【ライオンハート】新宿ルミネエスト5階でPOPUP開催中！
LION HEARTは、2025年12月8日（月）よりルミネエスト新宿5階にてPOP UP STOREを期間限定で開催します。
本ポップアップは、クリスマスキャンペーン『Christmas Glow』の一環として実施する特別企画。
今回のキャンペーンでは、BALLISTIK BOYZの海沼流星さんを起用。
「絆」をモチーフにしたダブルリングネックレスを身に着け、
彼自身の感性とLION HEARTの世界観が共鳴するビジュアルを展開しています。
会場では、限定商品や購入者特典、抽選プレゼントなど、クリスマスギフトにぴったりなアイテムが揃います。
クリスマス限定アイテム
キャンペーン限定のブルーダイヤモンドセットネックレスが登場。
ブルーダイヤモンドをセンターに配した、冬の光を感じさせる繊細なデザインです。
数量限定・なくなり次第終了。
また、クリスマスリースモチーフのオリジナルタグ付きラッピングや、メッセージカードの無料配布も実施。
大切な人への贈り物にふさわしい特別仕様です。
詳細を見る :
https://lionheart-store.com/p/search?_e_k=%EF%BC%A1&keyword=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%82%B9%E9%99%90%E5%AE%9A
海沼流星 × LION HEARTタイアップ
キャンペーンビジュアルでは、海沼流星さんがLION HEARTのアクセサリーを着用。
彼の美学とアクセサリーへの想いを語ったスペシャルインタビューも公開中です。
詳細を見る :
https://lionheart-store.com/lh25th/read_cat/kainumaryusei20251121/
開催概要
LION HEART “Christmas Glow” POP UP STORE
期間：2025年12月8日（月）～12月25日（木）
場所：ルミネエスト新宿 5階
【特典１.】次回使える10%OFFクーポンプレゼント
ご購入者全員に、LION HEART 新宿マルイメン店で使える10%OFFクーポンをプレゼント。
使用期間：2026年1月5日（月）～2026年5月31日（日）
【特典２.】メッシュポーチプレゼント
ポップアップで商品をご購入いただいた全てのお客様に、オリジナルメッシュポーチをプレゼント。
※修理・箱のみなどの一部購入は対象外となります。
【特典３.】抽選で海沼流星さん直筆サイン入りアイテムをプレゼント
期間中、購入者限定で応募できる抽選フォームを配布。
応募いただいた方の中から抽選で、海沼流星さんサイン入り商品またはサイン入りポスターをプレゼントいたします。
※お一人様1回までの応募となります。
会社概要
商号：株式会社ライオンハート
代表者：代表取締役 橋本 匡史
所在地：〒102-0076 東京都千代田区五番町2-13 林五ビル4階
事業内容：アクセサリーの製造・販売
URL：https://lionheart-store.com
取材・お問い合わせ先：株式会社ライオンハート
担当窓口：宇田 淳
TEL：03-6384-1873
MAIL：info@lion-heart.co.jp