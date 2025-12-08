【ライオンハート】新宿ルミネエスト5階でPOPUP開催中！

株式会社ライオンハート

LION HEARTは、2025年12月8日（月）よりルミネエスト新宿5階にてPOP UP STOREを期間限定で開催します。

本ポップアップは、クリスマスキャンペーン『Christmas Glow』の一環として実施する特別企画。

今回のキャンペーンでは、BALLISTIK BOYZの海沼流星さんを起用。

「絆」をモチーフにしたダブルリングネックレスを身に着け、

彼自身の感性とLION HEARTの世界観が共鳴するビジュアルを展開しています。

会場では、限定商品や購入者特典、抽選プレゼントなど、クリスマスギフトにぴったりなアイテムが揃います。

クリスマス限定アイテム

キャンペーン限定のブルーダイヤモンドセットネックレスが登場。

ブルーダイヤモンドをセンターに配した、冬の光を感じさせる繊細なデザインです。

数量限定・なくなり次第終了。

また、クリスマスリースモチーフのオリジナルタグ付きラッピングや、メッセージカードの無料配布も実施。

大切な人への贈り物にふさわしい特別仕様です。

詳細を見る :https://lionheart-store.com/p/search?_e_k=%EF%BC%A1&keyword=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%82%B9%E9%99%90%E5%AE%9A

海沼流星 × LION HEARTタイアップ

キャンペーンビジュアルでは、海沼流星さんがLION HEARTのアクセサリーを着用。

彼の美学とアクセサリーへの想いを語ったスペシャルインタビューも公開中です。

詳細を見る :https://lionheart-store.com/lh25th/read_cat/kainumaryusei20251121/

開催概要

LION HEART “Christmas Glow” POP UP STORE

期間：2025年12月8日（月）～12月25日（木）

場所：ルミネエスト新宿 5階

【特典１.】次回使える10%OFFクーポンプレゼント

ご購入者全員に、LION HEART 新宿マルイメン店で使える10%OFFクーポンをプレゼント。

使用期間：2026年1月5日（月）～2026年5月31日（日）

【特典２.】メッシュポーチプレゼント

ポップアップで商品をご購入いただいた全てのお客様に、オリジナルメッシュポーチをプレゼント。

※修理・箱のみなどの一部購入は対象外となります。

【特典３.】抽選で海沼流星さん直筆サイン入りアイテムをプレゼント

期間中、購入者限定で応募できる抽選フォームを配布。

応募いただいた方の中から抽選で、海沼流星さんサイン入り商品またはサイン入りポスターをプレゼントいたします。

※お一人様1回までの応募となります。

会社概要

商号：株式会社ライオンハート

代表者：代表取締役 橋本 匡史

所在地：〒102-0076 東京都千代田区五番町2-13 林五ビル4階

事業内容：アクセサリーの製造・販売

URL：https://lionheart-store.com

取材・お問い合わせ先：株式会社ライオンハート

担当窓口：宇田 淳

TEL：03-6384-1873

MAIL：info@lion-heart.co.jp