「ガイアの夜明け」放送記念 Japan ticket オンラインセミナーを特別開催！

株式会社ジャパンチケットホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中宏彰）は、テレビ東京系列「ガイアの夜明け」で、同グループ会社「株式会社Japanticket」の取り組みが紹介されたことを受け、インバウンド集客の最新動向や成功メソッドを体系的に解説するオンラインセミナー「ガイアの夜明け放送記念 インバウンド集客オンラインセミナー」を、2025年12月17日（水）14時より開催します。

本セミナーの目的は、放送を機に当社サービスへの関心が高まった事業者へ、インバウンド集客の“いま”と成功手法の情報をお届けすることです。飲食・宿泊・観光施設・体験事業者・小売事業者など、インバウンド対応を強化したい幅広い事業者の方にご参加いただける内容です。

開催の背景



12月5日に放送された「ガイアの夜明け」では、「“安いニッポン”高く売る！」をテーマに、インバウンド市場における価値向上の取り組みとして、Japan ticket の事例が紹介されました。番組放送後、多くの事業者の方々から以下のような声が寄せられています。

・インバウンド需要の増加を受け、集客手法を知りたい

・最新の市場トレンドや消費動向を知りたい

・OTA・SNS・口コミ媒体など、何から着手すべきかわからない

こうした多くの声を受け、今回のセミナーでは、インバウンド市場の動向と実務に落とし込みやすい取り組みを整理・解説し、現場で役立つ情報をお届けするために開催を決定しました。

▼「”安いニッポン”高く売る！」放送の詳細はこちら：https://note.com/jthd_recruit/n/n2ede7db7b233

イベントの概要

▼イベント名

「ガイアの夜明け」放送記念 インバウンド集客オンラインセミナー

～飲食・観光・ホテル・体験事業者のための最新トレンドと成功メソッド～

▼主 催

株式会社Japanticket (株式会社ジャパンチケットホールディングスグループ会社)

▼開 催 日 時

2025年12月17日（水）14:00～14:30

▼登 壇 者

小林 毅（株式会社Japanticket 執行役員）

▼開 催 形 式

オンライン（Zoom）

▼参 加 費

無料

プログラム内容

セミナーでは、インバウンド集客の４つの要素（認知、可視化、予約導線、受け入れ運用）を基点に、 OTA掲載、多言語対応、事前決済、予約管理など、現場で導入しやすい施策を整理し解説します。

放送では紹介しきれなかった成功の共通点やその背景も交え、自施設での活用可否や、取り組む際の優先事項が判断しやすくなるよう、ポイントをお伝えします。30分で全体像をつかめる速習セミナーです。

※本セミナーは「Japan ticket（インバウンド集客支援）」を中心とした内容です。

富裕層向けサービス「Japan ticket PRESTIGE」のセミナーは別途開催予定です。

- インバウンド市場の最新動向- 成功事例に共通する“成果が出る設計構造”- OTA/SNS/口コミ媒体の役割整理- 現場で再現できる施策モデル- 明日から使える簡易チェックリスト

リアルタイムのQ&Aはありませんが、いただいたご質問には可能な範囲で、後日回答します。

参加方法

以下のリンクより、申し込みを行うことで参加できます。

▼参加申し込みフォーム ：

https://www.japanticket.com/news/seminar/seminar-20251217/

・定員：先着100名

・申込締切：2025年12月17日（水)セミナー終了時

・お申し込み後、Zoomの視聴URLをメールでお送りします

■「Japanticket (ジャパンチケット) 」について

Japanticketは、観光体験やサービスをデジタルチケット化し、訪日観光客の集客や運営を支援するトラベルテックサービスです。

世界の主要オンライン旅行サイト（OTA）と連携し、日本の魅力をグローバルに発信しています。さらに、現場の効率化を支える仕組みや、海外プロモーション、高付加価値な体験の開発にも注力しています。飲食店や観光施設、ショッピング、アクティビティ、自治体など、幅広い分野でJapanticketのサービスが活用されています。これからもJapanticketは、観光のデジタル化とインバウンド支援を通じて、日本の旅の価値を世界へ広げていきます。

■「Japan ticket PRESTIGE」 について

Japanticket PRESTIGEとは、株式会社Japanticketが2024年6月に開始した、海外の富裕層をターゲットとしたプレミアムガストロノミーツアーです。このサービスでは、主にアジア圏の富裕層に、「HondaJet」などのビジネスジェットやヘリコプター、ヨット、ハイヤーを組み合わせたプライベートかつシームレスな移動手段と、地域固有の魅力（美食、文化、自然など）を組み合わせた高付加価値な体験を提供します。

■「ガイアの夜明け」について

・番組名：「ガイアの夜明け」

・放送局：テレビ東京系列

・放送概要：社会・経済の現場で起きている動きを長期取材で紹介するドキュメンタリー番組

・該当回放送日：2025年12月5日（金）

・テーマ：「“安いニッポン”高く売る！」

・番組公式サイト：https://www.tv-tokyo.co.jp/gaia/

・テレ東BIZ：https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/gaia/

■株式会社Japanticket 会社概要

所在地： 東京都渋谷区恵比寿1-20-18 三富ビル新館1F

代表者： 代表取締役 田中 宏彰

設立日： 2021年10月27日

拠点：東京、大阪、ベトナム、シンガポール

事業内容：

・eチケット管理システム「Japan ticket」の企画・開発・販売

・インバウンド集客支援

・旅行業法に基づく旅行業

URL：https://japanticket.com/

