本体 50g つけかえ用 50g
本体 10,000 円（税込 11,000 円）
つけかえ用 9,500 円（税込 10,450 円）
〈商品特徴〉
全方位のハリ体験。トータルVクリーム。
先進の皮膚科学研究にもとづき、肌にハリをもたらす要素に
全方位アプローチ。独自技術トータルVテクノロジーが、
肌を引き締め、ハリで満たす。
■ベストコスメサイト https://www.shiseido.co.jp/elixir/bestcosme/?rt_pr=trt96
《キャンペーン概要》
エリクシールでは、ベストコスメ受賞を記念し、2025年12月8日(月)～12月12日（金）まで、エリクシールX公式アカウント（＠elixir_TW）において、『2025年 ベストコスメ受賞記念キャンペーン』を実施。ベストコスメを受賞した、エリクシールの人気商品のサンプルが合計10,000名さまに毎日当たります。エリクシールX公式アカウント（＠elixir_TW）をフォローし、指定のキーワードと商品の気になる理由ともに引用リポスト、応募フォームに入力いただくことで、どなたでもご参加可能です。
【応募期間】
2025年12月8日(月)～12月12日（金）
【応募方法】
１.エリクシールの公式Xアカウント（＠elixir_TW）をフォロー
２.エリクシール公式Xアカウント（＠elixir_TW）からの本キャンペーンの投稿を引用リポストし、指定のキーワードをつけて気になる理由を投稿
３.オートリプライに記載の応募フォームに入力
※1 2025年12月時点
※2インテージ SRI・SRI+ スキンケア市場 メインシリーズランキング 2007年1月～2024年12月 推計販売金額
※3 年齢に応じたうるおいケアのこと
※4 「化粧水57賞」+「乳液37賞」+「化粧水・乳液ライン6賞」 2014年に発売の商品からの累計受賞数（2025年12月時点）
※5 リンクルクリームシリーズ累計（2025年12月時点）
※6 デーケアレボリューションシリーズ累計（2025年12月時点）
※7 シャクヤクエキス、バラエキス、ヒドロキシプロリン、ミシマサイコ根エキス、グリセリン（ハリ保湿）
※8 医薬部外品のシワ改善有効成分として認可されているレチノール
肌みずからがヒアルロン酸を生み出し、水分量を増やすことで柔軟な肌へ導き、真皮のコラーゲン密度を高め、シワを改善
※9 ヒドロキシエチルエチレンウレア(ハリ整肌・保湿)
※10 2025年12月時点
■エリクシール ブランドサイト https://www.shiseido.co.jp/elixir/?rt_pr=trt96
■エリクシール 公式 X https://twitter.com/elixir_TW
■エリクシール 公式 Instagram https://www.instagram.com/elixir_official_japan/