絵本ナビのオリジナルグッズがTSUTAYA 400号西那須野店「えほん＋えほん」で販売開始！

株式会社絵本ナビTSUTAYA 400号西那須野店「えほん＋えほん」コーナー

TSUTAYA 400号西那須野店（栃木県那須塩原市）の「えほん＋えほん」内にて、絵本ナビオリジナルグッズがコーナー展開されます。

＜展開商品を一部ご紹介します＞

絵本ナビオリジナルグッズコーナーイメージロングセラー絵本マグカップ（絵本ナビオリジナルグッズ）

絵本ナビでも大人気の商品「ロングセラー絵本マグカップ」シリーズ。見た目はホーローテイストですが、美濃焼で作られたずっしりと頼もしいマグカップです。たっぷり飲み物が入るのもおすすめのポイント。つるんとした口当たりで、使い心地も◎。 日本製なので、安心してお使いいただけます。電子レンジ・食洗機OK。

かかと刺繍ソックス（絵本ナビオリジナルグッズ）

ロングセラー絵本の「かかと刺繍ソックス」。柄は絵本『きんぎょがにげた』と『ねないこ だれだ』の2種類で、レディースサイズのソックスです。

かかとに刺繍がされていて、靴を履いたときに絵柄が見える遊び心のあるデザイン。スニーカーなどを履いてもバッチリ見えるので、「後ろ姿まで可愛くしたい！」、そんなおしゃれ心を叶えてくれます。左右の刺繍が違うのもポイントです♪

＜ブランド紹介＞

えほん＋えほん（えほんぷらすえほん）

（ブランド運営協力・商品発売元：カルチュア・エクスペリエンス株式会社）

「大人だからこそ 絵本の世界をより楽しめる」をテーマに、国内外の絵本作品から生まれた絵本雑貨を常時10種類以上セレクトしている絵本雑貨専門ブランドです。

＜店舗情報：TSUTAYA 400号西那須野店＞

「えほん＋えほん」コーナー（TSUTAYA 400号西那須野店）

所在地：栃木県那須塩原市太夫塚６‐２３２‐８

営業時間：9：00～22：00

Xアカウント：＠TSUTAYA_400nasu

▼店舗メッセージ

12月6日にリニューアルオープンいたしました！ご来店おまちしております！

会社名 ： 株式会社絵本ナビ

代表者 ： 代表取締役社長CEO 金柿秀幸（かながき ひでゆき）

所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 1112

設立 ： 2001年10 月25 日

資本金 ： 1億円（資本準備金1億円）

URL ： https://corp.ehonnavi.net/

事業内容 ： メディア事業・コマース事業・コンテンツ事業・ラーニング事業

