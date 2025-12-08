豊田通商のグループ会社であるプラニックが「令和７年度気候変動アクション環境大⾂表彰」を受賞

豊田通商株式会社

豊田通商株式会社(以下、豊田通商)のグループ会社である、株式会社プラニック（以下、プラニック）が、「令和7年度気候変動アクション環境大⾂表彰*」を受賞しましたのでお知らせいたします。気候変動アクション環境大⾂表彰は、環境省が「気候変動の緩和（温室効果ガスの排出抑制対策）」、及び「気候変動への適応（気候変動の影響による被害の回避・軽減対策）」に関し、顕著な功績を残した個人・団体を表彰する制度です。

この度、プラニックが実施した「国内最大規模・高純度プラスチック選別による Car to Car 水平リサイクル」（以下、本事業）が、先進導入・積極実践部門における気候変動の緩和分野において顕著な功績をあげたことが評価され、今回の受賞につながりました。

【本事業の概要】

本事業は、使用済み自動車や家電製品由来等の混合プラスチックを原料とし、再び自動車部品等の

原材料として使用可能な再生プラスチックを製造するものです。従来、混合プラスチックは素材毎に選別することが困難でしたが、プラニックが国内で初めて導入した選別技術（以下、本技術）により、自動車部品等に使用可能な高品質な再生プラスチックの生産が可能となりました。本技術は、樹脂毎の比重の違いを利用した比重選別を主とした選別技術で、豊田通商が「環境省平成 27 年度低炭素型 3R 技術・システム実証事業」の支援の下で事業化に結びつけたものです。本事業において原料となる混合プラスチックの受入実績は約 1.2 万トン(2024 年度)で、国内最大級の受入量となる 4 万トンへ段階的に拡大することで、将来的には約 5.1 万 t-CO2 の温室効果ガス排出量の削減を見込んでいます。

豊田通商グループは、未来の子供たちにより良い地球を届けるため、良き企業市民としてカーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブを統合的に推進し、環境課題の解決に努め、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

左からプラニック 製造部 統括部長 小池忠敏、代表取締役 山下晴道、取締役 平山貴之

【参考】

プラニック概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/769/table/43_1_3b69b65b9f41e559c2a7a684005409d7.jpg?v=202512080257 ]

プラニックのリサイクルフローイメージ

*令和7年度気候変動アクション環境大⾂表彰

https://www.env.go.jp/press/press_01705.html