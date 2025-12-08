ロボット・AI情報メディア「ロボスタ」、2025年12月より“法人向けサブスクリプションプラン”を新提供 ～複数名でお得に利用可能。新シリーズ「Series ヒューマノイド」を含む全セミナーが視聴対象

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）が運営するロボット・AIに特化した専門メディア「ロボスタ」(https://robotstart.info/)は、2025年12月より、企業・研究機関・行政機関など複数名で利用できる新サービス「プレミアム法人会員」を開始いたしました。

ロボスタでは既に個人向けに無料会員・プレミアム会員を提供していますが、組織として継続的に学習したい、複数名でセミナーを受講したいというニーズに対応し、人数に応じて割引される法人向けの年間プランを新設しました。

■「プレミアム法人会員」について

ロボスタが提供する 月2回のオンラインセミナー（通常1回税込15,500円相当）を、同一企業内の複数名が追加料金なしで視聴できる年間サブスクリプションです。料金は会員数に応じた設定となっています。（下記参照）

過去開催セミナーの見逃し配信（アーカイブ動画）も法人内メンバー全員が視聴可能です。

※料金は税込

また、以下の運用サポートも提供します。

・ 請求書払いに対応

・ 利用メンバーの変更が可能

・ セミナー資料の社内共有（利用規約の範囲内）

■新ウェビナーシリーズ「Series ヒューマノイド」も視聴対象

ロボスタでは2025年12月より、ヒューマノイドロボットの研究開発・事業化を掘り下げる新シリーズ「Series ヒューマノイド」を開始しました。

プレミアム法人会員であれば、このシリーズを含むすべてのセミナーを追加費用なしで受講でき、アーカイブも見放題。組織内での知識共有や事業テーマ探索に具体的なメリットを提供します。

■3ヶ月無料キャンペーン（初年限定）

サービス開始を記念して、キャンペーン期間中にご契約いただいた場合、初年の年間利用料から3ヶ月分を無料で提供いたします。

■お問合せ・お申込み

プレミアム法人会員の詳細はこちら(https://robotstart.info/pages/info/members.html)

プレミアム法人会員のお申込みはこちら(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9AhaJR4RQEOz2cnxwSJKc2nslTItXzxNjFAk6QHr111URFpNNDlCNlNVWExOVjJEQzM5Qk9SU09NQS4u)

ご質問やご相談などお問合せはこちら(https://www.iid.co.jp/contact/robosta_contact.html)

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 オートモーティブ事業部 担当：山本

https://www.iid.co.jp/contact/robosta_contact.html

広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html

株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/