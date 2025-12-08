世界的ブームの中、「誰もが地元で気軽に買える」場を目指して　ゲオ店舗で「レトロゲーム」の買取・販売を再開

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社である株式会社ゲオストア（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：濱野敏郎）は、2025年12月8日（月）より、全国のゲオショップ920店舗（一部対象外店舗あり）にて、ゲーム機本体・ソフト・周辺機器の買取対象を大幅に拡大し、「レトロゲーム（昭和～平成初期の家庭用ゲーム機・ソフト・周辺機器）」の買取を再開します。また、買取した商品の販売は、2026年初頭を目途に、各地域の主要店舗にて開始する予定です。

■背景

当社は2021年、店舗売場の最適化や運営業務の効率化のため、ゲオショップでのレトロゲームの買取・販売を終了しました。当時は限られた店舗リソースを、従来の映像・ゲーム・書籍に加え、モバイルや家電、ライフスタイル雑貨まで多様な商品に振り分け、よりお客さまの日常の暮らしを支える業態への成長に注力していました。

一方でこの数年間、ゲーム市場の様相は大きく様変わりしました。特に昭和から平成初期にわたるレトロゲームは、当時を知る世代の回帰やZ世代からの注目、さらに世界的なブームにより海外の方までファン層が広がり、一過性のブームを超えて高い価値を持つコンテンツとして定着しています。

こうした市場ニーズの拡大を受け、かつてのユーザーやレトロゲームに興味を持つ方が「地元のお店で、気軽に売買できる」環境を再構築するため、この度の再開を決定しました。インバウンド需要による価格高騰が続く中、幅広い世代の方が気軽に「もう一度遊べる」エンターテインメントとして、レトロゲームを楽しめる売場の創出を目指します。

■ゲオの買取の強み

今回の再開にあたり、全国920店舗というリアル店舗網を最大限活用します。フリマアプリなどの個人間取引で生じる梱包や発送の作業を負担に感じる方や、実家の片付けで古いゲームの処分に困っている方などに対し、「ゲオに持ち込むだけ」という手軽さを提供。家庭内に眠る「埋蔵ゲーム」を掘り起こし、再び市場へ循環させることで、リユースの活性化に貢献します。

■買取拡大対象機種

これまで取り扱っていた現行機に加え、以下の機種に関するゲーム機本体、ゲームソフト、周辺機器を幅広く買い取ります。Xbox Series X/Sなどの比較的新しい機種についても、本施策の一環として買取を拡大します。

・任天堂

ファミコン/ NEWファミコン、スーパーファミコン/スーパーファミコンJr.、バーチャルボーイ、

ゲームボーイシリーズ、ゲームボーイアドバンス シリーズ、NINTENDO 64、

ニンテンドー ゲームキューブ

・ソニー

PlayStation/PS One、PlayStation 2、PlayStation Portable

・セガ

メガドライブ、セガサターン、ドリームキャスト、ゲームギア

・マイクロソフト

Xbox、Xbox 360、Xbox One、Xbox Series X/S

・その他

ネオジオ/ネオジオ ポケット、PCエンジンシリーズ、ワンダースワン/ワンダースワンカラー、

その他レトロゲーム

■スケジュール

まずは全国の店舗網を活かして在庫を確保し、販売環境が整い次第、2026年初頭を目途に販売を開始します。

買取開始日：2025年12月8日（月）

買取実施店舗：ゲオショップ・ゲオモバイル直営全店（計920店舗）（※）

（※）ゲーム買取未実施店舗、代理店など一部店舗を除く

販売開始予定：2026年初頭より、各地域の主要店舗にて開始予定

■担当者コメント：株式会社ゲオ ゲオ商品課 崎間 麗紀

2021年の取り扱い終了以降も、お客さまからは『昔のゲームを売る場所がなくなった』『ゲオでまた宝探しをしたい』という声を数多くいただいていました。また、大人になるにつれて『最新のゲームはあまり自分に合わない』と、次第にゲームから離れてしまったという方もいらっしゃるかと思います。

そうした皆さまが、もう一度気軽にゲームに触れるきっかけ作りとして、ファミコンやゲームボーイアドバンス、PS2などの取り扱いを再開します。昨今、レトロゲームは価格高騰が続いていますが、私たちは高価なコレクションとしてだけでなく、当時のように「実際に遊んで楽しむもの」としてお届けしたいと考えています。まずは慣れ親しんだ名作で、あの頃のワクワクを思い出していただければ幸いです。そして、ご自宅に眠るゲームがあれば、ぜひ次の誰かのためにゲオへお持ち込みください。過去の名作から最新タイトルまで、世代を超えてゲームを楽しめる「架け橋」となれるよう、全てのゲームファンのための拠点となる売場作りを目指してまいります。

■特設ページ：https://geo-online.co.jp/campaign/special/store/retorogamesoft_kaitori.html