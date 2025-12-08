「QuizKnockの後輩」VTuber4名についてGROVE株式会社から事業譲受し、株式会社batonによる単独運営体制へ移行します

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑、以下baton）は、この度、AnyMind Group株式会社（代表取締役CEO 十河宏輔）のグループ会社であるGROVE株式会社（代表取締役社長 北島惇起）が、VTuberプロジェクト「てらめたる学園」の運営を2025年12月26日をもって終了することにともない、「夢川夢（ゆめかわ ゆめ）」「羽流ぴょこ（はねる ぴょこ）」「解問ハテナ（ときとう はてな）」「狐灯魂文字麿（ことだまの もじまろ）」の4名に関する事業を譲受することをお知らせいたします。

てらめたる学園は、GROVE株式会社が2023年7月よりスタートし、「 "明日、学校や職場で思わず話したくなる" 話題や知識を発信」をテーマとするVTuberプロジェクトです。batonが運営するQuizKnockの「楽しいから始まる学び」というコンセプトと共鳴するビジョンを持っていることから協業にいたり、2025年4月16日に夢川夢、羽流ぴょこ、解問ハテナ、狐灯魂文字麿の4名が「QuizKnockの後輩」としてデビューしました。（関連リリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000246.000012901.html）

本日（2025年12月8日）GROVE株式会社から発表がありましたように、GROVE株式会社はてらめたる学園の運営を2025年12月26日をもって終了することとなりました。この決定を受けてGROVE株式会社と協議した結果、「QuizKnockの後輩」として活動してきた4名について、当社での事業譲受を決定いたしました。2025年12月26日以降、夢川夢、羽流ぴょこ、解問ハテナ、狐灯魂文字麿の4名はbatonにて活動を継続いたします。

今後「てらめたる学園」という名称での活動は終了し、新しいグループ名での活動を予定しています。新しいグループ名は後日発表予定です。新しいステージに進む4名の活動にご期待いただけますと幸いです。

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

