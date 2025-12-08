株式会社マーケティング・リサーチ・サービス

株式会社マーケティングリサーチサービス（本社：東京都豊島区、代表取締役：岩川恵理子、以下「当社」）は、2025年11月28日をもって、株式会社マーケティングセンター（本社：東京都豊島区、以下「対象会社」）の全株式（100%）を取得し、同社を完全子会社としましたことをお知らせいたします。

昨今、デジタル技術の進化によりインターネット調査が主流となる一方で、生活者の深層心理や行動実態を捉えるための対面調査や会場調査（CLT）、ホームユーステスト（HUT）といった「従来型リサーチ手法」の重要性が再評価されています。 両社は共に創業から65年以上にわたり、こうしたフィールドワークを伴う堅実なリサーチ手法に強みを持ち、高い品質管理で多くのクライアント様より信頼をいただいてまいりました。

当社は食品・日用品・化粧品、マーケティングセンターは自動車・外食産業といった異なる専門領域に強みを持っております。この2社が一体となることで、消費財から耐久財・サービスまでを網羅する、さらなる総合マーケティングリサーチ会社へと進化します。 今後は、両社の経営資源を最大限に活用し、グループ全体の企業価値向上を目指してまいります。

■ 対象会社の概要

名称：株式会社マーケティングセンター

所在地：東京都豊島区南大塚3-30-4 ウィステリア南大塚ビル

事業内容：マーケティングリサーチ業

資本金：2,140万円

設立：1959年4月

■ 新役員体制

同日付をもって、株式会社マーケティングセンターの役員体制は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長 横溝 英夫 （株式会社マーケティングリサーチサービス 兼任）

取締役 岩川 恵理子 （株式会社マーケティングリサーチサービス 代表取締役社長 兼任）

※なお、前代表取締役 大野秀隆氏は、11月28日をもって退任いたしました。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社マーケティングリサーチサービス

東京都豊島区南大塚2-45-8

TEL：03-5876-0711

E-mail：domestic_request@mrs.co.jp

URL：https://www.mrs.co.jp/