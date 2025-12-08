「オリジナルの日本酒造り体験日帰りツアーin鹿沼」を実施します！ ～醸造家の直接レクチャーによる本格的な日本酒造りを体験しませんか？～

東武トップツアーズ株式会社

東武トップツアーズ株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：百木田康二）は、廃校となった小学校をリノ ベーションして酒造りを始めた前日光醸造所（本社：栃木県鹿沼市、代表取締役社長：小林一三）と共同で、2026 年 1月25 日（日）に「オリジナルの日本酒造り体験日帰りツアー in 鹿沼」ツアーを実施いたしますのでお知らせします。

本イベントは、令和 6 年度観光庁地域観光新発見事業に採択されており、「伝統と技術を継承する」持続可能な観光地づくりの取組として、地域資源の活用に寄与することを目的に開催するものです。

今年６月に、通年型酒造り体験プログラムイベントの第１弾として「田植祭と自家製味噌づくりin鹿沼」を開催し、伊勢神宮から分けられた「イセヒカリ」入りの田植祭への参加と味噌づくりを体験するイベントを実施しました。また第２弾では、第１弾で植えた稲の収穫とお酒造りの米の精製過程で出る米ぬかを使ったお団子を実食していただきました。本ツアーはそれらに続く第３弾として収穫したイセヒカリを使ったオリジナルの日本酒造りを体験していただくツアーです。

ツアーのポイント

■鹿沼で収穫したイセヒカリを使って、醸造家の指導のもとユネスコ無形文化遺産「伝統的な酒造り」を体験

前日光醸造所の醸造家から直接レクチャーを受けながら、酒造りに重要な作業の一部を体験いただきます。

■廃校を活用したユニークな醸造所

旧上粕尾小学校をリノベーションした前日光醸造所の旧体育館を活用した「NEO酒蔵」にて酒造り体験していただけます。

■鹿沼食材を使用したペアリング弁当（試飲付き）

鹿沼で採れた旬の野菜等を使用したペアリング弁当をご用意いたします。醸造所で作られた日本酒とその土地の食材を合わせたフードペアリングを体験いただき、料理との相性を意識したお酒の試飲をお楽しみください。

■甘酒作り体験

米麹を使って「麹菌が米を糖化させる」という伝統技術の基本を体験いただきます。当日完成した甘酒は、お持ち帰りいただけます。（ステンレス製の間口の広い真空断熱ボトル等をご用意ください）

■親子参加大歓迎

前日光醸造所では、地元の高校生とコラボしたお酒造りも実施しております。お酒はお飲みいただけませんが、お子さまにもお酒造りを体験いただけます。ぜひ日本の伝統的な酒造りの継承体験にご家族でご参加ください。

■参加者全員に完成した日本酒(720ml)1本を後日プレゼント！

■ご予約はこちら(https://tobutoptours.jp/domestic/tour_detail.html/?plan_code=0960509S1&adult=1&date=20260125)

当社は今後も、「伝統と技術を継承する」持続可能な観光地づくりの取り組みとして、地元事業者の観光コンテンツを組み合わせた形で周辺地域のブランディングを行い、地域資源を観光資源としてさらに成長させることに寄与してまいります。