¡È¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó ¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡É¤Ç¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ò½ËÊ¡¤·¤è¤¦
º£Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Çー¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡È¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó ¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡É¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤È¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬Â©¤Å¤¯À¤³¦¤Ø¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î5¥â¥Ç¥ë¡£ÂçÃÀ¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¤«¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¡¢130Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Ê¤é¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤Ë¶Á¤¯»þ·×¤¬É¬¤º¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìËÜ¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÎÅÁÀâ¤ò¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤Ø¡Ö¥«ー¥ ¥Õ¥£ー¥ë¥É ¥Þー¥Õ¡×
Ì¾¾¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥Îー¥é¥ó´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ø¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥éー¡Ù¤ÇÃåÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÂª¤¨¤¿¡Ö¥«ー¥ ¥Õ¥£ー¥ë¥É ¥Þー¥Õ¡×¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¥ì¥¬¥·ー¤È·øÏ´¤ÊÆü¾ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀºåÌ¤Ê¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ÈÊª¸ìÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤Ï¡¢»þ´Ö¡¢²Ê³Ø¡¢¤½¤·¤ÆÎÉ¤¤¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤Ç¤¹¡£
ËÁ¸±²È¤ËÂ£¤ë¡Ö¥«ー¥ ¥Õ¥£ー¥ë¥É ¥á¥«¡×
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò°¦¤¹¤ëËÁ¸±²È¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ï¡Ö¥«ー¥ ¥Õ¥£ー¥ë¥É ¥á¥«¡×¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥ë¤È¥é¥®¥Ã¥É¤Ê¥°¥êー¥ó¤ÎNATO¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¡¢¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Î¥ß¥ê¥¿¥êー¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¼ê´¬¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢ÂÑµ×À¤òÄÉµá¤·¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¿®Íê¤Ç¤¤ëÀß·×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¤³¤Î¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤Ï¡¢¼«Á³¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îµæ¶Ë¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å¼Á¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤Ø¡Ö¥¸¥ã¥º¥Þ¥¹¥¿ー ¥ªー¥×¥ó ¥Ïー¥È¡×
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¤ä¥³¥È¤Ø»×¤¤¤ò½ä¤é¤¹¿Í¤Ø¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥º¥Þ¥¹¥¿ー ¥ªー¥×¥ó ¥Ïー¥È¡×¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥ëー¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ì¥¶ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Êµ¤ÉÊ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥ó¥Ïー¥È¤«¤éÇÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢ÀºåÌ¤Ë¶îÆ°¤¹¤ë¼«Æ°´¬¤¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¼Â¼Á¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÓ¸µ¤ËÊª¸ì¤ò¹ï¤àìÔÂô¤Ê°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥å¥é S¡×¤Ç¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Àº¿À¤òÏÓ¸µ¤Ë¤â
¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥å¥é S¡×¤Ï¡¢¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥êー¤¬°¦¤·¤¿·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥±ー¥¹¤Ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£Î®¹Ô¤ËÉÒ´¶¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ôー¥É¤Ø¤ÎÈþ³Ø¤ò¤Þ¤È¤¦¡Ö¥¤¥ó¥È¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥ªー¥È¥¯¥í¥Î¡×
¡Ö¥¤¥ó¥È¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥ªー¥È¥¯¥í¥Î¡×¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÈþ³Ø¤òÅ»¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ñ¥ó¥À¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¡¢¼«Æ°´¬¤¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢ÀºÅÙ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢¥¹¥ê¥ë¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¿Í¤Ë¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1892Ç¯¥¢¥á¥ê¥« ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢½£¥é¥ó¥«¥¹¥¿ー¤ÇÁÏ¶È¡£130Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Ï¹âÀºÅÙ¤Ê»þ·×¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥¤¥¥ó¥°µ»½Ñ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅ´Æ»óÕÌÀ´ü¤È¶¦¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢·³¤ÎÊ¼»Î¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿ー¤ÎÏÓ¸µ¤òºÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ë¥à¥áー¥«ー¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Î»þ·×¤Ï¡¢500ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥¦¥©¥Ã¥Á¤¬Ê£¿ô¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÜÊª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥¹¥Èー¥êー¥é¥¤¥ó¤Î³ÎÎ©¤ËÎå¤àÃæ¤Ç¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò½é¤á¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤â¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ÈÀºÅÙ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢1957Ç¯¤ËÀ¤³¦½é¤ÎÅÅÃÓ¼°ÏÓ»þ·×¤òÈ¯É½¤·¡¢1970Ç¯¤Ë¤Ï½é¤ÎLED¼°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÄÉµá¤·Â³¤±¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥¤¥¥ó¥°¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤È¥¹¥¤¥¹¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¿¥¤¥à¥Ôー¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ»ÅÍÍ
¥«ー¥ ¥Õ¥£ー¥ë¥É ¥Þー¥Õ
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/31653/table/113_1_9c33b014e6b52f2c22d8205e6be27156.jpg?v=202512081227 ]
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡H70605731¡¿\ 157,300
¥«ー¥ ¥Õ¥£ー¥ë¥É ¥á¥«
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/31653/table/113_2_6e42bf9804d4351b597aa4d9ef442ec4.jpg?v=202512081227 ]
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡H69439931¡¿\ 89,100
¥¸¥ã¥º¥Þ¥¹¥¿ー ¥ªー¥×¥ó ¥Ïー¥È
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/31653/table/113_3_b9c771cb3ba7b17425aa98095cd2ba5c.jpg?v=202512081227 ]
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡H32675540¡¿\ 167,200
¥Ù¥ó¥Á¥å¥é S
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/31653/table/113_4_ea8a78c46563447c44f9a2a4ccd478ba.jpg?v=202512081227 ]
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡H24211130¡¿\ 139,700
¥¤¥ó¥È¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥ªー¥È¥¯¥í¥Î
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/31653/table/113_5_52bf1d02376a83fadafa88a9949c4536.jpg?v=202512081227 ]
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡H38416711¡¿\ 349,800