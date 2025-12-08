フィギュアスケート坂本花織選手、集大成に向けての想いを直筆でつづった “決意の手紙” が表参道に登場。～シスメックス所属選手応援企画として、12月15日～21日の期間限定公開～
シスメックス株式会社（本社：神戸市、代表取締役社長：浅野 薫）は、同社所属のフィギュアスケート・坂本花織選手の現役競技人生の締めくくりとなるシーズンに向け、これまでの感謝と大会への意気込みを込めた直筆の手紙を 2025年12月15日（月）から表参道駅にて公開します。本企画は、坂本選手が今シーズン限りでの現役引退を表明したことを受け、これまでの軌跡と感謝の気持ちを多くの方へ届けることを目的として実施するものです。ファンや関係者が一体となって、集大成となるシーズンを応援できるよう、試合直前のタイミングで掲出されます。
■企画背景
坂本花織選手は、これまで国内外の大会で数々の実績を残し、フィギュアスケート界を牽引してきました。シスメックスは、2017年から地元神戸出身の坂本選手をサポートし続けており、集大成を迎える彼女の想いと挑戦を、企業として全力で後押ししたいと考えています。
坂本選手の「これまでの感謝」と「意気込み」を多くの方へ届けることで、応援の機運を高めることを狙い、本企画が立ち上がりました。
本企画は、坂本選手が自らの言葉で綴った“直筆の手紙”を駅構内に掲出する取り組みです。メッセージは、坂本選手ならではの飾らない言葉と率直な想いがそのまま綴られており、競技に向き合う真摯さと、周囲への深い感謝がにじむ内容となっています。「直筆」の手紙を公開することで、坂本選手の人柄や熱量をそのまま伝えることを意図しています。
■決意の手紙 掲出概要
・掲出期間：2025年12月15日（月）～12月21日（日）
・掲出場所：表参道駅構内
（全日本選手権の会場である国立代々木競技場第一体育館まで徒歩約10分）
・内容：坂本花織選手による直筆メッセージを大型ビジュアルで掲出
掲出期間中は全日本選手権（12月18日～21日）が開催され、駅利用者・観戦者・ファンの方に自然と目にしていただけるようになっています。
■坂本花織選手 直筆の手紙全文
いつも応援してくださる皆さまへ
泣いたり、笑ったり、転んだり、また立ち上がったり。
振り返れば、それが私のスケート人生です。
温かく見守ってくれる存在があったからこそ、
ひとりでは見ることのできない景色も見れました。
たどり着けない場所に行くことができました。
リンクに響く拍手も、聞こえてくる応援の言葉も
そのすべてが、いつも私の背中を押してくれています。
支えてくれたすべての人に、
心からありがとうと伝えたいです。
4歳から始めたスケートも、
節目のシーズンを迎えました。
これまで積み重ねてきた毎日を出すことが、私らしい集大成。
完璧よりも、自分が納得できる演技を目指そうと思います。
きっと、その先に結果も着いてくるはず！
どうか、見届けてください。
思い出は、終わったあとに一緒に振り返りましょう。
それじゃ、いつも通りいってきます。
坂本花織
■ポスター掲出イメージ
実際の手紙
■選手プロフィール
坂本花織（さかもと・かおり）
フィギュアスケーター／シスメックス所属
2000年4月9日生まれ（25歳）
兵庫県神戸市出身
4歳でスケートを始め、力強いスケーティングと豊かな表現力を武器に、2022年から世界選手権3連覇という歴史的快挙を達成。2022年北京冬季オリンピックでは個人銅メダル、団体銀メダルを獲得。2017年に、地元神戸市に本社をおくシスメックスと所属契約を締結し、企業・地域とともに活動を続けている。
坂本花織選手 スペシャルムービー
▶https://youtu.be/VWIpzro4S8Y
■シスメックスの取り組み
シスメックスは、血液検査の分野で世界をリードするヘルスケア企業として、長年にわたり人々の健康を支えてきました。世界190以上の国や地域で事業を展開するとともに、地元神戸で活躍するフィギュアスケーターの活動を支援するなど、スポーツ振興による豊かな健康社会の実現を目指しています。
【会社概要】
社名：シスメックス株式会社
事業内容：臨床検査機器、検査用試薬ならびに関連ソフトウェアなどの開発・製造・販売・輸出入
設立：1968年
本社：兵庫県神戸市
URL：https://www.sysmex.co.jp/