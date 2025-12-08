社内で“繰り返し起こる質問”にAIが自動返信。NotebookLMで作る“AI自動応答レシピ”を無料公開
ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎）は、社内で繰り返し発生する“よくある質問”をAIが自動で回答する仕組みを作るための“AI自動化レシピ”を解説する無料オンラインセミナーを開催します。
本セミナーは、総務・管理部門が日々抱える「社内からの問い合わせ負担」を軽減することを目的とし、2025年12月11日（木）14:00～14:30に実施いたします。
https://horiemon.ai/seminar/22
■総務・管理部門で深刻化する“繰り返し起こる社員からの質問対応の負荷”
新入社員や他部署からの「申請方法」「社内ルール」「手続きの進め方」に関する同じ内容の質問や問い合わせが繰り返し発生し、総務・管理部門がその都度手を止めて対応せざるを得ない状況が、多くの企業で生じています。
特に、
- 過去と同じ質問が何度も届く
- ナレッジが散在しており、回答に時間がかかる
- 特定の担当者に質問が集中し、業務が属人化してしまう
といった課題は多くの企業で共通しており、担当者の業務効率を大きく圧迫しています。
こうした背景から、NotebookLMに社内ルール・申請手順・過去のQ&Aを読み込ませ、AIが自動で回答できる“社内AI窓口”を実務レベルで構築するレシピを公開する運びとなりました。
■開催概要
タイトル：社内で繰り返し起こる質問にAIで自動返信させよう｜ホリエモンAI自動化レシピ
日時：2025年12月11日（木）14:00～14:30
開催方法：オンラインセミナー（Zoom配信）
参加費用：無料
■こんな方におすすめ
- 社内からの問い合わせが多く、本業に集中できない
- 過去に似た質問が何度も繰り返されている
- ナレッジが散在しており、回答に時間がかかる
- 総務・管理部門の業務を効率化したい
- AI活用の“実務的な使い方”を知りたい
本セミナーは、これらの課題を持つ企業・担当者に向けて、AI自動化のレシピをわかりやすく紹介します。
■ホリエモンAI学校株式会社について
ホリエモンAI学校は、企業のAI活用DXを支援するDXコンサル企業です。社員をAI人材に変えるオンライン研修を中心に、コンサル、受託開発などを通じ、企業の生産性向上とデジタルトランスフォーメーションを推進します。
