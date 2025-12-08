【2027年卒 インターンシップ・就職活動準備に関する調査】インターンシップ等参加による採用選考や学生生活への影響

株式会社インディードリクルートパートナーズ

株式会社インディードリクルートパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：淺野 健）のリサーチセンターは、学生調査モニターの大学生・大学院生を対象に「2027年卒 インターンシップ・就職活動準備に関する調査」を実施いたしました。このたび調査結果がまとまりましたので、一部を抜粋してご報告申し上げます。

解説：リサーチセンター 上席主任研究員 栗田 貴祥

今回の調査では2027年卒学生のインターンシップ等のキャリア形成支援プログラムについて、参加後の企業から学生へのアプローチや学生生活との両立の状況を聴取しました。なお、本調査ではオープン・カンパニー（タイプ1）、キャリア教育（タイプ2）、インターンシップ（タイプ3・タイプ4）を「インターンシップ等のキャリア形成支援プログラム」としています。「参加することで選考の一部免除や早期選考案内がある」と企業が明示したプログラムの割合は「50％程度（半分くらい）」が最も高く27.9％で、「ほぼすべて」「75％程度（半分よりも多い）」を含めると6割を超えます。実際に参加した学生のうち72.6％が参加後に企業からのアプローチがあり、65.6％が早期選考など参加者限定の選考案内を受けたという結果でした。プログラム参加にはまとまった時間も要しますが、他活動時間への影響を聞いたところ、アルバイトや趣味の時間を削るなど約8割の学生が何らかの影響を受けているようです。学業に関しては、参加による単位・成績への影響が「特に無かったと思う」と回答した学生は76.8％、授業との重複により参加をあきらめた経験がある学生は68.2％など、学業とバランスを取りながら参加している学生も多いようです。また、参加による変化として「学業に取り組む意欲が高まった（そう思う・計）」が76.2％を占め、学業への好影響も確認できました。これから企業の採用活動が本格化しますが、引き続き学業にも励んでいただき、自分らしいキャリア選択を実現していただければと思います。

調査概要

調査方法：インターネット調査

調査対象：『リクナビ』会員より、2027年3月までに卒業予定の大学生および大学院生

有効回答数：集計対象｜大学生 434人/大学院生 93人

調査実施期間：2025年9月21日～10月8日

調査機関：株式会社インディードリクルートパートナーズ リサーチセンター

