NALYSYS、サービス名称変更および中期プロダクト戦略発表のお知らせ

レバレジーズ株式会社

レバレジーズ株式会社が運営するHR系SaaSプロダクト「NALYSYS 従業員ライブラリ」は、サービス価値・提供範囲の拡張に伴うブランド再定義として、この度、名称を「NALYSYS タレントマネジメント」へ変更し、ロゴも刷新いたします。

■NALYSYSが描く“AI人事プラットフォーム構想”と中期戦略

NALYSYSは今後、「データとAI」を中核に据えたプロダクト進化を通じて、“選ばれる組織は、つくれる。” をテーマに人と組織づくりを支援していきます。

これまで多くの現場では、経験や属人的な判断に依存した運用が行われ、人や組織に関する重要な意思決定がブラックボックス化されてきました。NALYSYSは、この状況を根本から変えることを目指しています。

企業が日々の業務で蓄積している多様なデータをシームレスに統合し、AIが現場・管理職・人事の意思決定をリアルタイムで支援することで、人事業務の高度化と組織力の最大化を同時に実現します。

データとAIを活用することで、「高度なマネジメントを誰もが実践できる世界」 を創り出し、企業の持続的な成長に寄与してまいります。

■サービスロゴの刷新

■今後の展望について

「NALYSYS」は、採用から定着・活躍までを一気通貫で支援するAI人事プラットフォームとして、今後さらに大きく進化していきます。その実現に向け、以下の4点を重点テーマとして推進してまいります。

- 従業員データ基盤の整備 社内に点在する従業員データをシームレスに統合し、分析と意思決定の質を高めるためのデータ基盤を構築します。これにより、組織運営のあらゆる判断をデータドリブンへと移行していきます。- 採用領域でのAI活用の本格展開 候補者の適性・能力・組織との相性をAIが高精度に予測し、ミスマッチのない採用を実現します。また、選考工数の削減と入社後の定着・活躍を両立する“戦略的採用”を支える仕組みを強化します。- 活躍・定着フェーズにおけるAI支援の拡充 従業員のパフォーマンスや行動データを継続的に分析し、離職やコンディション悪化の兆候を早期に検知します。適切な配置転換やマネジメント介入を可能にし、組織リスクの未然防止につなげます。

これらの取り組みを通じて、人事・管理職・現場のすべてが、勘や経験ではなく「データとAI」に基づいた意思決定を行える世界を目指します。採用・配置・育成・定着といった人事の全プロセスをAIネイティブに進化させることで、企業の持続的成長を支える新しい人事戦略モデルを創り上げてまいります。

■ サービスお問い合わせ先

電話番号：03-5774-1743

メールアドレス：cs-nalysys@leverages.jp

NALYSYS（https://nalysys.jp/(https://nalysys.jp/)）

NALYSYS（ナリシス）は、採用から労務DXまで、組織づくりをトータルで支援するAIプラットフォームです。人事のノウハウと成果に直結するデータを備えたAIが、採用・配置・マネジメント・労務といったあらゆる業務を高度化し、組織の改善を強力にサポートします。社員一人ひとりの特性やWILLに寄り添った最適な組織づくりを実現し、「社員が活躍し、辞めない組織」へと導きます。

レバレジーズ株式会社（ https://leverages.jp/(https://leverages.jp/) ）

本店所在地 ： 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア24階 /25階

代表取締役： 岩槻 知秀

資本金 ： 5,000万円

設立 ： 2005年4月

事業内容 ： 自社メディア事業、人材関連事業、システムエンジニアリング事業、システムコンvサルティング事業、M&Aアドバイザリー事業、DX事業、メディカル関連事業、教育関連事業

社会の課題を解決し関係者全員の幸福を追求し続けることをミッションに、インターネットメディア・人材・システムエンジニアリング・M&Aの領域で国や業界をまたいだ問題解決を行なっています。2005年に創業以来、黒字経営を継続し、2024年度は年商1428億を突破しました。各分野のスペシャリストが集うオールインハウスの組織構成と、業界を絞らないポートフォリオ経営で、時代を代表するグローバル企業を目指します。