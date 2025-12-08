インスタグラム「秋のフォトコンテスト2025」結果発表！

東武トップツアーズ株式会社

東武トップツアーズ株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：百木田康二）は、2025年11月30日までインスタグラムの当社公式アカウントにて「秋のフォトコンテスト2025」を開催し、この度、沢山の素敵なご投稿より入賞作品の選定を行いましたのでお知らせいたします。

今回のコンテストでは、秋の訪れを楽しむお子さまの姿や、色づく季節の中でお友達やご家族と過ごされたかけがえのないひとときを収めた心温まるお写真など、10,000件を超えるご応募をいただきましたが、その中より、つぎの4点（グランプリ１件、準グランプリ３件）の作品を入賞として選定させていただきました。ご参加いただいた皆さまに、あらためて御礼を申し上げます。

当社では季節にあわせた同様のコンテストを継続的に実施しております。次回コンテストをぜひお楽しみにしてください！

👑グランプリ受賞作品👑

◆@ochan_2396 様

👑準グランプリ受賞作品👑

@yuki_photographer58 様@moo81516 様@photo.n0n.chan 様