さい帯間葉系細胞由来培養上清を用いた新たな眼疾患治療の開発に関する共同研究契約を締結

株式会社ステムセル研究所

株式会社ステムセル研究所（本社：東京都港区、代表取締役社長：清水崇文）は、学校法人国際医療福祉大学医学部眼科学教室（教授代表：臼井智彦）および医療法人社団 栄和会（理事長：檀之上和彦）と、さい帯間葉系細胞由来培養上清を用いた新たな眼疾患治療の開発に関する共同研究契約を締結しましたので、お知らせいたします。

ドライアイ、角膜潰瘍、角膜上皮びらんなどでみられる角膜上皮障害は、日常生活の中で多くの人に生じる一般的な眼疾患です。

外傷や感染、アレルギー、手術後の合併症といった多様な要因に加えて、従来眼科治療で用いられている点眼薬や抗がん剤をはじめとする全身投与薬によっても発症し得ます。

角膜上皮障害が生じると、異物感や眼痛を伴うだけでなく、視力や見え方への影響、さらには感染リスクの増大を招きます。

従来は、人工涙液やドライアイ治療薬、副腎皮質ステロイド点眼、治療用ソフトコンタクトレンズ装用などによる治療が行われていますが、重症例では上皮障害が遷延し、不可逆的な眼の機能低下に至ることもあります。

既存治療のみでは十分な改善が得られない症例もあることから、角膜上皮の再生を促す新たな治療法の開発が求められており、近年、細胞治療や細胞培養によって得られる細胞由来成分（以下、培養上清）を用いた抗炎症・組織修復作用を応用した治療アプローチが注目されています。

本研究では、さい帯由来間葉系細胞培養上清を用いた眼疾患への応用可能性を評価し、特に眼科領域で頻繁にみられる角膜上皮障害に対して、その有効性を検証し、将来的な臨床応用に向けた基礎的知見の獲得を目指します。

▲将来の社会実装イメージ

■株式会社ステムセル研究所 概要

当社グループは「あたらしい命に、あたらしい医療の選択肢を。」をコーポレートスローガンに、産婦人科施設との強固なネットワークを活用し、再生医療・細胞治療を目的とした「さい帯」や「さい帯血」等の周産期組織由来の細胞バンク事業の展開及びそれらの細胞等を利用した新たな治療法の開発を行っております。そしてこの事業基盤をベースとして、再生医療やフェムテック等関連する領域での事業開発及び投資等による、グローバル＆サスティナブルな成長と社会への貢献を目指しております。

設立年月日 ： 1999年8月5日（東証グロース上場：7096）

資本金 ： 7億480万円

代表取締役社長 ： 清水 崇文（しみず たかふみ）

本社 ： 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-21-19 東急虎ノ門ビル2階

TEL／ホームページ ： 03-6811-3230 ／ https://www.stemcell.co.jp/corporate/

グループ会社 ： STEMCELL INNOVATIONS PTE. LTD. 株式会社ミルケア

■学校法人国際医療福祉大学 概要

「共に生きる社会」を建学の精神に、1995年に開学した日本初の医療福祉の総合大学です。5キャンパス11学部28学科および大学院4研究科を擁するほか、医学部や6つの附属病院、約65の医療・福祉関連施設など、充実したネットワークを全国展開しています。チーム医療を実践するグローバルな専門職の育成に加え、ゲノム医学研究所や研究支援センターを整備し、新たな治療法の開発に向けた臨床・研究の発展に取り組んでおります。

開学 ： 1995年4月

理事長 ： 高木 邦格（たかぎ くにのり）

本部 ： 〒324-8501 栃木県大田原市北金丸2600-1

TEL／ホームページ ： 0287-24-3000（代） ／ https://www.iuhw.ac.jp/

附属病院 ： 国際医療福祉大学病院（栃木県那須塩原市） 塩谷病院 成田病院 市川病院

三田病院 熱海病院

附属施設 ： 介護老人保健施設マロニエ苑など

関連施設 ： 山王病院（東京都港区） 高木病院（福岡県大川市）など

■医療法人社団 栄和会 概要

医療法人社団 栄和会は、１.「人々の尊い目の健康を守るため、やさしい心で、より良い医療の提供を目指す」、２.「すべての患者さまに、真心のこもった高度なチーム医療を提供する」、３.「他の医療機関や施設と連携を密にし、新しい専門知識の習得や技術の向上に努め、地域全体の医療水準の向上に寄与する」という理念のもと、目の治療を通じて心も癒す医療の実現を目指しています。近年では、治療薬や医療機器の開発支援、さらにはグローバルな眼科医療の展開にも取り組んでいます。

設立年月日 ： 2014年11月

理事長 ： 檀之上 和彦

所在地 ： 神奈川県川崎市中原区上小田中3-23-34 メディ中原ビル3階

TEL／ホームページ ： 044-750-0917 ／ https://eiwakai-groups.jp/

グループ施設 ： だんのうえ眼科クリニック だんのうえ眼科熊野前院 だんのうえ眼科二子玉川院

だんのうえ眼科亀有院 だんのうえ眼科新城駅前院

