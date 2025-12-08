カゴ落ち対策ツール『CART RECOVERY(R)（カートリカバリー）』。初期費用無料キャンペーンを実施いたします！年末年始の商戦期を逃さないためにも早めのカゴ落ち対策を！
“おもてなしを科学する”株式会社イー・エージェンシー（本社：東京都千代田区、代表取締役：甲斐真樹、以下イー・エージェンシー）が提供するプロダクトブランド『さぶみっと！』のひとつ、カゴ落ち対策ツール『CART RECOVERY(R)（カートリカバリー）』は、2025年12月1日（月）より無料トライアル最大2か月に加えて、初期費用無料キャンペーンを開催しました。
「カゴ落ち」を「売り上げ」に転換 初期費用0円キャンペーン実施中 2026年1月31日まで！
EC事業者様にとって大きな商戦期である年末年始が近づいてまいりました。
この重要な時期に向け、カゴ落ち対策ツール『CART RECOVERY(R)（カートリカバリー）』は、2025年12月1日（月）より無料トライアル最大2か月に加えて、初期費用無料キャンペーンを開催中です。
年末年始の売り上げを最大化するための施策として、ご案内させていただきます。
なぜ、「年末年始」にカゴ落ち対策が必要なのか
多くのEC事業者様が集客に注力するこの時期、「カゴ落ち（カート放棄）」への対策は売り上げをアップさせる重要な鍵となります。
1. 比較検討による「とりあえずカートイン」の増加
年末年始はセールや福袋など選択肢が増えるため、複数サイトを横断して比較検討しているうちにカートに入れたまま離脱するユーザーが通常月よりも多くなる傾向があります。
この「保留層」への再アプローチが、最終的な購買率に影響します。
2. 多忙なユーザーの「うっかり買い忘れ」
帰省、旅行、イベントなど、ユーザー自身の行動も慌ただしくなる時期です。購入意欲があっても、ふとした用事で決済を中断し、そのまま忘れてしまう機会損失（チャンスロス）が発生しやすい時期と言えます。
3. 休業期間中の「自動追客」
年末年始は店舗様側も冬季休業に入られるケースが多いかと思います。スタッフ様が稼働できない期間中も、ツールが自動でユーザーをフォローし、購入を促進します。
『CART RECOVERY(R)』はシンプルな機能とわかりやすい管理画面がご好評をいただいております。
初めてカゴ落ち対策を検討される方、既にカゴ落ち対策ツールを利用中だが複雑な機能や手間のかかる設定で管理が大変と思われている方も、是非トライアルにて使い勝手をお試しください！
【CART RECOVERY(R)導入のメリット】
・1度設定すれば、通常業務の忙しい時期にも自動で顧客をフォロー！
・シンプルな設定で、迷わず操作が可能！
・ショップのカゴ落ち状況、機会損失が一目でわかる管理画面
・月額固定料金で安価にご利用可能！
◆本キャンペーンの内容
2026年1月31日（土）までにキャンペーンのお申込みをいただいた方を対象に、2か月間の無料トライアルに加え、本契約時の初期費用を無料でご提供させていただきます。
キャンペーンは下記フォームよりお申込みください。
https://www.submit.ne.jp/cartrecovery/lp/cr_cp202512-2601
申込期間：2025年12月1日（月）から2026年1月31日（土）まで
提供内容：通常時の無料トライアル最大2か月に加えて初期費用無料
対象サイト：ECサイト
◆カゴ落ち特化型MAツール『CART RECOVERY(R)』とは
ECサイトのユーザーが商品をカートに入れたにも関わらず購入に至らないことを「カゴ落ち」（※1）と呼びます。この「カゴ落ち」による機会損失は平均70％と言われています。「カゴ落ち」を改善し売り上げを上げるためには「カゴ落ち」したユーザーへの適切なアプローチが必要です。
『CART RECOVERY(R)』は、メールと広告をユーザーの購買検討意欲が高いタイミングで配信することによって「カゴ落ち」したユーザーをサイトに呼び戻し、売り上げアップに貢献します。
『CART RECOVERY(R)』でお送りしているメールの効果は、開封率39.1%～48.2%、クリック率8.7%～11.6%、コンバージョン率は2.3%～2.7%というサイトが多く、最大で18.6％のコンバージョン率のサイトもあります。（各効果は、配信数を基に算出。）
月額39,000円(税込42,900円)（※2）という低コストで成果が得られることから、多数のお客様の売り上げに大きく貢献することでご満足をいただいております。
※1： 「カゴ落ち」および『CART RECOVERY(R)』「カートリカバリー」は、株式会社イー・エージェンシーの登録商標です。
※2：サイトのカゴ落ち数が月間10万以上の場合は別途料金が発生いたします。
サービスサイト：https://www.submit.ne.jp/cartrecovery
◆株式会社イー・エージェンシー 会社概要
京都生まれのイー・エージェンシーは、“おもてなしを科学する”を信条に、データ起点のデジタルマーケティングサービスで、お客様の成長戦略・グローバル戦略を強力に支援します。
会社名：株式会社イー・エージェンシー
所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階
URL ： https://www.e-agency.co.jp/
代表 ：甲斐 真樹
設立 ：1999年1月
資本金：9,500万円
従業員数：国内単体158名/国内連結241名（2025年6月末時点）
事業内容：
・データソリューション事業
・クラウドプロダクト・SaaS事業
・中国事業、ASEAN事業
◆「さぶみっと！」について
「もっと身近に、ウェブマーケティングを。」をテーマに、インターネットを使うすべての方にとって手軽に使いやすく、有益なサービスを提供するイー・エージェンシーの自社サービスブランドです。
プログラムやシステムの知識がない方でも簡単に利用できるサービスを低価格で提供し、事業者様のインターネットビジネスを広く加速させるために尽力しています。
これまでの20年以上にわたり、多くの事業者様にご利用いただいております。
・shutto翻訳 https://www.submit.ne.jp/shutto-translation
・CART RECOVERY(R) https://www.submit.ne.jp/cartrecovery
・コンテンツレコメンド https://www.submit.ne.jp/contentsrecommend
・さぶみっと！レコメンド https://www.submit.ne.jp/recommend
・さぶみっと！メール配信 https://www.submit.ne.jp/mail
・API Mail https://www.submit.ne.jp/apimail
・KANAMETO https://www.submit.ne.jp/kanameto
・DATA CAST https://www.submit.ne.jp/datacast
◆本件に関するお問い合わせ先
●CART RECOVERY(R)（カートリカバリー）担当：竹下・佐伯・國岡
email ：cart_recovery_support@dragon.jp
お問い合わせフォーム：https://www.submit.ne.jp/cartrecovery/contact
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階
TEL：03-4334-9096