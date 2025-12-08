【フジテレビ】10万本以上の豊富な作品が見放題のFOD 冬のキャンペーン開始決定 FODプレミアムが最大90%OFFに！初月200円 年末年始キャンペーン開始！！

株式会社フジテレビジョン「FODフライデイ」で映画鑑賞が土曜日も1200円！※土曜適用は12月末までhttps://fod.fujitv.co.jp/cp/winter2025/lp（キャンペーン特設ページ）https://fod.fujitv.co.jp/cp/fodfriday/lp/（FODフライデイ特設ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODは、12月８日（月）より初月200円となる年末年始キャンペーンを開始します。キャンペーン期間中にFODプレミアムに新規入会すると、最初の１ヶ月間の料金が200円（税込）となります。FODでしか見られないフジテレビの新旧名作ドラマはもちろん、バラエティやアニメ・映画・スポーツなど、10万本以上の豊富な作品を期間限定特別価格で楽しめます。さらに、特典で200誌以上の最新雑誌も読み放題です。

さらに、ＴＯＨＯシネマズで映画を1,200円で鑑賞することができる会員特典「FODフライデイ」が、毎週金曜に加え、土曜の週末２日間、お得にお楽しみいただけます。（※土曜日適用は12月末まで）

この冬は、ドラマも映画もずーっと見放題。初月200円でFODをお得に始めてみませんか？

年末年始、ずーっと見ても初月200円でドラマ見放題！

年末年始のFOD初月200円キャンペーン！！

今年も残りわずか。泣いた日も笑った日も思い返しながら、心をそっと整える季節です。FODでは、そんな気持ちに寄り添う作品とともに年末年始のキャンペーンをお届けします。

特設ページでは、年末年始に元気をくれる『コンフィデンスマンJP』『続・続・最後から二番目の恋』や、心震える感動の名作『Silent』『ロングバケーション』、胸キュン必至の『波うららかに、めおと日和』『東京ラブストーリー』といった作品を豊富にラインナップ。

その他、最新話を先行配信中の『地獄は善意でできている』などの最新作や、『マイ・ユース』『にこたま（※12/26より配信予定）』等の独占配信作品、フィギュアスケートやバレーボールなどのLIVE配信も初月200円でお楽しみいただけます。

◇FOD初月200円「ドラマは、あなたの味方だ。」冬キャンペーン

■特設ページ：https://fod.fujitv.co.jp/cp/winter2025/lp

■期 間：2025年12月８日（月）～2026年1月６日（火）17時59分

■対 象 者：FODプレミアムに初めてご登録される方 ※ライトコースは対象外

■料 金：200円（税込）

※ 本キャンペーンは、FODプレミアムに初めて登録される方が対象です。

※ 現在FODプレミアムをご利用中の方、または過去に登録・利用歴のある方、または「初月200円キャンペーン」をご利用された方は対象外です。

※ Google Play課金またはiTunes Store決済で過去にFODプレミアムをご利用されたことがある場合、プラットフォームの仕様によりキャンペーンが自動適用されないことがあります。キャンペーン価格が表示されない場合は対象外です。

※ Amazonアプリ内課金、d払い、CATV局払い、QTネット決済をご利用の場合も、キャンペーンは適用されません。

※ １つのアカウントにつき、本キャンペーンのご利用は１回限りとなります。

※ キャンペーン期間中に、FODプレミアム（スタンダード／ポイントMAX）に初めてご登録いただいた場合、初月のご利用料金は200円（税込）となります。

※ 「ライトコース」は本キャンペーンの対象外です。

※ ２ヶ月目以降は、ご登録いただいたコースの通常料金に自動で移行し、月額料金が発生します。

※ キャンペーンが適用されない場合は、ご登録と同時に選択されたコースの通常料金が発生します。なお、iTunes Store決済（Apple TVを含む）の場合、「ライトコース」の通常料金は異なる場合があります。

※ キャンペーン期間中に初めてご登録いただいた場合、初月内のコース変更はできません。

※ FireTV、popIn Aladdin、スマートテレビ、PlayStation ５など一部の端末では、本キャンペーン対象の登録が行えない場合があります。Webサイトからのご登録であれば、キャンペーンの対象となります。

※ キャンペーン期間中にご入会いただき、次回更新日前に退会・再入会された場合、再度の月額料金は発生しません。次回更新日を過ぎたあとの再入会時には通常料金が発生します。なお、次回更新日前まではFODプレミアムをご利用いただけます。

※ 本キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合があります。

毎週金曜日だけじゃなく土曜日も！週末は「FODフライデイ」

ＴＯＨＯシネマズで映画を1,200円で鑑賞することができる会員特典「FODフライデイ」は、金曜・土曜の週末２日間、映画をお得にお楽しみいただけます。

ぜひ週末は、「FODフライデイ」をご活用ください。

◇「FODフライデイ」 概要

■名 称：FODフライデイ

■金 額：一般 2,000円（税込）⇒ 1,200円（税込）

大学生 1,500円（税込）⇒ 1,200円（税込）

幼児・小中学生・高校生 1,000円（税込） ⇒ 900円（税込）

■特設ページ：https://fod.fujitv.co.jp/cp/fodfriday/lp/

■対 象 者：FODプレミアム会員ご本人と同伴者１名の計２名

■対 象 日：毎週金曜日／土曜日

※土曜日が対象となるのは2025年12月末までとなります。

■利 用 方 法：FODプレミアムにログインの上、Webサイトまたはアプリ内「優待クーポン一覧」

（https://fod.fujitv.co.jp/member/coupon_list/）よりクーポンを取得し、

劇場の自動券売機もしくはオンライン決済で映画観賞券をご購入ください。

■対 象 劇 場：全国のＴＯＨＯシネマズ

ＴＯＨＯシネマズ株式会社は、全国で70を超える映画館を運営する興行会社です。

https://www.tohocinemas.co.jp/

◇ FOD 概要

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

■URL：https://fod.fujitv.co.jp/