トランスコスモス、「プライバシーコンサルティングサービス」をPriv Techと共同で提供開始

トランスコスモスは、デジタルマーケティングにおける国内外のプライバシー規制に対応しつつ、企業のデータ活用を最大化する「プライバシーコンサルティングサービス」をPriv Tech株式会社（代表取締役：中道大輔、本社：東京都港区 以下、Priv Tech）と共同で2025年12月より提供開始しました。

本サービスは、広告成果最大化のカギであるCAPI（コンバージョンAPI）導入に不可欠なプライバシーポリシーの改定を支援し、お客様企業がデータ活用において抱えるリスクを回避します。このようにマーケティングデータを滞りなく活用できる環境を整備することにより、ターゲティング精度が向上し、ROI（投資収益率）の改善に繋げることが可能です。トランスコスモスのもつマーケティングソリューションの実行力と、Priv Techの強みであるプライバシーテックの専門性を組み合わせ、「プライバシー保護×広告×技術」を横断支援することで、お客様企業におけるデータ活用と成果改善を円滑に推進していきます。

■規制の複雑化とデータ活用の課題

近年、デジタルマーケティングの現場では、個人情報保護法、電気通信事業法、GDPR・CCPAなど、さまざまな規制強化により、従来型のポリシーではプライバシー保護要件を満たすことが極めて難しくなっています。一方で、媒体のAI学習を促進してターゲティング精度を向上し、広告効果を最大化するには、CV（コンバージョン）をはじめとする1stパーティデータや、CAPIから送信されるイベントデータの完全化と活用が必須です。しかし、規制の複雑化によるプライバシーポリシー改定のハードルの高さが最大のネックとなり、多くの企業でCAPI導入やデータ活用が進まない状況にあります。

■Priv Techとの協業による一気通貫の支援サービス

これらの課題を解決するためトランスコスモスは、データ保護/プライバシー対応に関する卓越した技術と実績をもつPriv Techと協業。 両社の専門分野である「プライバシーテック」「広告（マーケティング）」「技術（実装）」を組み合わせることで、お客様企業が抱えるハードルを解消し、プライバシー保護体制の構築からCAPI導入等の技術的実装まで、一気通貫の支援が可能となりました。

■提供メニュー（一部）

・新規施策に伴うプライバシーポリシー改定支援

・日本法プライバシーポリシー改定支援

・Cookieポリシー作成支援（サイトスキャン・ひな型作成）

・同意管理プラットフォーム導入支援

・電気通信事業法対応支援

■期待される効果

・顧客信頼の獲得とブランド価値の向上

・マーケティングデータの円滑な活用とROI改善

・プライバシーリスクや炎上リスクの回避

・プライバシー保護を強みとした競争優位性の確立

トランスコスモスは今後も、お客様企業が直面する課題に対して最適なソリューションを提供しつづけ、ビジネスの持続的な成長に貢献していきます。

■Priv Tech株式会社について

Priv Techは、企業がAIやデータを安全に活用できるよう、規制対応から技術的対策までワンストップで支援しています。自社開発のCMPツール「Trust 360」による同意管理や外部送信規律対応、GDPR代理人サービスを通じて法令遵守をサポート。さらに、AIリスク評価やリスクマネジメント顧問、生成AIの脆弱性診断により、AIセキュリティガバナンスを強化します。加えて、グローバルハッカーと連携したバグバウンティ運用や各種脆弱性診断で、企業の堅牢なセキュリティ体制構築を後押しします。

(URL：https://privtech.co.jp/company/)

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・184の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL： https://www.trans-cosmos.co.jp)