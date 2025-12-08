Team P-FACTS、GREEN×EXPO 2027における循環型ユニフォームの取り組み、デザイン思想を明らかに

株式会社ピエクレックス

株式会社村田製作所の完全子会社である株式会社ピエクレックス（本社：滋賀県野洲市、代表取締役社長：玉倉大次）は、2025年11月27日（木）、2027年に横浜市で開催される「GREEN×EXPO 2027」における「Team P-FACTS（チーム・ピーファクツ）」の取り組みについて、メディア発表会を開催しました。

Team P-FACTSは、GREEN×EXPO 2027で活動する1万人規模の運営・ボランティアスタッフに“土に還る”P-FACTS認証素材を用いたユニフォームを提供し、会期後に回収・堆肥化する循環モデルの実証に取り組みます。

今回の発表会では、GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会） 事務総長・河村正人氏、ピエクレックス ブランドアンバサダー 武井壮氏らが登壇。循環型ユニフォームの意義や「衣服を使い捨てるから、自然に還す」未来像が語られました。

また、スタッフユニフォームの企画を、循環をデザインするライフスタイルブランド「ENSULO（エンスーロ）」デザイナー・岡部健史氏が担当することを発表しました。

岡部氏からは、“どう自然に還るか”を起点にしたデザイン思想が紹介されました。

たとえば、ウエスト部分に一般的なゴムを使わず土に還りやすい紐仕様にするほか、分解しやすい縫製や堆肥化を妨げない素材・加工を採用するなど、循環を阻害しない構造を追求しています。

さらに、循環性のみを優先すると着心地が犠牲になりやすいという課題に対し、「長時間着用するスタッフが、また着たいと思えるデザイン・快適さ」も重視。循環性と着心地の両方を担保する“持続可能な着用体験”を目指したユニフォームとして、そのデザイン思想が示されました。

■発表会概要

日時：2025年11月27日（木）13:30～15:00

場所：株式会社村田製作所 本社

登壇：

公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会 事務総長 河村 正人氏

株式会社ピエクレックス 代表取締役社長 玉倉 大次

ピエクレックス ブランドアンバサダー 武井 壮氏

株式会社村田製作所 執行役員 技術・事業開発本部 事業インキュベーションセンター センター長

兼 株式会社ピエクレックス 取締役CTO 安藤 正道

グラファイト株式会社（ENSULOデザイナー） 岡部 健史氏

■登壇者コメント（抜粋）

公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会 事務総長 河村 正人氏

「植物由来の素材のユニフォームを着用し、役目を終えた後は回収し、堆肥化を経て植物へと還していく。このシンプルで力強い循環のストーリーを、”理念”に留まらず、来場者が実際に”体験”できることに大きな意義があります。」

株式会社ピエクレックス 代表取締役社長 玉倉 大次

「衣類は作って終わりではなく、最後まで責任を持つ時代です。ピエクレックスは、1社では難しい循環の仕組みづくりを多くのパートナーとともに推進しています。GREEN×EXPO 2027の舞台で、この循環を多くの人に体験いただける意義は大きく、その先に国内外への横展開も見据えています。」

ピエクレックス ブランドアンバサダー 武井 壮氏

「服が堆肥になり、植物を育て、また人に戻ってくる。P-FACTS（ピーファクツ）により、その循環が“体験できる物語”になると感じています。デザインには行動を変える力があり、服を選ぶところから社会は変わっていきます。」

株式会社村田製作所 執行役員 技術・事業開発本部 事業インキュベーションセンター センター長 兼 株式会社ピエクレックス 取締役CTO 安藤 正道

「P-FACTS（ピーファクツ）を通じ、人々が自発的に社会課題の解決へ関わる“未来の風景”をつくりたい。今回の取り組みは、大阪・関西万博からGREEN×EXPO 2027へと続く循環のバトンです。」

グラファイト株式会社（ENSULOデザイナー） 岡部 健史氏

「今回のユニフォームは“どう自然に還るか”を起点にデザインしています。着ていたくなる服であるとともに、 “循環の邪魔をしない構造・素材”を徹底しました。服が“終わる存在”ではなく、循環のプレイヤーになる未来をデザインしています。」

■「Team P-FACTS（チーム・ピーファクツ）」の概要と取り組みについて

「Team P-FACTS（チーム・ピーファクツ）」は、株式会社ピエクレックスを代表構成員、株式会社V&A Japanを構成員として結成された共創チームです。今後、「P-FACTS」（ピーファクツ）の循環における各工程（素材・製造・回収・堆肥化・再資源化など）を担う企業・団体が順次参画し、取り組みを拡大していく予定です。

先日発表した「サーキュラー・ユニフォーム社会実証プロジェクト（PoC）」をはじめ、複数のプロジェクトをGREEN×EXPO協会と共同で準備中です。これらの取り組みでは、来場者が展示や体験を通じて“自然と循環のプロセスを感じ取れる”仕組みを創出します。

■GREEN×EXPO ２０２７ 開催概要

名称：２０２７年国際園芸博覧会

（International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan）

正式略称：GREEN×EXPO ２０２７ (グリーンエクスポニーゼロニーナナ)

開催場所：神奈川県横浜市

開催期間：2027年３月19日(金)～ 2027年９月26日(日)

テーマ：幸せを創る明日の風景 ～Scenery of the Future for Happiness～

博覧会区域：約100ha(内、会場区域80ha)

クラス：A１(最上位) クラス(AIPH承認＋BIE認定)

参加者数：1500万人（有料来場者数：1,000万人以上）

公式サイト：https://expo2027yokohama.or.jp/

■「P-FACTS」（ピーファクツ）について

公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」

当社が推進する循環インフラ「P-FACTS」（ピーファクツ：PIECLEX FAbrics Composting Technology Solution）は、植物由来の繊維製品を使用後に回収し、堆肥化を通じて再び自然に還すサーキュラー・テキスタイル・インフラです。

「着るだけ、使うだけ」で誰もが循環に参加できる未来を目指し、すでに複数の自治体・企業・教育機関と連携して社会実装が進んでいます。対応製品には「P-FACTS認証マーク」が付与され、堆肥化によって新たな植物を育む循環の象徴として機能しています。

■株式会社ピエクレックス

P-FACTS（ピーファクツ）循環図P-FACTS 認証マーク：繊維が堆肥となり、新たな植物が芽吹く様子をデザインしています。

イノベーションを通じて世界に貢献する村田製作所の100%子会社として、企業ビジョン「“でんき（電気）のせんい（繊維）” で世界を変える」を掲げ、電気の繊維「ピエクレックス」を通じた革新を推進しています。村田製作所と帝人フロンティアの共同出資によって設立され、両社の強みを融合させた新素材「ピエクレックス」を開発しました。「ピエクレックス」は革新性とともに環境へのやさしさを兼ね備えており、アパレル、ヘルスケア、一般消費財、産業分野など、幅広い用途に応用可能です。

現在、株式会社ピエクレックスは多くの繊維関連企業と協力し、持続可能な社会の実現に向け、循環インフラ「P-FACTS」（ピーファクツ）の社会実装に取り組んでいます。P-FACTS認証の製品を「着るだけ、使うだけ」で、地球にも人にもやさしい未来を実現するために、今後も新たな価値を創造し続け、社会に貢献していきます。

