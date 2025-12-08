絵本ナビのオリジナルグッズがTSUTAYA 400号西那須野店「えほん＋えほん」で販売開始！

TSUTAYA 400号西那須野店（栃木県那須塩原市）の「えほん＋えほん」内にて、絵本ナビオリジナルグッズがコーナー展開されます。



＜展開商品を一部ご紹介します＞


絵本ナビでも大人気の商品「ロングセラー絵本マグカップ」シリーズ。見た目はホーローテイストですが、美濃焼で作られたずっしりと頼もしいマグカップです。たっぷり飲み物が入るのもおすすめのポイント。つるんとした口当たりで、使い心地も◎。 日本製なので、安心してお使いいただけます。電子レンジ・食洗機OK。


ロングセラー絵本の「かかと刺繍ソックス」。柄は絵本『きんぎょがにげた』と『ねないこ だれだ』の2種類で、レディースサイズのソックスです。


かかとに刺繍がされていて、靴を履いたときに絵柄が見える遊び心のあるデザイン。スニーカーなどを履いてもバッチリ見えるので、「後ろ姿まで可愛くしたい！」、そんなおしゃれ心を叶えてくれます。左右の刺繍が違うのもポイントです♪


＜ブランド紹介＞


（ブランド運営協力・商品発売元：カルチュア・エクスペリエンス株式会社）


「大人だからこそ　絵本の世界をより楽しめる」をテーマに、国内外の絵本作品から生まれた絵本雑貨を常時10種類以上セレクトしている絵本雑貨専門ブランドです。





＜店舗情報：TSUTAYA 400号西那須野店＞


所在地：栃木県那須塩原市太夫塚６‐２３２‐８


営業時間：9：00～22：00


Xアカウント：＠TSUTAYA_400nasu



▼店舗メッセージ


12月6日にリニューアルオープンいたしました！ご来店おまちしております！



