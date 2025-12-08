【日本最小級蒸留所のクラフト魂】長濱蒸溜所チーフブレンダーが紐解く「ブレンドの真髄」 少人数限定ウイスキーセミナーを六本木ウイスキーサロンにて開催

株式会社ロイヤルマイル申し込みはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/1GwR1JnwoFiB3Voc9GihXIaA9e502XslmV5KtzKiJAL8/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

滋賀県にある日本最小のクラフトウイスキー長濱蒸溜所が、この度、東京・六本木に登場します。同蒸溜所のウイスキー造りの「クラフトの魂」と、長濱ウイスキーの味を司るチーフブレンダー・屋久 佑輔氏をお招きし、その哲学とブレンドの奥深さを直接語り尽くす少人数限定の特別セミナーを、12月14日（日）に六本木ウイスキーサロンにて開催します。

本セミナーは、長濱蒸溜所が生み出す新たな一杯、その背景にある真髄を深く知る貴重な機会です。第1部は飲食業界などのプロフェッショナル向け、第2部は一般のお客様向けと、対象を分けて開催。各回10名限定の少人数制を採用することで、屋久氏による丁寧な解説とともに、贅沢なテイスティングをお楽しみいただけます。長濱のウイスキーに対する情熱と、繊細なブレンド技術の秘密を、六本木でぜひご体感ください。

講師：屋久祐輔氏

1987年生まれ。東京都出身。埼玉のバーでバーテンダーを勤めるかたわら、全国の蒸溜所を訪ね歩き、2017年より長濱蒸溜所に勤務。入社当初は蒸溜責任者として蒸溜や仕込みをメインで担当。現在は長濱シングルモルトやアマハガンシリーズ。新商品開発、コラボレーション企画、セミナーなどを担当。社内で唯一のウイスキーチーフブレンダーを務める。

長濱蒸留所について

長濱蒸溜所は、2016年11月に稼働した日本最小クラスの蒸溜所です。琵琶湖畔の歴史情緒あふれる長浜に位置し、クラフトビール醸造所とレストランを併設しています。

個性的なポットスチルを使用し、寒暖差の激しい長浜の気候の中で熟成することで、唯一無二の原酒を生み出しています。「100年後に喜ばれるウイスキーづくり」を掲げ、世界に通用する長濱ウイスキーのクラフトの魂を追求し続ける、日本を代表するクラフト蒸溜所の一つです。

実施場所：BAR ROPPONGI WHISKY SALON (六本木ウイスキーサロン）１Fカクテルバー２Fモルトバー

BAR ROPPONGI WHISKY SALON (六本木ウイスキーサロン）は、1階は洗練されたカクテルバー、2階は希少なモルトウイスキーを堪能できるモルトバーの2フロア構成です。

スタッフは英語に対応しており、世界基準のホスピタリティで訪れるすべての人が自分らしく過ごせる時間を提供します。

営業時間：17:00～24:00

ウイスキーサロンFC発起人 静谷 和典

株式会社ロイヤルマイル 代表取締役、「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」のオーナーバーテンダー。2019年に当時最年少で第8代「マスター・オブ・ウイスキー」の称号を取得し、現在は各種SNSやメディアへの出演、「咲グラスブランド」などを用いてウイスキー文化の普及に努めている。

マスター・オブ・ウイスキーとして、全国で行われるウイスキーセミナーの講師を務める他、各種SNSでは「しずたにえん」として情報を発信、現在の総フォロワー数は250万人オーバー。BSフジにて放送中のドラマ「ウイスキペディア」ではウイスクテイルのメイキングやコメンテーターを担当。ウイスキー専門誌「Whisky Galore」での公式テイスターなども務めている。

そのバーテンダー、そのカクテルの為に足を運びたくなる「ディスティネーションバーテンダー」「ディスティネーションドリンク」創出を掲げ、それらの全国展開を目指し2025年8月に初のFC店舗である六本木ウイスキーサロンをオープン。

開催概要

日時：2025年12月14日（日）

時間： 📍 第1部：16:00～17:30

📍 第2部：18:30～20:00

所要時間：各回 約90分

参加費：各回 5,000円（税込）

内容： ・ウェルカムドリンク「長濱IPAビール」

・長濱蒸留所ウイスキー 6種類テイスティング

・蒸留所スタッフによる解説＆Q&A

定員：各回 10名

講師：長濱蒸留所 屋久祐輔

場所：BAR ROPPONGI WHISKY SALON

ご来場： 当日は直接会場までお越しください。

会場アクセス：https://maps.app.goo.gl/bjLHzRzgqshikw3o8

お問い合わせ： 070-6559-6790 (店舗直通)

申し込みはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/1GwR1JnwoFiB3Voc9GihXIaA9e502XslmV5KtzKiJAL8/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

