【ライオンハート】新宿ルミネエスト5階でPOPUP開催中！

写真拡大 (全5枚)

株式会社ライオンハート


LION HEARTは、2025年12月8日（月）よりルミネエスト新宿5階にてPOP UP STOREを期間限定で開催します。


本ポップアップは、クリスマスキャンペーン『Christmas Glow』の一環として実施する特別企画。
今回のキャンペーンでは、BALLISTIK BOYZの海沼流星さんを起用。
「絆」をモチーフにしたダブルリングネックレスを身に着け、
彼自身の感性とLION HEARTの世界観が共鳴するビジュアルを展開しています。


会場では、限定商品や購入者特典、抽選プレゼントなど、クリスマスギフトにぴったりなアイテムが揃います。



クリスマス限定アイテム





キャンペーン限定のブルーダイヤモンドセットネックレスが登場。
ブルーダイヤモンドをセンターに配した、冬の光を感じさせる繊細なデザインです。
数量限定・なくなり次第終了。


また、クリスマスリースモチーフのオリジナルタグ付きラッピングや、メッセージカードの無料配布も実施。
大切な人への贈り物にふさわしい特別仕様です。


詳細を見る :
https://lionheart-store.com/p/search?_e_k=%EF%BC%A1&keyword=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%82%B9%E9%99%90%E5%AE%9A


海沼流星 × LION HEARTタイアップ



キャンペーンビジュアルでは、海沼流星さんがLION HEARTのアクセサリーを着用。
彼の美学とアクセサリーへの想いを語ったスペシャルインタビューも公開中です。


詳細を見る :
https://lionheart-store.com/lh25th/read_cat/kainumaryusei20251121/


開催概要



LION HEART “Christmas Glow” POP UP STORE
期間：2025年12月8日（月）～12月25日（木）
場所：ルミネエスト新宿 5階



【特典１.】次回使える10%OFFクーポンプレゼント


ご購入者全員に、LION HEART 新宿マルイメン店で使える10%OFFクーポンをプレゼント。
使用期間：2026年1月5日（月）～2026年5月31日（日）



【特典２.】メッシュポーチプレゼント


ポップアップで商品をご購入いただいた全てのお客様に、オリジナルメッシュポーチをプレゼント。
※修理・箱のみなどの一部購入は対象外となります。



【特典３.】抽選で海沼流星さん直筆サイン入りアイテムをプレゼント


期間中、購入者限定で応募できる抽選フォームを配布。
応募いただいた方の中から抽選で、海沼流星さんサイン入り商品またはサイン入りポスターをプレゼントいたします。
※お一人様1回までの応募となります。



会社概要



商号：株式会社ライオンハート


代表者：代表取締役　橋本 匡史


所在地：〒102-0076 東京都千代田区五番町2-13 林五ビル4階


事業内容：アクセサリーの製造・販売


URL：https://lionheart-store.com




取材・お問い合わせ先：株式会社ライオンハート


担当窓口：宇田 淳


TEL：03-6384-1873


MAIL：info@lion-heart.co.jp