価値観マッチングアプリ「with」、アンバサダー指原さん企画第2弾豚バラNGの価値観で別れの過去・「私も自信がない時期があった」指原さんと佐久間さんが迷える恋愛世代へ送る動画公開

株式会社エニトグループ

株式会社エニトグループ傘下の株式会社with（代表取締役CEO：五十嵐 昭人）が運営するマッチングアプリ「with」は、「withアンバサダー」にタレントの指原莉乃さんを迎えた就任記念プロジェクトの第2弾として、テレビプロデューサーの佐久間宣行さんをゲストに迎えたスペシャル動画6本を、本日12月8日（月）から「with」の公式YouTubeチャンネルで公開いたします。

今回のスペシャル動画では、「with」でお相手を見つけ退会した卒業カップルに話を聞く「TALK with 卒業カップル」と、恋愛に一歩踏み出せないユーザーのリアルな悩みに耳を傾ける「RADIO with～私が恋をできない訳～」シリーズ5本の合計6本の動画を公開しました。「RADIO with」はSNS時代特有の恋愛不安、推し活とのバランス、過去の失恋経験など現代の若年層が抱えやすい悩みに、指原莉乃さんと佐久間宣行さんが優しく寄り添い、語りかける内容となっています。

「TALK with 卒業カップル」

https://youtu.be/_fKAzvMtKBk

出演：指原莉乃、佐久間宣行、吉種さんご夫婦

「with」で出会い、2024年に入籍した“卒業カップル”が登場。マッチングのきっかけ、会う前の長時間通話、初対面の印象・他のマッチングアプリと「with」との違いなど、リアルなプロセスが語られました。

●指原さん 動画内からコメント抜粋

「私今歌詞5曲いけます。」

「私も人の人生を動かしたくなりました。」

●佐久間さん 動画内からコメント抜粋

「僕はマッチングアプリ使ったことないんですよ。なのに、若かったら、使うだろうな。」

「この動画を見て、これきっかけに「with」を始めて結婚する人が出るんじゃないか。」

「RADIO with～私が恋をできない訳～」シリーズ

出演：指原莉乃、佐久間宣行、with子（マッチングアプリ「with」SNSの中の人）

SNS時代特有の恋愛への不安、推し活とのバランス、過去の失恋経験など現代の若年層が抱えやすい悩みに、指原さんと佐久間さんが寄り添い、語りかけるRADIO形式の動画で、全5話でお送りします。

RADIO with ＃01

自信が持てず恋をするのも怖い「404カケラ」さん（19歳女性）からのお悩み

https://youtu.be/6qMPAYvS93Q

RADIO withに寄せられた、「SNSで他人と比較してしまい、自分に自信が持てず恋が怖い」という19歳女性の悩み。外見・性格へのコンプレックスが、恋愛への一歩を阻んでいることに対しスタジオで指原さんが自身の体験も踏まえて回答しました。

●指原さん 動画内からコメント抜粋

「SNSってキラキラしすぎて、自分がすごいしょうもなく感じることある。」

「気づいたらこんな自信満々の女が出来上がっちゃって、でも本当最初自信がなかった。」

●佐久間さん 動画内からコメント抜粋

「世の中に面白いと思ってもらうところって自分のコンプレックスだったりする。」

「自分の中だけで考えていて人と接しなかったら、自信のないまま。」

RADIO with ＃02

推し活じゃなく恋愛した方がいい？「うたねこ」さん（32歳女性）からのお悩み

https://youtu.be/KnlxSuGUQdI

「推し活による充実感が強く、恋愛する必要性を感じにくくなっている」という32歳女性からの悩み。推しと現実の相手を比較してしまうという話をよく聞く、という佐久間さんのコメントから推しと幸せと恋愛に対してスタジオトークが展開されました。

●指原さん 動画内からコメント抜粋

「推しも場合によっては、裏切る。(笑) 」

「あなたのことを認めてくれる人が増えるっていうのはいいことですよね。」

●佐久間さん 動画内からコメント抜粋

「推しと呼ばれる人は、推してくれる人が幸せになるのを望んでる。」

「肯定してくれない自分の部分も、肯定してくれる人にはいつか出会えると思いますけどね。」

RADIO with ＃03

SNSを見ていると怖くて恋愛できない「Tokyo.3am」さん（25歳男性）からのお悩み

https://youtu.be/-wMoRrFaOz4

「恋人ができたことがない」という25歳男性の悩み。SNSの“盛られた恋愛の不幸話”に影響され、まだ恋愛経験がない段階から恐怖を抱いてしまっている様子にアドバイスを送ります。

●指原さん 動画内からコメント抜粋

「SNSは虚像として見ていい。」

「やっぱ傷つくって大事ですよね。だからこそ不安に思わずに、まず一歩踏み込んで。」

●佐久間さん 動画内からコメント抜粋

「コミュニケーションは、練習しながらじゃないと無理じゃないですか。」

「まずは幻想を解くためにも、一回普通の人と話してみるのがいい。」

RADIO with ＃04

またフラれるのが怖くて恋愛できない「ナナメ上の田中」さん（29歳男性）からのお悩み

https://youtu.be/hgRt2llMNhg

「学生時代の一度の失恋が心の大きな傷として残り、再び傷つくのを恐れて恋愛に踏み出せない」という29歳男性の悩みを聞き、大学時代の記憶に思いをはせつつ、踏み出す必要性を説きます。

●指原さん 動画内からコメント抜粋

「学生時代の失恋なんて、もう“ゼロ”ですよね。」

「傷ついて、人は大きくなり優しくなり、だと思うんですよ。」

●佐久間さん 動画内からコメント抜粋

「1回のフラレは、ずっと1/1のフラレのままだと大きいまま心の穴としてずっと残っていく。」

「年齢を重ねていって、絶対にあなたも魅力的になってる部分があるはずだから。」

RADIO with ＃05

自分に合う人に本当に出会えるの？「江戸っ子ラブ」さん（22歳女性）からのお悩み

https://youtu.be/432TpxOCqs8

「SNS上には膨大な恋愛価値観や批判が流れ続け、それらを毎日見ているうちに『恋愛って面倒』『価値観が多すぎて、自分に合う人なんて本当にいるの？』」と疑問を抱くようになった22歳女性からの相談に指原さんと佐久間さんが「価値観」のすり合わせの大事さを語ります。

●指原さん 動画内からコメント抜粋

「「with」だったらそうじゃなくて、ある程度同じものから始められるじゃないですか。価値観が最初に絞られるのは大きくないですか？」

「そんな嫌な人いない、実は。嫌な人を（SNSで）見てるからこそ得られるいいもの、ありそう。」

●佐久間さん 動画内からコメント抜粋

「実生活で10だとしたら、今は1,000ぐらい見ちゃう。こんなに人っていい部分もそうだけど、嫌な部分あるんだって思っちゃうよね。」

「合う人と会う素晴らしさみたいなのを今もう感じる世の中になったなと思う。」

指原莉乃さんプロフィール

指原莉乃

1992年11月21日生まれ。大分県出身。2019年にHKT48を卒業。現在はレギュラー番組として「坂上&指原のつぶれない店」（毎週日曜 19:00～TBS系列）「トークィーンズ」（毎週木曜23︓00～フジテレビ系列）などのMCをつとめている。また、カラーコンタクトレンズやアイドルグループ『=LOVE（イコールラブ）』、『≠ME（ノットイコールミー）』、『≒JOY（＝ニアリーイコールジョイ）』 のプロデュースも行う。

佐久間宣行さんプロフィール

佐久間宣行

1975年生まれ。福島県いわき市出身。テレビ東京のプロデューサーとして「ゴッドタン」「あちこちオードリー」「ピラメキーノ」「ウレロ☆シリーズ」「キングちゃん」などを制作。2019年4月からラジオ「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」を担当。2021年3月末にテレビ東京を退社し、フリーのテレビプロデューサーに。

Netflix「トークサバイバー１・２・3」「罵倒村」「LIGHTHOUSE」DMMTV「インシデンツ1・2」

YouTube「NobrockTV」「BSノブロック」は総登録者330万人著作に「佐久間宣行のずるい仕事術」「ごきげんになる技術」「その悩み佐久間さんに聞いてみよう」などレギュラー番組「勝手にテレ東批評」

【with概要】

■価値観重視の出会いを提供するマッチングアプリ「with」とは

2015年9月にサービスを開始した、価値観重視の出会いを提供する恋活・婚活マッチングアプリです。主に20代の方に真面目な出会いの場としてご利用いただいています。サービス開始当初から統計学や心理学を参考にしたアプローチを採用し、深層心理を含めた“価値観マッチング”が実現できる「心理テスト」やご自身の興味・関心事を明示するための「好みカード」機能など、オリジナル機能を開発・提供しています。また、一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会に参画し、業界の健全な発展にも取り組んでいます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89025/table/146_1_2670d0f7556c3473b64137e9ae6ac009.jpg?v=202512081227 ]

*Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。

*iTunes及びApp Store、Apple IDは、米国及びその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

■「with」の安心・安全のための取り組み

「with」では安心・安全のために、公的身分証明書による本人確認・年齢確認や、24時間365日のオペレーターによる監視パトロールの実施、AIによる不正ユーザーの早期検知などの取り組みを実施しております。また、すべてのユーザーに「with」をより安心に使っていただくための情報を掲載したセーフティセンターの設置も行っております。

セーフティセンターURL: https://with.is/safety_center/top

■with会社概要

社 名：株式会社with

英 語 社 名：with, Inc.

代 表 者：代表取締役CEO五十嵐 昭人（いがらし あきと）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー17F

運営開始日：2023年3月1日（株式会社エニトグループから会社分割により事業を承継した日）

事 業 内 容：マッチングアプリ 「with」の運営

株 主：株式会社エニトグループ（100％）

U R L ： https://with.is/welcome

【エニトグループ概要】

エニトグループは、2023年3月に「with」を提供する株式会社with（以下：with）と「Omiai」を提供する株式会社Omiai（以下：Omiai）の運営統括会社として設立されました。マッチングアプリ「with」と「Omiai」において、温もりとサイエンスを掛け合わせたサービス開発・運営を行い、多くの良縁を織り成しております。今後は、トラスト＆セーフティーをさらに強化するとともに、生成AIやマシーンラーニング（機械学習）をはじめとするテクノロジーを活用することで、より多くの人々に最適な出会いの機会を提供してまいります。また、マッチングアプリにとどまらず、出会いを起点とした多様なライフイベントをサポートする「生活インフラ」となるべく、様々な取り組みを通じて社会に新たな価値を提供し続けることを目指してまいります。

・「with」「Omiai」をあわせた累計会員数：2,000万人超（2024年7月時点）

・「with」「Omiai」をあわせた累計マッチング数：2億組超（2023年6月時点）

■エニトグループ社名の由来

エニトグループが最適な出会いを提供するうえで大事にしている「縁（en）」と、”人と人とをつなげる“「糸（ito）」を足し合わせた造語でエニトグループと社名を定めました。エニトグループは、自分らしくいられるパートナーを探している方同士をつなぐ「糸」でありたいと考えています。

■エニトグループ会社概要

社 名：株式会社エニトグループ（旧株式会社withから2023年3月１日に社名変更）

英 語 社 名：Enito Group, Inc.

代 表 者：代表取締役グループCEO 野辺 一也（のべ かずや）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー17F

設 立：2012年9月

事 業 内 容：株式会社with及び株式会社Omiaiの運営統括

主 要 株 主：Bain Capital Private Equity, LP、Tybourne Capital Management 他

U R L ： https://enito.co.jp/