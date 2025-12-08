「免疫ケア推進園」は約2.6倍に拡大し、累計3,646園で子どもの健康をサポート

キリンホールディングス株式会社

キリンホールディングス株式会社（社長 COO 南方健志、以下キリン）は、「免疫ケア」※1を通じて子どもの健康啓発を行う幼稚園・保育園「免疫ケア推進園」を全国で展開しています。今年6月の開始時と比べ約2.6倍に拡大した「免疫ケア推進園」は、今期2,637園で免疫ケアの啓発活動を実施し、累計で3,646園※2に達しました。今後も子どもたちの健康を支える取り組みを着実に進めていきます。

キリンは、幼少期からの正しい健康習慣を身につけることで、子どもの毎日と未来を支える「キリン キッズケア」プロジェクトの下、自発的な免疫ケア習慣の定着を啓発する「免疫ケアサポートアクション」を実施しています。本アクションには、「公益社団法人北海道私立幼稚園協会」に加え、「一般社団法人新潟県私立幼稚園・認定こども園協会」、「公益社団法人全埼玉私立幼稚園連合会」、「公益社団法人愛知県私立幼稚園連盟」、「一般社団法人東京都民間保育協会」からも賛同をいただき、連携し取り組んでまいります。

秋冬シーズンは、発表会やお遊戯会といった行事が多く、園児が楽しみにしている「大切な日」を迎えるための体調管理が保護者や教育現場の大きな課題となります。こうした背景を踏まえ、キリンは免疫ケア推進園と家庭が連携して取り組める「免疫ケアサポートアクション」を、短期集中の「3週間チャレンジ」として実施します。本プログラムで行う免疫ケア活動は、順天堂大学医学部の小林弘幸教授監修のもと、「食事、運動、睡眠、手洗い・うがい」に加え「呼吸」の重要性にも取り組む内容で、園児がみんなで楽しみながら学べるよう工夫しています。子どもたちが「大切な日」を元気に迎えられるようにするとともに、また、この取り組みをきっかけに、日常生活での健康習慣につながる環境づくりを目指します。

キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。

※1 規則正しい生活・バランスの良い食事・十分な睡眠・適度な運動など免疫を意識した健康的な生活習慣を行うこと

※2 2025年6月～11月時点

■子ども向け「免疫ケアサポートアクション」概要

全国2,637の免疫ケア推進園が参加（47都道府県）

＜冬季テーマ＞ 「KIRIN 大切な日を守る」

秋から冬にかけて、子どもたちが楽しみにしている「発表会」や「お遊戯会」といった「大切な日」を元気に迎えられるよう、平日は園で、週末は家庭で、免疫ケア※1に関するミッションを約3週間集中して取り組むプログラムです。子どもたちが主導しミッションを行い、教員や保護者はミッションが達成できるようサポートします。

１.幼稚園・保育園での取り組み

クラスの中から日替わりで「けんこう大臣」を任命。「けんこう大臣」は、その日の「免疫ケアミッション」を設定し、クラスみんなで取り組みます。

ミッションフリップ：全12種（以下、一部イメージ）

けんこう大臣：任命された園児は「けんこう大臣バッジ」を着用します。

２.家庭での取り組み

週末には、家庭でも子どもが自発的に取り組めるよう、園で配布された週末用の免疫ケア「ミッションカード」を活用し、保護者がミッション達成を確認します。達成した園児は、園で「ミッションクリア」カードに交換します。

ミッションカード：全8種類（ミッションカード通常版 4種、ミッションクリア版（キラキラカード）：4種）

(C)すけまる／小学館 (C)KIRIN ムテキッズプロジェクト(C)すけまる／小学館 (C)KIRIN ムテキッズプロジェクト

通常版（左）表面（右）裏面

(C)すけまる／小学館 (C)KIRIN ムテキッズプロジェクト(C)すけまる／小学館 (C)KIRIN ムテキッズプロジェクト

ミッションクリア版（左）表面（右）裏面

３.幼稚園教員向けのサポート

「キリン iMUSE 免疫ケアサプリメント 30日分」を無償提供します。（教員人数分）

４.保護者向けのサポート

「キリン おいしい免疫ケア 100ml ペットボトル」を無償提供します。（園児数分）

※合計100,000本の「キリン おいしい免疫ケア 100ml ペットボトル」を各幼稚園・保育園に分配して配布します。